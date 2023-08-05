Venüs-Uranüs karesi: Evdeki hesap çarşıya uymaz

Ağustos birçok değişimin, bazı zorlu deneyimlerin, Venüs retrosuna ilaveten Merkür retrosunu da karşılayacağımız, zaman zaman yorucu enerjilere sahip önemli bir ay. 1 Ağustos’ta meydana gelen Kova dolunayı etkilerini önümüzdeki hafta da belirgin olarak hissetmeye devam edeceğiz.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Gökyüzündeki Venüs-Uranüs karesi ve Güneş-Jüpiter karesiyle abartılı tavırlara, aşırılıklara, çatışmalara açık bir zaman dilimindeyiz. Gökyüzü bizi sıkıştırabilir, bazı konularda aksiyon almaya zorlayabilir. Geçmişle bağlantılı konular, tahmin edilemez olaylar, aniden oluşabilecek gündemlere karşı yeni bir yol haritası çizmek zorunda kalabiliriz.

Karanlık yönümüzü temsil eden “Lilith” semboliği açı kalıbına katılırken kadın figürlerden gelebilecek zararlar, dedikodu ve düşmanlıklarla karşılaşmak söz konusu olabilir, görmezden gelinen konular açığa çıkabilir.

KADERSEL GÜNLER

Lilith güç savaşlarını, rekabeti, hakkınız olan için savaşmayı da temsil edecektir. Direnç gösterdiğimiz kalıplara Venüs-Uranüs karesi bir gol atacaktır. Zincirlerimizi kırabilir, bireyselliğimizi elimize alabilir, toplum baskısına, aile baskısına isyan geliştirebiliriz. “Bir tür özgürlük muhasebesi” böyle düşünelim.. Krizler tekâmül için bizi yüzleştirerek öz benliğimizi kucaklamamıza imkân tanıyacaktır. Acı çekmekten korkarak bir yere varamayacağımızı fark etmemiz gerek. Sıkışmazsak potansiyelimizi bilemeyebiliriz. Gelişmemiz için kendimizi keşfedebiliriz, maskelerden arınabiliriz.



9-16 Ağustos arasındaki dönem bitiş ve tamamlanmalar için kadersel günler.

Hali hazırda devam eden Venüs retrosuna ilaveten Jüpiter-Güneş karesi lüks tüketime arzuyu arttırabilir, istekler fazlalaşabilir, müsriflik yapılabilir. Ani başlayan ancak ani bitebilecek ilişkiler, tutku dozu yüksek partnerler sonrasında hüsran yaratacak gelişmelere sebebiyet verebilir.

Aslan teması yüksek cesareti, yaratıcılığı, söylenmemiş sözleri ve üzeri kapanmış sorunları rahatlıkla ele almak için kolaylık sağlayacaktır. Retro Venüs zaten geçmişteki problemleri ele almak ve nezaketle yaklaşmak için fırsatları ayağınıza getirecektir ki, bunu göz ardı etmeyin derim. Değer bulduğumuz, değer verdiğimiz kişiler, sevginin karşılığını almak, mutluluk kavramı zaten Ağustos ayı boyunca ilişkilerimizin ana teması olacak.

Fikirlerinizi özgürce ifade etmek isteyebilir, ruh halimizin daha dalgalı olduğunu deneyimleyebiliriz. Kalp kırıklıkları yaşayabilir, iki fikir arasında kalabilir, kararsızlık yaşayabilir ve bunun üzerimizde yarattığı tesirle depresif bir hale bürünebiliriz. Zihnimiz yorgun olabilir. Beklentileri olan aşk ilişkilerinde yüzleşmeler yaşanabilir, bazı şeyler hayallerdeki gibi olmayabilir.



Olmayan şeyler için ısrar etmemek, debelenmemek duygu dünyası kadar mantıkla hareket etmek süreci yumuşatabilir. Meydan okuma enerjisi, alan ihtiyacından doğan isyankâr tutumlar görülebilir. Hayatınızda bırakmanız gereken şeyler desteklenecektir. Ertelenen, göz ardı edilen sağlık sorunlarına bu dönem şifa enerjisi akar. Arınmak için detoks, ruhsal terapi artık ihtiyacınız olan neyse harekete geçmek ve iyileştirmek adına gökyüzü imkan tanıyacaktır.

Global bağlamda halkın zorlayan ekonomik şartlara bağlı olarak sesinin yükselmesi, grevler, protestolar artabilir. Enflasyon artacaktır. Mültecilerle ilgili konular, görüşler, haberler gündemi meşgul edebilir. Toprak hareketleri özellikle sabit burçlarda oluşan bir kareden bahsedersek yanlış olmaz. Deniz kazaları, uçak kazaları, aşırı yağışlara bağlı seller, tsunami ve sulardan gelen bulaşıcı hastalıklardan bahsedebiliriz.

Öz değerimizi sorguluyoruz, değer görmediklerimizi hayatımızdan çıkartıyoruz.

Bazı şeyler artık kabak gibi ortaya çıkmak üzere!

Kolaylık getirmesini dilerim.