Venüs Retrosu’nda ne yapmamalı?

5 Ekim itibari ile Venüs’ün 40 günlük hareketi başlıyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner sizler için bu dönem neler olabilir, nelere dikkat etmeli, neler yapılmalı ve neler yapılmamalı gibi sorular için bir kılavuz hazırladı. İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

5 Ekim itibari ile Venüs'ün 40 günlük hareketi başlıyor. Bu dönem neler olabilir, nelere dikkat etmeli sizler için bir derledim. Buyurun size Venüs Retrosu kullanım kılavuzu…

– Yeni ilişkilere başlamak için uygun bir dönem değil, yeni sevgilinin eski sevgilisi özellikle canınızı sıkabilir

– Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Ama exten next olmaz! Retro zamanda gelen yine ++-Retro zamanda geri döner..

– Değerli kayıp eşyalarınızı bulabilirsiniz bu dönemde.

– Büyük maddi yatırımlar yapmak için pek uygun bir süreç değildir. Kar edeceğim derken zararla karşılaşabilirsiniz, koşullar şartlar her an değişebilir.

– Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptırmak isterken burnunuzdan olmayın sonra!

– Özellikle kadınsal hastalıklar ve cinsel rahatsızlıklar daha sık ortaya çıkar, cinsel ilişkilerinizde korunmayı ihmal etmeyin.

– Korunmak önemlidir! Çünkü Retro dönemleri istemsiz hamilelikler gündeme gelebilir, sonra canınız sıkılır, kullandığınız prezervatifleri tekrar bir kontrol edin.

– Uzun süredir kullandığınız kozmetiklere karşı cildiniz birden hassasiyet gösterebilir, alerjiler peydah olabilir, aman dikkat. Bilmediğiniz etmediğiniz ürünleri denemeyin, doğal ve hafif ürünlere yönelin.

– İlişkileri olanlar bu dönemde ayrılıklar olursa kasmayın kendinizi, her an barışabilirsiniz. Retro zamanı ayrılıklar ayrılıktan sayılmaz.

– İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin.

– Paranın bir türlü bereketi olmaz, gelen gider ne olduğunu siz de anlamazsınız.

– İlişkilerinizi gözden geçirmek, hatalı tarafları yakalamak ve onarmak için güzel zamanlardır.

– Bu dönem süper kilo alınır, ay su içsem yarıyor dersiniz, abartılı yemek yeme ihtiyacı artar, midenizde sanki kara delik vardır, doymak bilmezsiniz.

– İlişkilerde kafa karışıklığı, zihin karışıklığı dönemidir. En çok aldatma, aldatılma hikayelerinin gündeme geldiği zamandır.

– Hamilelik için risklidir, düşüklerin en çok olduğu dönemlerdir, doktorunuzla irtibatı koparmayın.

– Barış ve huzuru yakalamak bu süreçte biraz zordur.

– Ahlaki değerlerimizi korumaya özen gösterelim.

– Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir arkadaşlar.

– Yaptığınız diyetten memnun kalmayabilirsiniz, zor kilo verilir.

– Değerli, pahalı eşyalar almak için de pek uygun zaman değildir.

– Yeni ortak işlere başlamak için hiç uygun bir süreç değildir, ortağınız kazık atabilir, güveniniz sarsılabilir…vs.

