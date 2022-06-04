Venüs-Uranüs kavuşumu: Sıradışı aşklara çekiliyoruz

4 kraliyet yıldızından biri olan Aldebaran etkili Yeniay döngüsü, yaşamı sorgulamak, bireysel olarak yaşamlarımıza düzen getirmek konusunda cesaret vermeye devam ediyor.

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Astrolog Seyran Ataklı



Gökyüzündeki 4 kraliyet yıldızı 4 büyük melekle ilişkilendirilirken, Aldebaran bunların arasında melek Mikail'le temsil ediliyor. Dürüstlük ve doğruluk karşılığında ilahi yardımlarla karşılaşacağımızın göstergesi, iyileşmeler yaşayacağımızın karşılığı…

16 Mayıs tutulmasının tetiklenmesiyle zihnimizi kısıtlayan düşünceleri gözden geçireceğiz, hayata dair ne yapmak istediğimize dair somut adımlar atmak isteyeceğiz. Önümüzdeki hafta Merkür retrosu bitiyor, 6 Haziran, tam toparlanmasıyla 10 Haziran sonrası düze çıkmak, sürüncemedeki işleri toparlamak, harekete geçmek için yeni başlangıçlar konusunda destekleneceğiz. Değişen koşullara ayak uydurmakta zorlansak da, İkizler mevsimi esnek olmayı ve yeni başlangıçlara ayak uydurmayı kolaylaştıracak.

Krizlerden kaçmak mümkün olmayabilir, yüzleşmek ve yeni çıkış yolları bulmak önümüze yeni kapılar açabilir. Önümüzdeki hafta itibariyle karar alma sürecimizde netlik ve ciddiyete odaklanabiliriz. Fikirlerimiz ve isteklerimiz için cesaretle mücadele edebiliriz. Bizi ilerlemekten alıkoyan davranışlardan kurtulabilir, durağan enerjiden çıkmak isteyebiliriz. Bu evrede artık yaşamın her alanına hız katacak, geçmişi geride bırakacak, umutlarımızı yeşerteceğiz.

Haziran, Temmuz ve Ağustos global olarak aşırı sıcak, şiddetli hortum ve fırtınaları, büyük yangınları karşımıza getirebilir. Dini, askeri, siyasi konular öne çıkacaktır. Akrep- Boğa tutulmalarıyla kuraklık, tarım konusunda sıkıntılar ve dünya genelinde kıtlık gündeme gelebilir. 19 Kasım 2021 tarihindeki Ay tutulmasıyla başlayan ve 16 Mayıs 2022'de gerçekleşen Ay tutulmasıyla en üst seviyeye çıkan ekonomik kriz katmerlenerek karşımıza gelmeye devam edecektir. Yıl genelinde kaynaklar, para piyasalarında çalkantılar, hiper enflasyon deneyimi ve zamlarla birlikte zorlu görünümler hız kesmeyecektir.

Bu dönem sağlıkta boyun ağrıları, boyun fıtıkları, yeme bozuklukları, tiroid, migren, baş bölgesi ve tansiyon rahatsızlıkları meydana gelebilir. Ancak Aldebaran etkisiyle şifası üzerimize gelecektir. Doğada vakit geçirmek, bol su tüketmek, toprakla haşır neşir olmak iyileştirme ve bereket enerjisini çalıştıracaktır.

Önümüzdeki haftanın önemli göstergesi Venüs- Uranüs kavuşumu geleneksel olmayana duyulan arzu, özgürlük ve bağımsızlığa duyulan ateşi körüklemek için harekete geçiyor. Bir şeylere karşı uyanış yaşayabilir, ilişkilerde bireyselliğimizi ortaya çıkartmak isteyebilir, sıra dışı zevklere çekilebiliriz. Maddi olarak kendimizi güvence altına alma ihtiyacımız artacaktır. Tabii bir yandan istikrar arayışı ve kalıcı olan istenirken, diğer yandan parayı doğru kullanamamak ve fütursuz harcamalar yapmak söz konusu olabilir. Yatırımlar konusunda sağlam adımlara yönelmek akıllıca olur.

Alışkanlıklarda değişime rastlanabilir. Kişinin konfor alanından dışarı çıkıp daha önce deneyimlenmemiş olanı deneyimleme isteği yükselebilir. Birbirinin alanına saygı duymayanların işi zor.. Ani ayrılıklar, sürpriz boşanmalar yaşanabilir. Cinsellikte ve aşkta ekstrem seçimler yapılabilir. Kısıtlanma talebi öfkeyle karşılık vermeye sebep olabilir. Özgün ve farklılıklara saygı gösterilmelidir. Aktivizm bu açının belirgin göstergesidir. Kadınlarla ilgili konular, kadınların özgürlükleri için seslerinin yükseldiğine şahitlik edebiliriz.

Ani değişimlerle uyumun bozulması, içsel huzursuzluğa karşı sürecin geçici olduğu fark edilmeli, ani başlayan elektrikli aşkların aniden bitebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Venüs Boğa burcunda üretken ve bereketlidir. Sabır gösterilen her hususta emeklerin karşılığını almamızı sağlar. Alma verme dengesi dengelenmeli, aşırılıklardan kaçınmalı, sahip olduğumuz şeylere karşı şükür duygusu geliştirilmelidir.

Yeni ve farklı şeyler deneme zamanı.

Telaşsız bir hafta diliyorum.

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