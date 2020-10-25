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ASTROLOJİ
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Venüs Terazi burcunda: Çılgın bir hafta
  • @dincerguner

Venüs Terazi burcunda: Çılgın bir hafta

Bu hafta Venüs'ün Terazi burcuna geçişi ile beraber ilişkilerde denge, adalet temaları ön plana çıkmaya başlayacak. Daha dengeli ilişkiler dönemi bizleri bekliyor olacak. Hafta boyunca dikkat etmemiz gerekenler neler? Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 26 Ekim haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...
Ekim 25, 2020
Venüs Terazi burcunda: Çılgın bir hafta
Bu hafta Venüs'ün Terazi burcuna geçişi ile beraber ilişkilerde denge, adalet temaları ön plana çıkmaya başlayacak. Daha dengeli ilişkiler dönemi bizleri bekliyor olacak. Hafta boyunca dikkat etmemiz gerekenler neler? Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 26 Ekim haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Ay sonu Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay ile birlikte, sarsıcı ve şaşırtıcı gelişmelere hazırlıklı olmamız gerekecek.

HAFTA BOYUNCA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

*Koç – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Boğa – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*İkizler – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yengeç – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Aslan – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Başak – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Terazi – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Akrep – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yay – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Oğlak – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Kova – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Balık – 26 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

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Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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Balık
Gökyüzünde Akrep devri başlıyor
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