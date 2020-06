Yay burcunda Venüsyen Ay Tutulması: Aşk, kariyer, sağlık konuları nasıl etkilenecek?

5 Haziran Cuma günü Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaya Mars ve Neptün'ün sert etkileşimi de eşlik edecek. Venüs'ün de Retro haliyle işin içinde olacağından dolayı bu tutulma biraz farklı olacak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Yay burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulmasının bireysel etkilerini, aşk, kariyer, sağlık konuları üzerinden inceledi...

Takip edenler bilirler, Mayıs ayında Ay düğümleri burç değiştirdi. Geçtiğimiz 18 ay boyunca Yengeç ve Oğlak aksında olan Ay düğümleri, İkizler ve Yay burçlarına geçiş yaptı ve 18 ay boyunca bu burçlarda olacaklar. Değişen Ay düğümlerinin ilk tutulması olan Yay burcundaki Halkalı Ay Tutulmasını yaşayacağız. Tutulma 5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda meydana gelecek. Bu tutulma, işin içinde Mars ve Neptün olduğu için ekstra önem kazanmakta ve “Sarin” sabit yıldızı bulunmakta. Yay burcunun 2. dekanında meydana gelecek bu tutulma, Asya, Avustralya, Avrupa, Güney Afrika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika’da iseniz bu tutulmayı görebilirsiniz. Tutulmanın gerçekleştiği ve gözlemlendiği hat üzerinde, tutulmanın temsil ettiği etkileri birinci dereceden hissedebilecek lokasyonlar bunlardır.

Bu tutulma 3 saat 18 dakika ve 12 saniye kadar sürecek. Tutulmanın süresi bize tutulmanın ne kadar süre etki edeceğine dair ipuçları verir. 3 Saat 18 dakika sürecek olan tutulmanın yaklaşık 3,5 hafta kadar etkilerini hissediyor olacağız. Yay burcu değişken bir burç olduğundan, değişken burçlar süre olarak haftalık bir zamana işaret eder. Kısacası Haziran ayının sonuna kadar bu tutulmanın etkilerini hissediyor olacağız. Tutulma Türkiye'den de görülebilecek ve Türkiye saatine göre 5 Haziran günü 20:45'te başlayacak tutulmanın tam olgunlaşması 22:24'te olacak ve gece yarısı bitmiş olacak. Şimdi Yay burcunda meydana gelecek olan bu tutulmanın hem bireysel hem de dünya üzerindeki etkilerine detaylı bir şekilde göz atalım.

BİREYSEL ETKİLER

Tutulma sayesinde, elimizdeki işleri büyütmek, genişletmek için daha azimli ve hırslı olabiliriz. Yeni şeyler keşfetmeye, yeni mekanlar tanımaya, yeni insanlarla tanışmaya daha hevesli oluruz. Her türlü yeniliklere, yeni deneyimlere açık olabileceğimiz bir zamandır. Başımıza gelen olayları ve konuları abartmaya, olduğundan daha büyük ve daha etkili göstermeye, anlatmaya da eğilimli oluruz. Bu dönem, başımıza gelen olaylara iyimser, daha umut dolu, bardağın dolu tarafını görecek şekilde değerlendirmede daha başarılı oluruz. Bu tutulma zamanı riskler almaya, gözü kapalı bir şekilde olaylara atlamaya, cesur davranmaya daha yatkın oluruz. Bu dönem spora başlamak, spor konusunda profesyonel destek almak için idealdir. İnandığımız tüm değerler, değer yargılarını tek tek sorgulayabiliriz de. Bu tutulma zamanı küçük şeylerden çok rahat bir şekilde mutlu olabiliriz. Optimist olmakta bir dünya markası olabilirsiniz mesela bu tutulmada. Çocuk gibi her şeye çok kolay bir şekilde inanabilir, çabuk kandırılabiliriz, dikkatli olun. Bu dönem vereceğiniz sözlere de dikkat edin, sadece tutabileceğiniz sözler verin ve alın. Yeni felsefeler, dinsel konular, farklı hayat görüşleri, farklı inançların olduğu ortamlara ve konulara çok rahat bir şekilde çekilebiliriz. İnançlar ve fikirler için yapılan mücadele daha agresif ve sert olabilir, mücadelelerden pek kaçınmayız. Bu dönem “Hayır” mekanizmamız çok iyi çalışmayabilir, buna dikkat etmek gerekir, her gelen teklife evet demeyin, biraz seçici olun. Her plana dahil olmaya çalışırken plansız programsız kalmayın ortalarda. Bu dönem patavatsızlıklara dikkat, kaş yapayım derken göz çıkarmayın arkadaşlar.

