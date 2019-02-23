Venüsyen bir hafta bizleri bekliyor!

Bu hafta Venüs öncelikle Uranüs ile kontak halinde olacak. Eğer ki yalnızsanız Venüs etkisi ile değişik, sıra dışı, farklı ilişkilere çekilebilirsiniz. Eğer partneriniz var ise daha önce yapmadığınız, denemediğiniz değişik şeyler yapabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Bu hafta Venüs öncelikle Uranüs ile kontak halinde olacak. Eğer ki yalnızsanız, değişik, sıra dışı, enteresan, marjinal, farklı ilişkilere çekilebilirsiniz. Eğer partneriniz var ise daha önce yapmadığınız, denemediğiniz değişik şeyler yapabilirsiniz.

Özel hayatta, ilişkilerde özgürlük ihtiyacı çok artar. Bu dönem partnerinizi kısıtlamamaya, kurallar koymamaya özen gösterin. Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Özel hayatımızda daha önce yapmadığımız, denemediğimiz sıra dışı, farklı, değişik şeyler yapmak isteyebiliriz. Ya da belki ilişkilerimizde biraz delilik yapmak için iyidir. İlişkilerde bizi etkileyen şey daha çok zihinsel konular olacaktır. Birinin fiziksel olarak çok güzel veya çok yakışıklı olmasından çok, entelektüel oluşu, fikirleri, konuşması daha etkileyici ve tahrik edici olacaktır.

Koç: Sizleri çok daha sosyal ve hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlar arası yardımlaşma teması çok daha fazla ön plana çıkacak, partiler, davetler, organizasyonlar, düğünler…vs gündeminiz yoğun olabilecek. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber olmak size her zamankinden çok daha fazla keyif verecek. Devamı…

Boğa: Eğer yalnızsanız sürpriz bir aşk durumu söz konusu olacak. Bir diğer olası senaryo partnerinizle birlikte tatil planı yapmak olabilir ya da sizden uzakta belki de farklı şehirde yaşayan biri ile flörtleşmeler söz konusu olabilir. Yaptığınız işlerden çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Özellikle kadınlardan güzel yardımlar alabileceksiniz. Devamı…

İkizler: Bu hafta lüks tüketiminiz daha da artabilir, finansal anlamda çok fazla açılmamaya gayret etmelisiniz. Kredi çekmek, borç vermek için de pek uygun değil. Birbirinden keyifli seyahatler gündeme gelebilir, akrabalarınızdan güzel haberler alabilirsiniz. Partneriniz varsa birlikte keyifli bir tatil kaçamağı da organize edebilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Bu hafta daha çok sosyalleşme zamanı, evde çok fazla zaman harcamayın. Paranızı size daha keyif veren konular üzerinde harcamaya başlayacaksınız. Maddi anlamda eşinizden, ortağınızdan rahatlıkla destek görebilecek, daha keyfi konular üzerine borçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Devamı…

Aslan: İş teklifleri, yeni projeler, iş ile ilgili destekleyici etkiler söz konusu. Özellikle kadın figürlerinden daha çok destek alabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklardan yana şanslı bir sürece adım atıyorsunuz. Bazılarınızın ilişkilerinde romantik ve düşünceli tarafı ortaya çıkabilir. Devamı…

Başak: Bu hafta size keyif verecek konulara yönelmeli, yaşamdan daha çok zevk alacağınız konulara yönelmelisiniz. İş ve çalışma ortamınızda size keyif verecek bir takım düzenlemeler gelebilir. Günlük angarya gibi gözüken işlerinizi halletmenin eğlenceli ve yaratıcı yollarını bulabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz koşullarla karşılaşıyor olacaksınız. Daha eğlenceli, esprili ve neşeli olabileceksiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz, aslında kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz, yalnız başınıza yapmaktan keyif aldığınız şeylere yönelebilirsiniz. Devamı…

Akrep: Arkadaşlarınız sizler için çöpçatanlık yapabilir veya katılacağınız kalabalık davet ve organizasyonda yıldırım aşkına tutulabilirsiniz. Bu hafta daha çok sosyalleşme zamanı, evde çok fazla zaman harcamayın. Ailenizle daha keyifli ve mutlu olabileceğiniz durumlar oluşabilir. Devamı…

Yay: Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha uyumlu ve de keyifli birliktelikler geçirebileceksiniz. Bu dönem kardeşlerinizle aranızda çözülmesi zor meseleler var ise, barışmak adına karşılıklı adımlar atılabilir. Eğer yalnızsanız sosyal medya aracılığı ile ya da yakın çevrenizdeki insanların araya girmesi ile yeni birileri ile tanışabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Bu hafta risk almaya daha eğilimli ve özelikle ikili ilişkilerde özgürlük, rahat etmek isteme teması da çok ön planda olabilir. Biraz daha hobilerinize, size keyif verecek konular için yaşamınızda yer açmanızda yarar var. Para ile ilgili konularda genel anlamda şanslı etkiler altında olacaksınız. Devamı…

Kova: Bu hafta sizi saran, sorumluluk yükleyen koşullardan bir nebze olsun kurtulmak isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer ki hayatınızda özel anlamda biri yok ise bu hafta gizli kapaklı çapkınlıklar yapabilir, saman altından su yürütebilirsiniz. Daha eğlenceli, sosyal, dışa dönük ve hayattan çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Devamı…

Balık: Bu hafta eğlenmek için uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızı seçebilirsiniz, biraz daha rutinin dışına çıkmak, farklı yerlere, mekanlara gitmekte aynı şekilde iyi gelecektir. İlişkilerde kriz zamanlarına işaret etmekte. Eğer bir ilişkiniz var ise bu süreçte ilişkinizin seyrini, sizi sevip sevmediğini sorgulayabilir, gereksiz kıskançlık ve kaprisler yapabilirsiniz. Devamı…