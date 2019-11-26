Yay burcunda Yeni Ay’ın Türkiye ve dünya üzerindeki etkisi

26 Kasım Salı günü Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Milliyetçilik ve vatanseverlik konuların da yaşanabilecek karmaşalar ön planda olacak. Bu Yeni Ay'ın önce dünya devamında Türkiye üzerindeki etkisi neler olacak? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

26 Kasım Salı günü 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay’ın önce dünya, akabinde Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir buna göz atalım beraber.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yay burcu ideoloji, din ve kültürel kimliklerle ilgilidir. Milliyetçilik ve vatanseverlik konuları ile kültürel kimliklerin karmaşasının en yoğun yaşanabileceği dönemdir. Bu dönem bu konunun başlıkları gündemde epey yer tutabilir. Keza gümrükle ilgili, seyahatle ilgili konular, vize işleri, uluslar arası seyahatle ilgili konularda gündemde yer alacak ana konular içinde olacaktır. Yay burcu bunların yanı sıra, din, dini ibadet yerleri, imamlar, kiliseler, papazlar, dini düşünceler, üniversite seviyesinde eğitim yerleri, yüksek eğitimi, yayıncılık, uzak mesafeler ile iletişimimiz sağlayan aygıtlar, kanunlar, kanun koyucular, kanun adamları, mahkemeler, uluslararası sorunlar, yargı, ithalat, ihracat, politika, medya, yazarlar, profesörler, gibi konular da yay burcunun sembolize ettiği konular arasında yer almaktadır. Bu konularda ilgili gelişmelerin olabileceğini düşünmemiz gereklidir.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE İSE;

Bu Yeni Ay, Türkiye'nin 6. evinde meydana gelecek. Politik astrolojiye göre 6. ev, askeri konular, ordu, işçi ve çalışanlar, sendikalar, ulusal savunma, sağlık sektörü, hırsızlar, yolsuzluklar demektir. Yine işçiler, sendikalar, hizmet sektörü, çalışan kesim açısından önemli bir dönem bu. Özellikle sağlık sektörü ön planda olacaktır, salgın hastalıkların en çok yaşanabileceği dönemdir bu. Sağlık sektörüyle ilgili haberler olabilir bu dönem. Sağlık sistemi ile ilgili yeni yasal düzenlemeler olabilir.

6. ev istihdamla ilgilidir. Bu dönem özellikle istihdam sayısında artış olabilir, özellikle yabancı sermayeli şirketler daha çok ön plana çıkabilir olumlu anlamda… Bu dönem salgın hastalık haberleri daha hızlı bir şekilde yayılabilir, salgın hastalıklara karşı dikkatli olunması gereken bir dönemdir. Önemli firmaların yabancı şirketlerle ilgili anlaşmaları gündeme gelebilir. Askeri konularda düzenlemeler, bedelli askerlik, askerliği süresi gibi konular gündemimizde yer alabilir Yeni Ay haftası boyunca.