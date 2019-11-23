Yay burcunda Yeni Ay haftası

Yay burcunun tüm iyi yönlerini hayatımıza çekeceğimiz bir haftaya giriş yapıyoruz. İlişkiler ve para gezegeni Venüs'ün Uranüs ile yaratacağı olumlu etkileşimle birlikte kariyer gelişimimize ve koyacağımız yeni hedeflere de ışık tutacak. Mars'ın Akrep burcunda oluşu da bizi her koşulda daha dayanıklı kılacak. Gökyüzündeki bu hareketlilik burçlara nasıl yansıyacak? İşte yanıtı...

Yay burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay döneminde şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter'in de yöneticisi olduğu Yay burcunda yer almasıyla oldukça hareketli, neşeli, iyimser, şanslı olabileceğimiz bir zamanda olacağız. Özellikle iş, kariyer ve ticari konularda fırsatlar yakalayabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz.

Yay burcu yakın ve uzak yolculukları, yurt dışı seyahatlerini, akademik konuları, yabancılarla veya uzaklardan kişilerle kuracağımız bağları, medya, hukuk ve devletle alakalı işleri temsil eder ve bizler de bu temadaki işlerimiz varsa halletmek için bu güzel Yeni Ay enerjisinden faydalanabiliriz. İlişkiler ve para gezegeni Venüs ile sürpriz gelişmelerin gezegeni Uranüs arasındaki olumlu açı sebebiyle maddi konularda veya kariyer ile ilgili temalarda girişimler ve yeni hedefler belirleyeceğimize işaret ediyor. Mars kendi yönettiği Akrep burcunda dururken oldukça güçlü bir enerji taşıyor ve dirayetli, dayanıklı, stratejik ve tutkulu davranacağımızı gösteriyor. Venüs ve Mars arasındaki destekleyici açı ise finansal ve profesyonel iş hayatı alanında yaratıcı ve akılcı fikirler bulacağımızı ve şanslarımızı artıracağımızı ifade ediyor. Bakalım bu Yeni Ay ile birlikte bu hafta burçları neler bekliyor?

Koç: Kariyer anlamında destekleyici etkiler söz konusu olabilir. İşinizi daha çok sevmeniz veya işinizden keyif almanızı sağlayacak durumlar oluşabilir. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızın veya partnerinizin desteği ile iş bulabilme potansiyeliniz yüksek olacaktır. Devamı…

Boğa: Bu hafta size keyif verecek seyahatler dönemi başlıyor. Partnerinizle birlikte minik bir tatil planı organize edebilirsiniz. Yurt dışı, yabancıları bağlayan konulardaki işleriniz ise su gibi sorunsuz bir şekilde hallolabilecek. Ya da sizden mesafe olarak uzakta biri ile duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Devamı…

İkizler: Özellikle para ile ilgili konularda sizi sevindirecek güzel gelişmeler olmasını bekleyebilirsiniz. Rahatlıkla borç bulabilir, maddi anlamda destek aradığınız noktalarda rahatça yardım bulabilirsiniz. Eğer ortaklaşa yürüttüğünüz işleriniz var ise kazançların artacağı birkaç haftaya giriyorsunuz. Yalnız iş ve sağlık anlamında zorlu ve kritik bir hafta olacağa benzemekte. Devamı…

Yengeç: Bu hafta güzel bir ilişkinin başlangıcının adımları atılabilir, bazılarınız evlenme teklifi alabilir, söz-nişan gibi durumlar söz konusu olabilir. Aşk meşk konularında başkalarına bu süreçte arabulucuk edebilir, bol bol çöpçatanlık yapabilirsiniz. Özel hayatınızda ise rekabet duygunuz tetiklenebilir, varsa partneriniz onu bu dönem daha çok kıskanabilirsiniz. Devamı…

Aslan: İşleriniz hızla açılmaya, işinizi daha çok severek yapabileceğiniz koşullar oluşmaya başlıyor. Yeni iş projeleri de aynı şekilde gündeme gelebilir. Bu dönemde iş yerinizde, çalıştığınız yerde denge ve uyumu yaratacak olan sizsiniz. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Devamı…

Başak: Sizlerin aşk dönemi başladı, yalnızsanız eğer size hem keyif verecek hem de romantik bir ilişki ile her an karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni hobiler edinebilir, yaşamın keyif verici yanları ile daha çok haşır neşir olabilirsiniz. Ayrıca spor yapmak için pek zamanınız olmuyorsa, bunun için salonlara gitmek veya yürüyüşler yapmak için, sporu evinize taşıyabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Diğer yandan yaşadığınız alanı daha da güzel hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Devamı…

Akrep: Bu hafta yeni iletişim projeleri, seyahatler söz konusu sizler için. Yakın çevreniz ile sorunlarınız var ise bu hafta itibari ile çözüme kavuşturabilirsiniz. Gayet keyifli seyahatler organize edebilirsiniz. Bu süreçte kendinizi çok güzel ifade edebilecek, iletişim içinde olduğunuz kimseler, hitap edeceğiniz kişiler sizin kelimeleri kullanışınıza, iletişim şeklinize hayran kalabilirler. Devamı…

Yay: Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Diğer yandan maddi anlamda bereketli ve kazançlarınızın artabileceği bir süreçtesiniz. Terfi ile birlikte maaş artışı söz konusu olabilir, alım-satımlardan gelirinizi arttırabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Bu hafta aşk-meşk konularında şanslısınız, sizi sevebilecek kişileri yaşamınıza çekebileceksiniz. Hayata biraz daha sevgi penceresi ile bakabilecek, yaşamdaki olumsuzluklar gözünüze çok daha az batabilecektir. Bunun yanı sıra bu tarihe kadar güzelleşmek için adımlar atabilir, estetik yaptırabilir, saçınıza başınıza yeni farklı şekiller verebilir, biraz daha imajınızla ilgilenebilirsiniz. Devamı…

Kova: Eğer ilişkiniz var ise de gereksiz kıskançlık tripleri ve kaprisler yüzünden sekteye uğrayabilir, kendinizi yalnız, sevgisiz hissedebilir, sevgi size yetmeyebilir açıkçası. İlişkilerinizi daha gizli yaşama potansiyeliniz yüksek olabilecektir. Diğer yandan davet edileceğiniz her türlü kalabalık, grup etkinliğine katılmaya çalışın, aşk böyle bir yerlerde karşınıza çıkabilir. Devamı…

Balık: İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Eğer iş arayışı içinde iseniz çok uluslu bir firmada ya da yabancı yatırımcıların içinde olduğu bir şirkette işe başlayabilirsiniz. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta parti, konser gibi kalabalık tüm organizasyon davetlerini kabul etmenizi tavsiye ederim. Çünkü eğer yalnızsanız aşk orada bir yerde olabilir. Devamı…