Tutulmaya Mars ve Neptün pek de keyifli olmayan bir açı yapacaklar. Hayal kırıklığı, yetersizlik duygusu ve hayatınızda yer alan sorunlara karşı çözüm üretemez bir durumda hissedebilirsiniz. Enerjiniz düşüktür, canınız hiçbir şey yapmak istemez. Bir işe başlarsınız, bitiremezsiniz, başka işe başlarsınız, yönünüzü tam olarak belirlemek imkansız gelir. Aldatılmak ve dolandırılmak mümkündür. Başkalarıyla çatışmaya girseniz bile, kendinizi istediğiniz gibi savunamayabilirsiniz. Çünkü zihniniz her zamanki gibi keskin ve işlek olmayacaktır. Su ve sıvılarla ilgili kazalar yer alabilir. Muslukları kapayın, eski borulara gider borularına göz kulak olun. Evinizin güvenliğini göz ardı etmeyin. Evde veya iş yerinde lavabo, su giderleri ile ilgili problemler meydana gelebilir. Şifreleri unutmak, unutkanlıktan kaynaklanan eşya kayıpları, dikkatsizlikten kaynaklanan yolda kaybolmak , dalgınlıkla yanlışlıklar yapmak ihtimali artar. Meditasyon yapmak, dini ritüeller ve yoga çalışmaları gibi sizi hem bedenen hem manen rahatlatacak aktiviteler için oldukça uygun bir süreçtir. Yaratıcı çalışmalar için mükemmel zamanlardır. Görsel yeteneklerinizi rahatlıkla kullanarak başarı elde edebilirsiniz. Oldukça sezgisel, şairane, içe dönmeye müsait, romantik ve hiçbir şeyi ciddiye almak istemeyeceğiniz bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Rüyalar, metafizik ve spiritüel konular ön plana çıkabilir. Önsezileriniz ve sezgileriniz çok güçlü olacağı için başkalarının duygularını sezmek, düşüncelerini anlamak daha kolay olabilir. Paranıza dikkat etmelisiniz unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden cüzdanı unutma, parayı düşürme ve kayıplar olabilir, yanılsamalar, kör noktalarımız olabileceği için ciddi ve somut kararları daha sonraya bırakmak akıllıca olacaktır.

Cesaretin kolayca kaybolabileceği zamanlardır, bu yüzden bir şeyler için yarışmak, güç ve gövde gösterisi yapmak içinde pek uygun değildir. Kandırılma, aldatılma ihtimaline karşı her türlü yeni iş ve projelerde çok dikkatli olmalı gelen tekliflerin ardı arkasının olup olmadığı, sağlamlığı kontrol edilmelidir. El altından, gizlilik içinde yürüttüğünüz işlerde başarısızlığa uğrayabilir, fiziksel olarak yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Ruh haliniz pek neşeli olmayabilir, oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz. Başkaları ile çatışmaya girmek istemezsiniz, size dıştan gelen etkilere tam olarak nasıl yanıt verdiğiniz de çok belirgin olmaz. Bugün sahip olduğunuz hedefler, beklentilerle, yapmanız gereken şeyler arasında bir ikilem olabilir, ya da gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle aldanmalara, aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olunmasında yarar vardır. Kendimizi kurban edebileceğimiz koşullar söz konusu olabilir, kendimizi gereksiz yere feda edebiliriz.

Denizlere açılmak, deniz yolculukları yapmak, su ile ilgili işlerle ilgilenmek, deniz kenarı yerlerde zaman geçirmek için çok idealdir. Yalnızlık, karmaşadan, hayatın hızlı akışından kaçmak için çok ideal bir zamandır. Eğer imkanınız var ise bu aralar sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygundur. Eskiye, geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler, eski dosyalarınızı arşivlemek, düzenlemek, tasnif etmek içinde uygun bir gündür. Sanatsal yanlarımız ortaya çıkabilir, resim yapmak, boya yapmak, oturup belki de bir şeyler karalamak için uygundur. Keza evinizi de boyayabilirsiniz. Mistik, psişik konularla yüz yüze gelebilirsiniz veya bu konular üzerine sohbetler dönebilir daha çok. Gerçeklerle yalan olanı doğru bir şekilde ayırt etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Aldanmalar söz konusu olabilir. Bu yüzden her şeye atlamamak, risk almamak, iyice araştırmak, gözlemde kalmak en iyisi. Polisle, itfaiye çalışanları ve tamircilerle ilişkilerinde dikkatli olmalı, bu meslek grupları ile tartışmalara girmekten kaçınılmalıdır.

