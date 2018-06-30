Yaralar iyileşiyor!

Büyük iyicil Jüpiter ile hayalleri ve bilinçaltını sembolize eden Neptün ve de Güneş arasında 10 gün sürecek olan büyük su üçgeni dediğimiz bir görünüm meydana gelecek. Hayal gücünüzün güçleneceği bu döneme hazır mısınız? İşte ayrıntılar...

Büyük iyicil Jüpiter ile hayalleri ve bilinçaltını sembolize eden Neptün ve de Güneş arasında 10 gün sürecek olan büyük su üçgeni dediğimiz bir görünüm meydana gelecek. Sezgilerinizin ve algılamalarınızın oldukça güçlü olduğu bir dönemdir.

Çevrenizdekilerin sorunlarına ve sıkıntılarına yönelik empati sahibi olabilirsiniz. Duygularınızı akılcı ve objektif bir biçimde değerlendirmeniz güç olabilir. Sanatçı yanınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hayal gücünüzün zenginleştiği bir dönemdir. Ancak diğer taraftan da fazla hayal kurup, aşırı fantezilere dalmaktan gerçekleri tüm açıklığı ile görmeniz zorlaşabilir. Kurduğunuz ilişkilerde açık ve net bir tutum takınmakta zorlanabilirsiniz. Yanılsamalar ve kendini aldatmak bu transitin muhtemel niteliklerinden biridir. Strese girerseniz günlük hayatın dertlerinden ve sıkıntılardan kaçmak, uzaklaşmak için alkol veya rahatlatıcı, sakinleştirici tıbbi çareler bulmaya yönelebilirsiniz. Ruhsal ve duygusal yaraların iyileştiği güzel bir süreçtir.

Koç: Dikkatsizce adımlar atmaktan çekininiz. Gizlilik içinde yürüttüğünüz tüm işleriniz olumlu sonuçlanacak. Maddi anlamda beklenmedik bir destek bulabilirsiniz. Özellikle hem finans hem de kariyer anlamında güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, iyi değerlendirin bu haftayı! Devamı…

Boğa: Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan manevi anlamda oldukça destek göreceksiniz. Size çok iyi gelecek sürpriz bir seyahate çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte iş yapmak, ortak projeler kurmak, para kazanmak için oldukça uygun bir hafta. Devamı…

İkizler: Terfi alabilir, ödül alabilir kısacası iş anlamında şahane bir hafta sizleri bekliyor olacak. Eskiden kaçırdığınız iş fırsatları ile yeniden karşılaşabilirsiniz. İş ile ilgili hak ettiğiniz ama elde edemediğiniz bir şeyi elde edebilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Bu hafta sezgiler fora olacak sizlerde, sezgilerinize bol bol güvenin! Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, projeler, hukuksal konular hem de aşk, çocuklarla ilgili konularda süper şans ve fırsatlar söz konusu olacak. Eskiden kaçırdığınız sizin için önemli bir fırsat yeniden önünüze düşebilir. Devamı…

Aslan: Parasal konularda hislerinize, sezgilerinize güvenin, yardıma ihtiyacı olanlara yardım eli de uzatın. Ev almak, kredi çekmek, aile içinde birinin rahatsızlığının giderilmesi, kiraya çıkmak, ev bulmak, nafaka bağlatmak, ortak işlerden elde edilen gelirlerin artması gibi durumlar söz konusu olacak. Devamı…

Başak: Özellikle yalnız olanlar romantik ilişkilere ve kişilere çekilebilir, birliktelikleri olanlar ise partnerleri ile birlikte keyifli, romantik bir hafta geçirebilirler. Bu hafta atacağınız imzalar, ortaklıklar oldukça bereketli ve şanslı olacak. Eskiden kaçırılan bir fırsatı yeniden elde edebilirsiniz. Devamı…

Terazi: Bu hafta atacağınız adımlar paranızı, kazançlarınızı olumlu anlamda etkileyecektir. Eskiden para kazandıracak olması muhtemel bir işiniz olmadıysa bu hafta bu durum yeniden gündeme gelebilir ve bu sefer şeytanın bacağını kırabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Yalnızsanız da oldukça romantik bir ilişki içine çekilebilirsiniz. Eskiden yarım kalan işlerinizi tamamlamak ve paraya çevirmek için de harika bir hafta. Önceden hoşlandığınız ama size pas vermeyen biri ile de bu hafta yollarınız yeniden kesişebilir. Devamı…

Yay: Dostlarınızdan büyük fayda görebilir, size çok iyi gelecek sürpriz bir seyahate çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte iş yapmak, ortak projeler kurmak, para kazanmak için oldukça uygun bir hafta. Bu hafta yeni tanışacağınız kimseler yaşamınıza olumlu anlamda oldukça faydası olabilecek. Devamı…

Oğlak: Finansal anlamda özellikle destek bulabileceğinize, maddi olarak rahatlayacağınız haberler almanıza yardımcı olacaktır. Sizi ruhsal anlamda değiştirecek, iyi gelecek çalışmalar içine girebilirsiniz. Sağlıkla ilgili olası problemleriniz var ise rahatlıkla çözüm bulabileceksiniz. Devamı…

Kova: Yaşamınıza keyif katacak, yaratıcılığınızı tetikleyecek yeni alanlara yönelebilirsiniz. Bu hafta hem maddi hem de kariyerinizi ilgilendiren konularda karşınıza çıkacak olan teklifleri iyi değerlendirin. İş hayatınızda hak ettiğiniz değeri artık elde edebilirsiniz. Devamı…

Balık: Özellikle aşktan yana süper şanslı bir hafta içinde olacaksınız. Bu hafta tüm kişisel girişim ve çabalarınızın karşılığını alabileceğinize, hem yayıncılık, hukuksal konular, eğitim, yurt dışı bağlantılı işlerde şansınızın yaver gitmesine, hem de kariyer anlamında güzel fırsatlar ve kontaklar elde etmenize hem ticaretten yana şansa işaret etmekte. Devamı…

