Venüs Terazi burcunda: Çılgın bir hafta

Bu hafta Venüs'ün Terazi burcuna geçişi ile beraber ilişkilerde denge, adalet temaları ön plana çıkmaya başlayacak. Daha dengeli ilişkiler dönemi bizleri bekliyor olacak. Hafta boyunca dikkat etmemiz gerekenler neler? Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 26 Ekim haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...