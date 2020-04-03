Venüs İkizler burcunda: Bilginin içinde boğulma zamanı

4 Nisan'da Venüs, yöneticisi olduğu Boğa burcundan çıkıp İkizler burcunda seyahat etmeye başlayacak. 7 Ağustos'a kadar sürecek olan Venüs'ün bu seyahati, bizi bilgiye karşı doyumsuz yapacak. İlişkilerde ise istikrarlı olmaktan çıkıp, birden fazla kişiye duygular besleyebileceğimiz bir döneme gireceğiz. Venüs'ün İkizler burcundaki yolculuğunun diğer etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

Venüs 4 Nisan itibari ile Boğa burcundan çıkıp İkizler burcunda seyahat etmeye başlayacak ve ileri geri hareketi derken, 7 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs, İkizler burcunda yer aldığında kişi düşündüğünü hızla ve rahatlıkla ifade edebilir, düşüncelerde zenginlik, bol sohbetli, edebi ve düşünsel kalitesi yüksek ortamlar yaratır. Diğer yandan bilgi toplama merakı artar ve toplanan bilgi mükemmel bir biçimde kıyaslama ve oranlama yapmak için kullanılabilir.

Venüs bu burçta ilişkileri, sosyalleşmeyi, yeni insanlarla kültürlerle tanışmayı kültürel faaliyetleri bilgi edinme arzusunu arttırır. Yeni iş anlaşmaları yapmak, eğitimlere katılmak istersiniz. Kardeşlerle komşularla, yakın akrabalarla, okul arkadaşları veya öğretmenlerle daha sık görüşebilirsiniz. Venüs, İkizler burcundayken oldukça flörtçü olduğu için ilgi alanınız da genişler. Bazen aynı anda iki kişiden bile hoşlanabilirsiniz. Kime karar vereceğinizi bilemeyebilirsiniz. Edebi çalışmalar için güzel bir hazırlık ve planlama dönemi olabilir, zihninizde nasıl yazacağınızı gayet güzel bir biçimde planlayabilirsiniz ancak bazen yazmaktan çok anlatmak daha cazip gelebilir.

Bu dönem kurulacak ilişkiler, Boğa döneminde olduğu gibi kalıcı, istikrarlı, güvenilir değil aksine yüzeysel ve pek de derine inilmek istenmeyecek ilişkiler olabilir. Duygusal sorumluluklardan kaçan kişilerle çok daha fazla karşılaşabiliriz de. Eğer bu dönem birini elde etmek, birini etkilemek istiyorsanız zekanızı ön plana çıkarmanız gerek. Veya tam tersi olarak, bu dönem fiziksel beğenilerden çok insanların zekasına karşı hayranlık duyabilir, zekalarına aşık olabilirsiniz. Ya da karşınızdaki kişinin merak duygusunu sürekli canlı tutmanın bir yolunu bulmanız gerek açıkçası. Bu dönemin belki de en iyi taraflarında biri, ilişkilerde objektif ve tarafsız olmak çok daha kolay olacaktır. Bu yüzden mevcut ilişkilerdeki sorunlar daha olay akıl yolu ile çözümlenebilir de. Pek tabii ilgi alanlarımız, hoşlandığımız konular, sevdiğimiz şeylerde çok kalıcı olmayabilir veya çok çabuk fikir değiştirebiliriz. Bugün yapmaktan keyif aldığımız konuları ertesi hiç yapmak istemeyebiliriz mesela. Bunu birilerini beğenirken de yapabiliriz. Birini çok beğenebilir ama ertesi gün o kadar heyecan duymayabiliriz. Bu yüzden ikili ilişkilerde tutulması zor sözler vermemeye dikkat etmekte fayda var. Birden fazla kişiye aynı süreçte ilgi duyabiliriz.

Yine özel hayatımızda biraz daha özgür olmak isteyeceğimiz, hesap vermek istemeyeceğimiz, özgürlük alanlarımızı belki biraz daha genişletme arzusunda olacağımız bir süreç bekliyor bizleri. Bu dönem sosyal olmak, arkadaşlarla takılmak, yeni insanlar tanımak, insanlar hakkında bilgi toplamak, dedikodudan çok daha fazla keyif almak, seyahatlere çıkmak, hobimiz olan bir konuda eğitim almaya başlamak, her türlü reklam, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetleri için de en uygun süreçtir. Bedenimizi genç gösterecek uygulamalardan daha fazla faydalanmak, cilt bakımları yaptırmak, yeni kremler denemek, el, parmak, tırnak bakımına daha çok özen göstermek, nail artlar, french ojeler yaptırmak, kalıcı ojeler yaptırmak, detokslar yapmak, gitar, piyano kurslarına başlamak, yeni besteler yapmak, şarkı sözleri yazmak için en güzel süreçtir. Paranızı bu dönem daha çok, kitaplara, eğitimlere, yolculuklara , entelektüel zevkleriniz harcayabilirsiniz. Aşk konusunda bu dönem özellikle İkizler, Yay, Kova ve yükseleni bu olanlar için diğer burçlara nazaran çok daha şanslı bir dönem sizleri bekliyor olacak.