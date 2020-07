Venüs ve Neptün sert açıda: Aşkta hayal kırıklıkları kapıda

Haftaya gökyüzündeki Venüs ve Neptün'ün sert açısıyla giriş yapacağız. Duygusal ilişkilerde aklımızın bir karış havada olacağı zamanlar kapıda. Ardından Merkür ve Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Hayal kırıklığı ve kandırılmaya müsait olacağız. Bu haftanın gökyüzü hareketleri burçları nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Hafta boyunca gökyüzünde Venüs ile Neptün arasında sert bir görünüm olacak. Gizli, saklı ilişkilere çekilebilirsiniz, belki de çevrenizdeki insanların onaylamayacağı ilişkiler olabilir. Uyuşturucu, uyarıcı, kumar gibi bağımlılıkları olan kişilerden lütfen çok uzak durun.

Aldatma ve aldatılma oranının en çok arttığı dönemdir. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz. Sağlık olarak, boğaz, böbrek ve üreme organlarına dikkat etmelisiniz. İlaç kullanımında dikkatli olun, ilaçların yan etkileri kendini daha güçlü bir şekilde gösterebilir. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değildir, objektif olmak neredeyse imkânsız hale gelir. Yaratıcılık potansiyelinizi kullanmak ve ortaya dökmek için çaba gösteriyor olabilirsiniz. Ciddi sonuçlar doğurabilecek konulara ve tartışmalara girmemek doğru olabilir. Çünkü yanlış kararlar almak olası. İlişkilerde gerçekçi olmayan beklentilere girmek mümkün. Vereceğiniz sözleri düşünerek vermekte fayda var, sonradan tutamayacağımız sözler vermek iyi olmayacaktır. Bu arada size verilmiş bazı sözlerin de tutulmadığını görebilirsiniz. Hayal kırıklığı ve yanıldığınızı hissetmek bu transitin en kötü etkisi olabilir. Bazen böyle yüzleşmek istemediğimiz bir durumla istemeden karşı karşıya kalabiliriz. Hayalci, dalgın ve çok ciddi konulara dalmak istemeyeceğiniz bir hafta olabilir.

Koç: Bu hafta kendinizi tam bir savaşçı gibi hissedeceksiniz. Aile ile ilişkilerde gerginlikler, ani beklenmedik sürpriz eylemler, gelişmeler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra bu hafta risk almaya, meydan okumaya çok daha meyilli olacaksınız, ani, sert, sivri çıkışlar yapabilirsiniz. Sakarlıklara, minik kazalara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Hayatınızın gidişatı ile ilgili stresli fakat değişim getiren durumlar ortaya çıkabilir.

Boğa: Bu hafta Sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde yarar var. Lütfen yola çıkacak olanlar aracınızın kontrollerini, muayenelerini ne gerekiyorsa yaptırın, minik sorunlar tadınızı kaçırabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ve yakın çevreniz ile özellikle sözlü iletişimde agresifçe, aşırı eleştirel, despot, sınırları zorlayıcı ifadelerden kaçınmak yerinde olacaktır. Koşulları ve şartları çok fazla kontrol edemeyebilirsiniz, elde olmayan koşullar ve şartlar sinirlenmenize ve yıpranmanıza neden olabilir, sabırlı davranmaya özen gösterin.

İkizler: Finansal anlamda riski girişimler sizi zor duruma sokabilir, ihtiyacınız olmayan bir krediyi almayın mesela! Kefil olmanız gereken durumları iyice araştırın, sonrasında başınız ağrımasın. Minik bir rahatsızlık atlatabilirsiniz, ya da paranız sağlık harcamalarına gidebilir. Ya da çocuk sahibi olanlar, onlar için kesenin ağzını biraz daha açmaları gerekebilir. Özel hayatınız ile sosyal çevreniz arasında uyumu ve dengeyi yakalamanız beklenebilir sizden.

Yengeç: Bu hafta aşkınıza, sevginize yeteri kadar karşılık göremeyebilir, sevildiğinizi yeterince hissedemeyebilirsiniz. İş ve kariyerinize ilişkin konularda değişimler bekleyebilirsiniz, bu bir iş değişimi, terfi olabilir veya iş hayatınızı veya evinizi taşımanız gerekebilir. Aile içi ilişkilerde zorlanma, ara açılma, gerginlik, inatçılık, ev içindeki otorite figür ile zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Veya bir aile bireyinize ilişkin sorumluluklarınız artabilir. Aile, yaşadığınız yer, yuvanızla ilgili kontrolü ele alıp, yeniden düzenlemeniz, disipline etmeniz gerekebilir.

