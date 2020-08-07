Venüs Yengeç burcunda: Evlenmek için en uygun süreç!

Venüs 7 Ağustos'ta Yengeç burcuna geçiyor! Venüs'ün 6 Eylül'e kadar sürecek olan bu seyahatte ilişkilerden beklentileri biraz daha Yengeç burcu teması karşılayacak. Peki detaylı etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

Venüs 7 Ağustos Cuma günü itibari ile İkizler burcundan çıkıp, Yengeç burcunda seyahat etmeye başlayacak ve 6 Eylül’e kadarda bu burçta seyahatine devam edecek. Venüs astrolojide temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Venüs, 6 Eylül’e kadar Yengeç burcunda seyahat ettiğine göre bu alanlarda beklentilerimizi biraz daha Yengeç teması karşılayacak demektir.

Venüs uçarı, hareketli, zihinsel, maymun iştahlı ve flörtçü İkizler burcundan çıkıp, Yengeç burcuna geçtiği zaman ilişkilerimizin dinamikleri gözle görülür biçimde değişmeye başlar. Hepimiz daha yumuşak, duygulu, vefakar, düşünceli davranmaya başlarız. Dolayısıyla İlişkiler ve sosyal bağlarınız daha yumuşar, daha duygu dolu, empati kurmakta zorlanmayan bir tutum takınırsınız. Beslemeye, bakmaya, yemek pişirmeye, yedirmeye, içirmeye daha çok ilgi duyarsınız. Aşk ve evlilik hayatında ilişkiniz daha romantik ve sevgi dolu olmaya başlar, en azından ihtiyaçlarımız bu yönde şekillenir. Annelik etmek keyif vermeye başlar, annelerle, ailenizle, çocuklarınızla ilgilenmek için zaman ayırırsınız. Evi yapan dişi kuştur sözüne uygun olarak bu süreçte evinizle ilgilenebilir, ev alabilir, ev kurabilir, ev dekorasyonu yapmak, yatak odanızı yenilemek, mutfağınızı güzelleştirmek, fırın ocak ve yeni mutfak aletleri almak gibi işlere zaman ayırabilirsiniz.

Para biriktirmek, saklamak, korumakla ilgili işler yapılabilir, anılar, nostalji, eski arkadaşlıklar, tarih, tarihi yerler, antika eşyalar, aile yadigarları gibi konulardan zevk alırsınız. Venüs Yengeç burcundayken arkadaşlarınıza onları ne kadar önemsediğinizi gösteren hediyeler alabilirsiniz, sevdiklerinizi ziyaret ederek yaptığınız yemeklerden tatlılardan götürebilirsiniz, sanat ve yaratıcılığın el marifetlerinin ve hünerlerin öne çıkacağı ve sevginin pekişeceği bir süreçtir. İlişkilerin dinamiği de artık gözle görülür bir şekilde değişmeye başlayacaktır. İlişkilerde beklentimiz, ihtiyacımız daha sevecen, yumuşak, koruyan, kollayan partnerler isteyeceğiz. Bu dönem çapkınlık değil aksine tam olarak evlenmek üzere yola çıkma zamanıdır. Hatta 6 Eylül’e kadar evlenmek için en uygun süreçte olacağız. İlişkilerde aidiyet duygusunun ön planda olacağı bu dönemde, sizi sürekli rölantide tutan birisi varsa da artık bağları ya yeniden yapılandırmalı ya da yolunuza devam etmelisiniz. Evliler için çocuk sahibi olma yolunda ciddi adımlar atılabilir, bu konuda şansınız çok daha açık olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken mesele ise bu kadar yoğun aidiyet duygusu, şefkat ve ilginin olduğu yerde bağlı yerine bağımlı ilişkiler de gelişebilir. Venüs-Yengeç döneminin en sıkıntılı hali olabilir. Eğer hayatınızda biri yoksa, belki de aileniz veya kan bağınız olan kişiler sizi birileri ile tanıştırabilir birileri. Yine oturduğunuz mahalleden, sürekli gidip geldiğiniz ve aşina olduğunuz yerlerde birileri ile tanışabilirsiniz. Tabii bu dönem sadece ikili ilişkilerde ki sevgi konusunu ön plana çıkarmaz, Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi vatan sevgisinin de bu dönem artacağını gösterir. Kendinize yeni bir ev planı çizdirmek, mimarlarla çalışmak, mimarlık ofisi açmak, yiyecek içecek sektörüne yatırım yapmak, bu alanlarda iş kurmak içinde bu dönemi kullanabilirsiniz. Aşk konusunda ise Yengeç, Balık, Oğlak burçları ve yükseleni bu olanlar en şanslılar olacaktır.