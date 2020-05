Venüs Retrosu: Afrodit’in oyunlarına hazır olun!

13 Mayıs'ta Venüs, İkizler burcunda 40 gün sürecek geri hareketine başlıyor. Venüs'ün temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar yaşanabilir. Peki kim bu Venüs? Temsil ettiği konular neler? Bu Retro bizi nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Merhaba; ben Venüs.

Tabii siz beni Afrodit, Zühre ve Lucifer olarak da bilebilirsiniz. Hakkımda yıllardır çok şey yazıldı çizildi, kah mitolojiye konu oldum, kah Hollywood'un filmlerinde ismim zikredildi. Adıma birçok kitap yazıldı, resimler çizildi, öyküler anlatıldı. Ama siz bir de beni benden dinleyin. Gerçek ben kim, neleri temsil ediyorum, neleri yapabiliyorum?

Neredeyse dünya ile aynı boyuttayım. Bu yüzden dünya ile kardeş bir gezegenim. Fakat sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra beni görebilirsiniz. Beni ilk gözlemleyen Babillerdi (M.Ö 1700-1400). Ammisaduqa tabletlerinde benden sıkça bahsetmişlerdir. Sonra Galileo Galilei, 1610 yılında beni daha yakından incelemiş ve evrelerimi fark etmiş. Ardından Mikhail Vasilyeviç Lomonosov, Johann Schröte, W.S. Adams ve T. Dunham hakkımda daha detaylı araştırmalar yaparak, dönüş hızım, moleküler yapım, fazlarım hakkında bilgi sahibi oldular. Birçok uzay aracı gönderdiler, bazıları bana ulaşamadan ya geri dönmek zorunda kaldı, ya da uzayda yok oldular. Bana ulaşanlar ise yaşam belirtisi olup olmadığını araştırdılar. Fakat çok sıcak bir yapım olduğundan burada yaşamın uygun olmadığı kanaatine vardılar.

Astrolojik olarak çok özel ve önemli anlamlara sahibim. Boğa ve Terazi burçları benim yönetimimde. Ben her türlü ilişkileri kurmakta hayatlarınızda köprü görevi görürüm. Aşk, güzellik, şehvet, tutkular, cinsellik, çekicilik, barış ve huzur, mutluluk, keyif veren her şey, sanatın her dalı, oyunlar, takılar, kozmetik ürünleri hepsi benim yönetimimde. Üzerimde fazlası ile sorumluluk var anlayacağınız üzere. Genç kadınları, anneleri, sanatçıları, ipekleri, renkli perdeleri, kıymetli taşları, kız kardeşleri, kozmetik sektöründe çalışanları, bayanlarla ilgili konuları, Müslümanları, eğlence yerlerini ben temsil ederim. Hepinizin doğum haritasında ben varım. Farklı evlerde, farklı burçlarda, farklı açılar altında. Eğer bir şeyleri beğeniyor, seviyorsanız, aşık olabiliyorsanız, sevişebiliyorsanız, keyif ve mutluluk duyabiliyorsanız, hamile kalabiliyorsanız, çapkınlık yapabiliyorsanız, alışveriş yapabiliyorsanız, yaratıcı esinleriz varsa, romantik dakikalar geçirebiliyorsanız, sosyalleşebiliyorsanız, yiyip, içip, eğlenebiliyorsanız hepsi benim sayemde. Bunca şeyi yönetmek ve organize etmek oldukça enerji harcamama neden oluyor ve tahmin edersiniz ki oldukça yoruluyorum. Bu yüzden ortalama 1,5 yılda bir hızımı yavaşlatır ve durmaya başlarım enerjimi toparlamak için. Ben yavaşladığım, durduğum zaman temsil ettiklerim, yönettiklerim de benimle beraber yavaşlar, yollarını şaşırabilirler, aksaklıklar meydana gelebilir, bozulmalar, çözülmeler, boşanmalar olabilir. Neyse ki çok uzun bir süre değil sadece 40 gün kadar dinlenirim. Sonra bozulan, kaybolan, aksayan ne varsa düzeltmek için kolları sıvarım.

13 Mayıs’ta İkizler burcunda 40 günlüğüne geri hareket edeceğim ve 26 Haziran’a kadar sürecek bu geri hareketim. Geri hareket ettiğim dönemler benim dinlendiğim, gücümün düştüğü süreçlerdir. Temsil ettiğim konularda bir takım gecikmeler, aksaklıklar yaratırım. Aslında benim temsil ettiğim konularda sizlerin ekstra dikkat etmeniz gerekir, istediğiniz sonucu alamayabilir, memnun olamayabilirsiniz zira. İlişkilerde ilgi odakları değişebilir bir süreliğine. İstediğiniz ilgiyi görmekte zorlanabilirsiniz. İlişkilerde ilgi odağı olmaya çalıştıkça tökezleyebilirsiniz. Partneriniz ya sizin ilgisizliğinizden yakınabilir veya siz ilgisizlikten yakınabilirsiniz. Eğer sanatla ilgili bir girişiminiz olacaksa, ya da estetik, güzellikle ilgili bir iş kuracaksanız geri gidiş sürecinin bitmesini beklemenizde fayda var. Tanınmak adına çalışmalar yapmak için uygun değildir. Yeni ilişkilere başlamak için uygun bir dönem değil, yeni sevgilinin eski sevgilisi özellikle canınızı sıkabilir. Ya da bir ilişkiye başlayacaksanız karşınızdaki kişinin gerçekten sevgilisinden ayrıldığına, bekar olduğuna emin olun! İlişkilerde aşırı benmerkezci ve bencil davranışlar onarılması zor durumların oluşmasına neden olabilir.