Aslan: Bu hafta elde olmayan koşullar yüzünden harcamalarınızda artışlar meydana gelebilir. İş ve çalışma koşullarınız ile ilgili çok daha hırslı ve meydan okurcasına çalışmanız gerekebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle gerginlikler, mücadele gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Olası çıkacağınız seyahatlerde trafikte dikkatli olmakta yarar var, bunun yanı sıra aracınızın aniden arıza verebilir, bu yüzden bakım ve kontrol yaptırmanızda yarar var.

Başak: Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz gergin bir hat üzerinde olacak. Ani sert çıkışlar sizleri zor duruma sokabilir. İş hayatından kazandığınız gelirlerle ilgili minik problemler yaşayabilirsiniz. Libidonuz artabilir, özel yaşamınız, aşk hayatınız için daha fazla mücadele, efor sarf etmeniz gerekebilir. Hayatınızdaki kişi ile meydan okuma noktasına gelebilirsiniz. Spor yapanlar, bu hafta vücudunuzu çok fazla zorlamamaya dikkat edin.

Terazi: Aile içinde minik bir sağlık durumu atlatılabilir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda stres ve baskı altında hissedebilirsiniz kendinizi, çok daha fazla efor ve enerji sarf etmeniz gereken konular ortaya çıkabilir. Hayatınızda bir çok şeyi aynı anda kontrol altına çalışmaktan yorulabilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konulardaki gerginlik ikili ilişkilerinize yansıyabilir. Özgürlük ihtiyacınız bu hafta daha da çok artabilir, risk almaya çok daha meyilli olabilirsiniz.

Akrep: Bu hafta sağlığınızı ilgilendiren konularda dikkatli olmakta yarar var, sınırlarınızı çok fazla zorlamamalı, aşırı çalışmaktan bünyeniz zayıf düşebilir. Bu hafta fikir tartışmaları çokça meydana gelebilir, fikirlerinizi, düşüncelerinizi konuştuğunuz kişilere kabul ettirmekte zorlanabilirsiniz, fikirlerinizi savaşçı bir şekilde dile getirebilirsiniz. Yine tanıtım, medya, halkla ilişkiler, pazarlama, ithalat, ihracatla ilgili konularda bir takım gerginlikler oluşabilir.

Yay: Neptün ve Venüs etkileşimi ile iş ve kariyerinizle ilintili konularda özellikle kadın figürlerle, yöneticilerle ilişkilerde zorlanma, hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Kariyerinizle ilgili konularda gerçekçi olmayı elden bırakmamanız gerekiyor, fazlaca hayal kurmak bu konuda sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bunun yanı sıra bir yakınızla, akrabanızla ilgili bir rahatsızlık, hastalık gibi haberler keyfinizi kaçırabilir ama bu çabuk atlatılabilecek bir şeydir. Mahkeme sonucu tazminat ve nafaka gibi konularda ödeme almakta gecikmeler meydana gelebilir.

Oğlak: Bir tarafınız bağımsızlık çığlıkları atarken bir tarafınız ise sorumluluk altına girmek üzere olacak ve bu çekişme sizi oldukça yorabilir. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili konularda ciddi gerginlikler oluşabilir, meydan okuma durumları ortaya çıkabilir, aşırı inatçı davranışlar sizleri zor duruma sokabilir. Her şeyi her an kontrol altında tutmak zordur ve siz bu hafta bunu deneyimleyebilirsiniz. Evinizde bazı elektronik aletlerde bozulmalar meydana gelebilir, ev, yerleşim, aile ile ilgili konularda beklenmedik sürpriz harcamalar, masraflar ortaya çıkabilir.

Kova: Bu hafta perde arkasında dönen bir oyunlar, dedikodular, gizli düşmanlıkları fark edebilir ve bunlarla mücadele etmeniz gerekebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle birbirinizi anlamakta zorlanabilir, iş ve çalışma ortamınızda ekstra mücadele etmeniz gerekebilir. Sağlıkla ilgili konularda aynı şekilde dikkat çekici olacaktır, önemli rahatsızlıklar meydana gelebilir. Bağırsaklarınız, baldırlarınız, hassas olabilir. Minik bir operasyon gündeme gelebilir.

Balık: Neptün ve Venüs'ün sert etkileşimi ile aile içinde özellikle kadın figürlerle ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilir, üzülebilirsiniz. İlişkiler arenasında da istekleriniz tam olarak karşılanmayabilir. Özel hayatınızla ilgili kendinizi huzursuz, güvensiz ve belki de fazla otoriter hissedebilirsiniz. Sözünüzün fazlaca dinlenmesini arzu edebilir, fakat istediğinizi almakta zorlanabilirsiniz. Öncelikle finansal konular, kazançlarınız risk altında, beklenmedik sürpriz harcamalar, kayıplar, ummadık ödemeler ortaya çıkabilir.