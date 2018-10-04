Venüs Retrosu’nda ne yapmamalı?

Merhaba Arkadaşlar;
5 Ekim itibari ile Venüs'ün 40 günlük hareketi başlıyor. Bu dönem neler olabilir, nelere dikkat etmeli sizler için bir derledim. Buyurun size Venüs Retrosu kullanım kılavuzu…
– Yeni ilişkilere başlamak için uygun bir dönem değil, yeni sevgilinin eski sevgilisi özellikle canınızı sıkabilir
– Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Ama exten next olmaz! Retro zamanda gelen yine ++-Retro zamanda geri döner..
– Değerli kayıp eşyalarınızı bulabilirsiniz bu dönemde.
– Büyük maddi yatırımlar yapmak için pek uygun bir süreç değildir. Kar edeceğim derken zararla karşılaşabilirsiniz, koşullar şartlar her an değişebilir.
– Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptırmak isterken burnunuzdan olmayın sonra!
– Özellikle kadınsal hastalıklar ve cinsel rahatsızlıklar daha sık ortaya çıkar, cinsel ilişkilerinizde korunmayı ihmal etmeyin.
– Korunmak önemlidir! Çünkü Retro dönemleri istemsiz hamilelikler gündeme gelebilir, sonra canınız sıkılır, kullandığınız prezervatifleri tekrar bir kontrol edin.
– Uzun süredir kullandığınız kozmetiklere karşı cildiniz birden hassasiyet gösterebilir, alerjiler peydah olabilir, aman dikkat. Bilmediğiniz etmediğiniz ürünleri denemeyin, doğal ve hafif ürünlere yönelin.
– İlişkileri olanlar bu dönemde ayrılıklar olursa kasmayın kendinizi, her an barışabilirsiniz. Retro zamanı ayrılıklar ayrılıktan sayılmaz.
– İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin.
– Paranın bir türlü bereketi olmaz, gelen gider ne olduğunu siz de anlamazsınız.
– İlişkilerinizi gözden geçirmek, hatalı tarafları yakalamak ve onarmak için güzel zamanlardır.
– Bu dönem süper kilo alınır, ay su içsem yarıyor dersiniz, abartılı yemek yeme ihtiyacı artar, midenizde sanki kara delik vardır, doymak bilmezsiniz.
– İlişkilerde kafa karışıklığı, zihin karışıklığı dönemidir. En çok aldatma, aldatılma hikayelerinin gündeme geldiği zamandır.
– Hamilelik için risklidir, düşüklerin en çok olduğu dönemlerdir, doktorunuzla irtibatı koparmayın.
– Barış ve huzuru yakalamak bu süreçte biraz zordur.
– Ahlaki değerlerimizi korumaya özen gösterelim.
– Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir arkadaşlar.
– Yaptığınız diyetten memnun kalmayabilirsiniz, zor kilo verilir.
– Değerli, pahalı eşyalar almak için de pek uygun zaman değildir.
– Yeni ortak işlere başlamak için hiç uygun bir süreç değildir, ortağınız kazık atabilir, güveniniz sarsılabilir…vs.