Yeni ortaklıklar kurmak, ortak işlere girişmek için de çok uygun bir dönem değil. Beklentileriniz, istekleriniz, hedefleriniz geri hareket bittikten sonra değişebilir, pişman olabilirsiniz. Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Ama exten next olmaz! Hatta bu sefer gelecek olanlar, sizlerle ciddi ciddi ilişki kurmak için kapınızı tırmalar. Veya siz de tırmalayabilirsiniz tabii. Eğer bu dönem mevcut ilişkinizde ayrılık yaşarsanız, Retro bitene kadar yeniden barışırsınız, çok büyük endişe etmeyin. Değerli kayıp eşyalarınızı bulabilirsiniz bu dönemde. Anısı olan eşyalar, yüzükler, değerli kolyeler gibi… Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptıracağım derken burnunuzdan olmayın sonra. Bilmediğiniz, etmediğiniz ürünleri kullanmayın, denemeyin özellikle cildinize. Bu dönem yüz bakımında kullanılan yağlar, maskeler, ürünlere karşı alerjik durumlar oluşabilir.

Bu Retro aslında bizlere biraz mütevazı olmayı öğretecektir. Eğer düğün yapacaksanız da aşırı gösterişli olmamasına dikkat edin, maddi anlamda çok açılmayın. İhtiyacınız olandan fazlasını harcamayın mesela. Ya da yapacağınız düğünde toplayacağınız hasılatı düşünerek yapmayın, umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Aslında ortaklık için uygun olmadığı gibi, evlilik için de uygun bir dönem değil. Ben olsam 26 Haziran’dan sonra evlenmeyi tercih ederdim. Moda ile ilgili web sitesi açmak, tekstil ile ilgili ticaret siteleri açmak, hesaplar açmak için de uygun bir zaman değil arkadaşlar. Bu süreçte güzellik salonu, kuaför, estetik kliniği gibi yerler açmak da uygun değildir, reklam, pazarlama, para kazanma konusunda sorunlar oluşabilir. Yaratıcılığın tavan yapacağı bir dönemdir, sanatın herhangi bir dalı ile haşır neşirseniz en iyi ürünlerinizi ortaya koyacaksınız demektir. İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. İlişkilerinizi gözden geçirmek, hatalı tarafları yakalamak ve onarmak için güzel zamanlardır.

Bu dönem ertelenmiş evlilikler, nişanlar, yarım kalan ilişkilerin gündeme gelme zamanıdır. Daha öncesinden ertelenen evliliklerin tamamlanması için iyi bir süreçtir. Dediğim gibi ilişki olarak değil, bir sevgili ya da flört, nişan, evlilik dönemindeki ertelemelerden bahsediyorum. Kadınlarla ilgili sorunlar, krizler daha çok artabilir. Cinsel suçlarda artışlar gözlemlenebilir. Cinsel tacizler, tecavüzler, skandallar ortaya dökülebilir. Mevcut ilişkinizde veya ortaklığınızda eskiden kalan ama halının altına süpürdüğünüz sorunlar var ise, bu sorunlar bu 40 gün içinde yine gündeme gelecektir. İlişkilerde cinsel soğumalar, uzaklaşmalar, isteksizler görülebilir. Venüs en temelinde mutluluk ve haz ile ilgilidir ve geri gitmeye başladığı dönemlerde, bize mutluluk veren temalar bir süreliğine eskisi kadar mutlu etmediğinin farkına varırız. Çok kolay mutlu olunabildiği bir zaman değildir. İlişkilerinizi gözden geçirmek, hatalı tarafları yakalamak ve onarmak için güzel zamanlardır.

Özellikle İkizler burcunda geri gittiğinden dolayı, ilişkilerde iletişim diline dikkat etmenizde fayda var. Hatalı iletişim, birbiriniz yanlış anlama yüzünden sorunlar ortaya çıkabilir aman dikkat edin. Alışveriş yaparken, sipariş verdiğiniz kozmetik, tekstil gibi güzelliğe dair ürünlerde karışıklıklar olabilir, hatalı yerlere gidebilir. Size kullanacakları ürünlerin son kullanım tarihlerine dikkat edin olur mu? 2 aydır kapalıydı dükkanlar sonuçta… Mazallah yanlış bir şey olmasın sonra. İkizler burcu özellikle eller ve parmakları sembolize ettiği için, tırnak uygulamaları, tırnaklar, manikür, el bakımında ekstra her şeye çok dikkat edin! Tırnak hastalıkları, tırnak sorunları çok ortaya çıkabilir. İkizler burcu en nihayetinde elektronik aletlerle ilgilidir, estetik ve güzelliğe ilişkin yeni elektronik aletler almak için de uygun bir zaman olmayabilir. Ürünle ilgili sorun çıkar, beklediğiniz performansı alamayabilirsiniz. İndirimlerden faydalanmak isteyeceksiniz ki yeni normalleşme sürecinde bir çok marka çılgın indirimler yapacaktır. Lütfen bu dönem sadece ihtiyacınız olana yönelin. İndirim var, ucuzluk var diye kendinizi kamyon tekerleği alırken bulmayın sonra.

Sevgiler…

Dinçer Güner