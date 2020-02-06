Venüs Koç burcunda: Aşklar saman alevi!

7 Nisan'da Venüs hiç de rahat olmadığı bir burca, Koç burcuna giriş yapacak. Venüs'ün bu seyahati 5 Mart'a kadar sürecek. Mars'ın yönettiği Koç burcunda Venüs, biraz daha Mars gibi davranmaya çalışacak. Bu seyahatin ayrıntılı etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

7 Nisan günü Venüs Koç burcuna giriş yapacak 5 Mart’a kadar bu burçta seyrine devam edecek. Aslında Venüs’ün zarar gördüğü bir yerleşimdir bu. Çünkü Koç burcunu Mars yönetir ve Venüs burada Mars gibi kendini göstermeye çalışır. Halbuki Venüs uyum, barış, güzellik, huzur, sevgi ile ilişkilendirilir. Venüs’ün bu burçta olması ile ilişkilerde daha sıcak, daha samimi, daha flörtöz, daha tutkulu, daha kıskanç, daha kaprisli bir hal alırız. Kolay tatmin olmayız. Bu duruma şu söz tam olarak oturmakta: “Büyük aşklar kavgayla başlar.”

Bu dönem ilişkilerde huzursuzluk sık sık gözlemlenebilir, daha kaba olmaya meyilliyizdir. Daha dışa dönük ve sosyalleşebileceğimiz, samimi ilişkiler kurabileceğimiz bir dönemdir. Genel anlamda neşeli, pozitif ve girebileceğimiz her ortamda dikkatleri üzerimize çekmeyi başarabiliriz. En önemli teması, ilişkilerde anlayış göstermeye sahip olmaktır, çünkü Venüs'ün bu yerleşiminde bunu yapmak çok zordur. Her zaman haklıyızdır, iddialıyızdır ve birini elde etmek istiyorsak daha çok savaşabilir, çaba gösterebilir, artistik yeteneklerimize başvurabiliriz. Samimiyetin ölçüsünü kaçırabilir, sınırlarımızı belirlemekte sıkıntılar yaşayabiliriz. İlişkilerde ten çekimi, fiziksel çekim, cinsellik daha çok ön planda olabilecektir. Yeni başlangıçlar yapmak için en uygun zaman dilimidir, özellikle maddi anlamda.

Gözü pek, gerektiğinde yılmaz, korkmaz, çakar bir Venüs'tür bu. Savaşçı Mars'ın burcunda baştan çıkarıcı Venüs adeta bir Amazon'a dönüşür. Savaşmaktan ve mücadele etmekten çekinmez. Kurduğu ilişkilerde istek ve arzularının yerine getirildiğine emin olmak ister, bir kenara çekilip başına gelenlere üzülüp, hayıflanmaktansa meselenin üstüne gidebilecek cesarete sahiptir. Kurban rolü oynamaz. Bencil ve inatçı olabilir. Bir ilişkiyi kendileri başlatıp, kendileri bitirebilecek inisiyatife sahiptir. Siz de ilişkiler, aşk ve para gezegeni Venüs'ün Koç burcunda yansıttığı enerjileri ilişkilerinize yansıtabilirsiniz. Tuttuğunuzu koparmak, istediğinizi almak için gökyüzü size destek vermekte. Atletik bir görünüme kavuşmak bol bol egzersiz ve spor yapmak, bunları yapmasanız bile dinamik ve enerjik olmak için harika bir konumdur. İlişkilerde cinsellik artar, cinsel cazibe ön plana çıkar. Saman alevi gibi çabuk hızlı başladığı gibi hızlı biten aşklar da yaşanabilir. İlgi süremiz azalır, uzun süre bir konuya odaklanmak güçleşir. Biraz maymun iştahlı davranmak ihtimaldir. İş girişimleri, yatırımlar, rekabet, pazarlama ve satış için agresif ve yaratıcı planlar yapmak için harika bir konumdur.

Sevgiler…

Dinçer Güner