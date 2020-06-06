Yay burcunda Venüsyen Ay Tutulması: Türkiye ve dünya nasıl etkilenecek?

5 Haziran Cuma günü Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana geldi. Mars ve Neptün'ün de tutulma boyunca sert etkileşim halindeydiler. Ay Tutulması, Venüs'ün de Retro dönemine denk geldi. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Yay burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulmasının dünya ve Türkiye üzerinden inceledi...

Merhaba Herkese;

Takip edenler bilirler, Mayıs ayında Ay düğümleri burç değiştirdi. Geçtiğimiz 18 ay boyunca Yengeç ve Oğlak aksında olan Ay düğümleri, İkizler ve Yay burçlarına geçiş yaptı ve 18 ay boyunca bu burçlarda olacaklar. Değişen Ay düğümlerinin ilk tutulması olan Yay burcundaki Halkalı Ay Tutulmasını yaşadık. Tutulma 5 Haziran'da 15. derece Yay burcunda meydana geldi. Bu tutulma, işin içinde Mars ve Neptün olduğu için ekstra önem kazanmakta ve “Sarin” sabit yıldızı bulunmakta.

Bu tutulma 3 saat 18 dakika ve 12 saniye kadar sürdü. Tutulmanın süresi bize tutulmanın ne kadar süre etki edeceğine dair ipuçları verir. 3 Saat 18 dakika sürecek olan tutulmanın yaklaşık 3,5 hafta kadar etkilerini hissediyor olacağız. Yay burcu değişken bir burç olduğundan, değişken burçlar süre olarak haftalık bir zamana işaret eder. Kısacası Haziran ayının sonuna kadar bu tutulmanın etkilerini hissediyor olacağız. Şimdi Yay burcunda meydana gelen bu tutulmanın hem dünya hem de Türkiye üzerindeki etkilerine detaylı bir şekilde göz atalım…





DÜNYA ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE

Yay burcu din, dini ibadet yerleri, imamlar, kiliseler, papazlar, dini düşünceler, üniversite seviyesinde eğitim yerleri, yüksek eğitimi, yayıncılık, uzak mesafeler ile iletişimimiz sağlayan aygıtlar, kanunlar, kanun koyucular, kanun adamları, mahkemeler, uluslararası sorunlar, yargı, ithalat, ihracat, politika, medya, yazarlar, profesörler, gibi konular da Yay burcunun sembolize ettiği konular arasında yer almaktadır. Bu konularla ilgili yanıltıcı, stresli etkiler hakim gökyüzünde. Bir takım skandallar da söz konusu olabilir. Mars ve Neptün birlikteliği ile sel felaketleri, su baskınları, yoğun sisler, toprak kaymaları, deniz kazaları, denizlerle ilgili sorunlar, zehirlenme vakalarında artışlar, zehirli gazlarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Bunların yanı sıra, dini konular, din adamları, dini yerler, eğitim yerleri, yayıncılık, kanuni konular ile ilgili kafa karıştırıcı, gerçeklerin örtüldüğü, yalan haberler, dolandırıcılıkla ilgili konular meydana gelebilir. Büyük yangınlar da söz konusu olabilir.

Polisle çatışmalar, güvenlik güçlerine karşı gövde gösterici gibi durumlar söz konusu olabilir. Politikacıların şaibeli açıklamaları olabilir. Şu an ABD'de yaşanan George Floyd protestoları birçok eyalete sıçramış durumda. Ve bu olaylar giderek artacak ve daha da büyüyebilir. Yine de benzin istasyonları ile ilgili sorunlar, kazalar, ihmalkarlık yüzünden problemler meydana gelebilir. Ya da benzine zamlar gelebilir. Keza uyarıcı maddeler, uyuşturucu ile ilgili, alkolle ilgili çok daha fazla habere rastlayabiliriz. Bu konularda skandal gelişmeler söz konusu olabilir. Tutulma Yay burcunun 2. dekanında meydana geldiğinden dolayı, hayvanlarla ilgili bir dekan bu alan. Umarım hayvanlara zarar veren kişiler ortaya çıkmaz. Yay burcu yolculuklarla ilgilidir, umuyorumki tren kazaları, uçak kazaları ya da seyahatlerde kazaya yol açacak durumlar meydana gelmez. Yine Mars ve Neptün birlikteliği ile cinsel skandallar da söz konusu olabilir. Venüs'ün bu tutulmada ayrı bir yeri olacaktır. Venüs, kadınlarla ilişkili olduğundan, kadın ekseninden dönen bir takım skandal durumları da ortaya çıkabilir. Ve bu sefer Venüs sabah yıldızı olarak Güneş'in önünde yükselecek. Venüs'ün bu konumu, savaşlarla ilişkilidir. Dünyada savaş rüzgarları esmeye başlayabilir. Tutulma zamanı, “Sarin” sabit yıldızı etkin olacak. Amaçtaki sabitlik ve tehlikeli tutkuların gücünü gösterir bu yıldız. Sarin gazi saldırıları ile ilgi olduğu söylenir bu yıldızın.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE İSE

Bu tutulma, Türkiye'nin 6. evinde meydana geldi. Politik astrolojiye göre 6. ev askeri konular, ordu, işçi ve çalışanlar, sendikalar, ulusal savunma, sağlık sektörü, hırsızlar, yolsuzluklar, hizmet sektörü, belediyeler demektir. Yine işçiler, sendikalar, hizmet sektörü, çalışan kesim açısından zorlayıcı bir dönem bu. İşçi grevleri, iş bırakma, sendika sorunları gündeme gelebilir sık sık. Allah korusun ama yine işçi kayıpları, iş kazaları yine gündeme gelebilir. Sağlık sistemi ile ilgili yeni yasal düzenlemeler olabilir. 6. ev istihdamla ilgilidir, bu dönem özellikle istihdam sayısında artış olabilir. Havacılık sektörü, uçaklarla ilgili enteresan gelişmeler gelişmeler olabilir. Özellikle tam da yeni normale dönüşte, seyahat edecek olanların ekstra ekstra dikkat etmesinde fayda var! Seyahat yerlerinin yeni bulaş merkezleri haline dönmemesi için. Türkiye haritasında Neptün ile uyumlu açıda olması, yakın çevre, komşularla ilişkilerde ılıman rüzgarların esmesi, eğitimde, yayıncılık ve medya ile ilgili yeni olumlu gelişmelerin olması muhtemeldir. Yalnız bu tutulma Türkiye haritasındaki Uranüs ile sert görünümde, yönetim pozisyonundaki kişilerin sarsıcı açıklamaları söz konusu olabilir. Belediyelere yaptırımlar, belediyelere yeni kurallar gelebilir bu tutulma ile birlikte. Belediyelere ilişkin gündem çok hareketli olabilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner

