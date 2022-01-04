Yay burcunu 2022’de neler bekliyor?

Yıla Venüs retrosuyla başladık, 30 Ocak’a kadar etkileri devam edecek. Para evinizde gerileyen Venüs finansal kaynaklarınız alanında sizi zorlayabilir. Yeni bir yatırım yapmayın, kaynaklarınıza dikkat edin. Harcamalar bu dönem artabilir, lüks alışverişten, altın, mücevher gibi alışverişlerden kaçının. Ani bir kararla işten ayrılmayın. Beklediğiniz bir para, zam ya da terfi varsa gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Sabırlı davranın.

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Astrolog Seyran Ataklı

Karmanın öğretmeni Satürn'ün Kova burcu yolculuğu devam ederken, yıl boyu sizi 3. ev alanınızda bazı sınavlara tabi tutacak. İletişim zorlukları, yanlış anlaşılmalar, zihinsel karışıklık ve yön duygusunun belirsizliği gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz.

Kardeşleriniz, yakın arkadaş ve akrabalarınızla ilgili ilişkilerde anlaşmazlık ve gerginlikler meydana gelebilir. Bu diğer yönden onların yaşamlarına dahil olmanız, onların gündemlerinin öne çıkması şeklinde de çalışabilir. Yeni bir eğitime başlayabilir, yarım bıraktığınız bir eğitim varsa onu tamamlamanız gerekebilir.

Gökyüzü size zihinsel derinlik verecektir. Ticari, pazarlama alanlarında yeni başlangıçlar yapabilir, iş kurabilirsiniz. İş kuracaksanız temkinli olmanızda fayda olacaktır. Ekim ayında Uranüs- Satürn karesi saydığımız konularda bazı sıkıntıları, ani problemleri, sağlık sorunlarını, sürpriz harcamaları, gedikleri ve borçları karşınıza getirebilir.

11 Mayıs'a kadar yönetici gezegeniniz mutlu olduğu Balık burcunda size yeni bir ev olanağı verebilir. Gayrimenkul, toprak alabilir, satabilir, taşınabilir, başka bir yerde yaşamaya karar verebilirsiniz. Evinizde tadilat yapabilir, dekorasyon mimari değişimler yapabilirsiniz.

Ailenizin yanından ayrılıp kendi başınıza yaşamak, bireysel sorumluluğunuzu almak gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz. Ailevi konular, ailevi kaynaklar, eşinizin kazancı, miras konularının çözümü öne çıkabilir. Çocuk sahibi olmaya karar verebilir, evlenmeye karar verebilirsiniz. Söz, nişan gibi ciddiyete giden adımlar ailenin genişlemesi gündeme gelecektir. Yeni fırsatlar ve şanslarla karşılaşabilirsiniz.

12 Nisan 2022'de Jüpiter- Neptün kavuşumu hem ailevi hem kendi sağlığınızın altını çizecektir. Yaşlı aile büyüklerinin bu dönemde sağlık açısından altını çizmek gerekiyor.

SÜRPRİZ HAMİLELİK HABERİ GELEBİLİR.

11 Mayıs – 28 Ekim 2022 arası Jüpiter Koç geçişi aşk, flörtler, çocuklarınız alanında size şanslar getirebilir. Yeni bir tanışma, yeni bir aşka adım atabilir, süregelen birlikteliğinizle keyifle hayatın tadını çıkartabilirsiniz. Ebeveyn olmak isteyebilir, sürpriz hamilelik haberi alabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili güzel gelişmelere sevinebilirsiniz. Artistik yetenekler, hobiler alanı aktifleşecektir. Resim, müzik, tasarım alanında çeşitli fırsatlar ayağınıza gelebilir. Bereketli bir yatırım yapabilirsiniz.

YIL BOYU FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIĞINIZA ÖZEN GÖSTERİN.

2023'e kadar Akrep- Boğa hattındaki tüm tutulmalar 6.-12. ev alanınızda gerçekleşecek. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yıl boyu gerek fiziksel gerek ruhsal sağlığınız ön planda olacak. Sağlığınıza, beslenmenize, bağışıklığınıza dikkat edin. Uykunuza bedeninize özen gösterin. Gerekirse düzeninizi değiştirin, rutinlerinizin arasına sporu dahil edin.



Bağımlılıklarınız, zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için güzel bir dönem olurken, ruhsal yönde tedaviler, danışmanlıklardan şifa sağlayabilirsiniz. Kuzey Ay düğümü 6. evde size bedeninizi dinlemeyi, zaman zaman sorumluluklarınızın artmasını ve çalışmayı ifade edecektir. Meslek hayatınızda emek vermeyi öğrenmeli ve çok çalışmalısınız. Çeşitli iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz.

14 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasındaki ilk Merkür retrosu yanlış anlaşılmaları, teknolojik aletlerde bozulmaları, ticari konularda aksilikleri çıkartırken,

9 Mayıs – 3 Haziran arasındaki Merkür retrosu eşiniz ya da partnerinizle ilişkinizde tartışmalara dikkat çekecek. Geçmiş konular açılabilir, alttan almalısınız. Bu dönem ortaklık, evlilik, imzalı konulardan kaçınmanız gerekiyor.

8 Eylül – 2 Ekim arasındaki son retro ise arkadaşlık ilişkilerinde yanlış anlaşılmaları, plan ve projelerde aksilikleri ve gecikmeleri gündeme getirebilir. Bilgi hırsızlıklarına dikkat edin, bilgilerinizi yedekleyin. Yeni bir araç almayın.

2022'nin mottosu; kardeş, arkadaş, yakın akraba konuları öne çıkarken, ebeveynlerinizin sağlığına yıl boyu dikkat edin. Birçoğunuz yuva kurabilir.

Yeni yılın sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.

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