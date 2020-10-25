Venüs Terazi burcunda: Çılgın bir hafta

Ay sonu Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay ile birlikte, sarsıcı ve şaşırtıcı gelişmelere hazırlıklı olmamız gerekecek.
HAFTA BOYUNCA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
*Koç – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Boğa – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*İkizler – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Yengeç – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Aslan – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Başak – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Terazi – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Akrep – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Yay – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Oğlak – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Kova – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Balık – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.