AŞK VE İLİŞKİLER

Bu tutulmada işin içinde Venüs olacağından dolayı, Venüsyen bir tutulma olacak. Fakat bu Venüs, öyle masum tatlı bir Venüs değil! Zira hem Retro yani geri harekette hem de Mars ile sert bir kontağı olacak. Özel hayat ve ilişkilerde stresler, gerginlikler söz konusu olabilir. Özel ilişkiler sabır ve sadakat ile test edilebilir. Özel hayatınızda yapmak istediğiniz ama yapamadığınız durumlar öfkeye dönüşebilir, dikkat edilmesinde fayda var. Özellikle Venüs'ün geri harekette oluşu ilişkilerde göz ardı ettiğiniz, halı altına süpürdüğünüz sorunlar artık yüzeye çıkabilir. Problemleri akılcı bir şekilde çözümlemekte fayda var, duygusal ve dürtüsel tepkiler daha büyük bir çıkmaza sürükleyebilir. İlişkilerde aldanma, aldatma gibi durumlar çokça görülebilir, sadakatle de test edilebilirsiniz. Bir ilişki içinde kendinizi ne kadar değerli hissedip hissetmediğiniz ile ilgili sorgulamaları çokça yapabilirsiniz. Cinsel anlamda bugünlerde ya geçici iktidarsızlık görülebilir ya da fantezi dünyası çok genişleyebilir. Cinsel anlamda enteresan yer ve mekanlar deneyebilirsiniz. Venüs'ün geri hareketli oluşu ve sert etkiler altında oluşundan dolayı, aslında yeni ilişkilere başlamak için uygun değildir. Yanıltıcı ve kafa karıştırıcı, net olmayan durumlar olabilir, ilişkinin adını koymak zor olabilir, kandırılabilirsiniz. Ama diğer yandan yeni tanışacağınız kimseleri sanki daha önceden tanıyormuş gibi hissedebilir ve büyülenmiş gibi davranabilir, gözünüzde çok büyütebilirsiniz. Aman dikkat! Arap atı zannettiğiniz kişinin aslında uyuz bir katır olduğunu fark edebilirsiniz.

KARİYER VE PARA

Yaşam, hedefler, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşebilirsiniz. Bugünlerde kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun bir değildir. Detaylar çok boğucu ve sıkıcı gelir, bu yüzden detay gerektiren işlerde başarı kazanmak biraz zordur bu dönemde. Bir çok detayı öğrenmeye kalkmadan daha önce fikriniz ve bilginiz olmayan bir işi yapmaya kalkışmayınız. Tutulmada Venüs de işin içinde olduğundan, finansal streslere de işaret etmekte. Beklediğiniz ödemelerde gecikmeler söz konusu olabilir. Alım ve satım işlerinde arzu ettiğiniz tatmini yaşamakta zorlanabilirsiniz. Ticari konularda özellikle Venüs'ün temsil ettiği kadın ürünleri, tekstil, güzellikle ilgili konular, tatlı gıdalar, değerli madenler, takılar ile ilgili konularda istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. İş hayatında kadınlarla sürtüşmeler, yarışlar, kıskançlıklar oluşabilir.

SAĞLIK

Tam sebebi belli olmayan rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Aşırı alkol almaktan uzak durun, zehirlenmelere karşı uyanık olun. Bilmediğiniz ilaçları almaya kalkmayın. Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yönelin ve metabolizmanızı güçlendiren doğal besinlere ağırlık verin, aşırı şeker, tuz tüketiminden uzak durun. Vücutta ve ayaklarda ödemler oluşabilir. Enfeksiyon hastalıklarında artış olabilir. Gıdaları tüketirken son kullanım tarihinin geçmiş olmamasına dikkat edin, zehirlenme vakalarında artışlar meydana gelebilir. Sağlık anlamında teşhis zorlaşabilir, bugünlerde tek bir doktorun görüşü ve tavsiyesi ile hareket etmemek en doğrusu olacaktır. Yüzeceğimiz zamanlar çok fazla açılmamaya dikkat edilmesinde yarar var, kaslarda kramplar meydana gelebilir, boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz. Terapi almak, dert anlatmak, ruhsal anlamda şifalanmak, koçluk desteği almak içinde harika bir güne işaret etmekte. Sağlıkla ilgili olarak, bacaklar, basenler, karaciğer, kaslar ile ilgili sorunlar oluşabilir. Kilo sorunları, zehirlenmeler, sarılık, karaciğer rahatsızlıklar, kas problemlerine dikkat etmekte fayda var. Tutulmada Venüs başrol oynayacağı için kilo sorunları, abur cuburlara, tatlı gıdalara düşkünlük görülebilir.