Yazın en eğlenceli günleri başlıyor!

Bu hafta gökyüzünde adeta Aslan şöleni var. Hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Hayatınıza Aslan burcunun neşesi, eğlencesi, cömertliği katılacak bol bol... Bu dönem sevdiğiniz insanlarla daha yakın ilişkiler kurmaya başlayacaksınız. Yaz aşklarına hazır olun! Bakalım bu hafta hangi burcu neler bekliyor? İşte ayrıntılar...

Bu hafta gökyüzünde adeta Aslan şöleni var. Hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Hayatımıza neşe, eğlence, kalpten sevme, cömertlik katılacak bol bol. Bu dönem sevdiğimiz insanlarla daha sıcak daha yakın ilişkiler kurmaya başlayacağız. Ve elbette Venüs etkisi ise yaz aşklarına da yelken açıyoruz. Bakalım bu hafta hangi burcu neler bekliyor?

Koç: Hobilerinizle ilgilenmeye başlayabilir, kendinize yeni hobiler edinebilirsiniz. Yalnızlar türlü aşk ilişkilerine giriş yapabilirler. Bu dönem kararlı olup, birlikte olmak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz, fakat bir eleme dönemi olacak. Kalbiniz aşık olmak için oldukça hazır, bir işaret bekliyor olacak. Devamı…

Boğa: Evinizi güzelleştirmek, evinizin önemli ihtiyaçlarını gidermek için harika bir süreçtesiniz. Aile içi ilişkilerinizi düzenleyebilir, olası sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Geleceğe daha iyimser bir şekilde bakmaya ve plan yapmaya başlıyorsunuz! Devamı…

İkizler: Bir süredir ateş topu gibisiniz. Stresli, gergin, sürekli bir şeylerle boğuşarak geçiriyorsunuz günlerinizi, daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor bir şeyleri elde edebilmeniz için. Bu hafta bu yorgunluğun son demlerini yaşayacaksınız, bir sonraki hafta adeta üzerinizden yük kalkmış gibi hissedeceksiniz. Devamı…

Yengeç: Özel hayatınız, aşk hayatınıza ilişkin ise gergin etkiler bu hafta itibari ile yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Siz de aşka yelken açacaksınız, ama azıcık daha sabır sadece. Keyifli, eğlenceli, hareketli organizasyonlardan gelir elde edebilirsiniz. Yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Hayata daha olumlu ve pozitif bakmaya başlayacaksınız. Sevgi hayatınızda önemli bir rol oynayacak. Yaşamınızı güzelleştirmek adına adımlar atabilirsiniz. Daha sıcak ve spontane ilişkileri kurabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz gayet flörtöz bir süreç sizleri bekliyor olacak. Devamı…

Başak: Partnerinizle anlaşmakta zorlanabilir, kıskançlık, elde olmayan koşullar yüzünden aranıza türlü gerginlikler girebilir. Yalnız olanlar hayatlarında bir ilişkiye daha çok ihtiyacı olduğu konusunda yakınmalar artabilir, duygusal anlamda hassas ve alıngan davranabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Hedeflerinize ulaşmak, isteklerinizi elde edebilmeniz için harika destekler alacaksınız. Sizleri oldukça sosyal, hareketli, dışa dönük bir süreç bekliyor. Hayatınıza yeni kişiler katılabilir. Arkadaşlarınızla aranızda sevgi ve dostluk bağı daha da güçlenmeye başlayacak. Devamı…

Akrep: Terfiler, yükselmeler sizleri bekliyor olacak. İş arayanlar ise bu süreçte rahatlıkla iş bulabilecekler! İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha çok keyif ve mutlu olacağınız bir süreç başlıyor. Üstlerinizle kuracağınız keyifli ve olumlu ilişkiler sayesinde gelişmeler kaydedebilirsiniz. Devamı…

Yay: Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, ticaret, ithalat, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler gibi konularda oldukça şanslı bir süreç içine gireceksiniz. Bu gibi işlerden ve bu konulardaki gelişmelerden mutluluk duyabileceksiniz. Yalnız olanlar yurt dışında veya sizden uzakta yaşayan birileri ile bir gönül macerası içine de girebilirler. Devamı…

Oğlak: Finansal anlamda destek sağlayacak bir gelişme, başkalarına ait finansal kaynaklardan çok daha rahat bir şekilde faydalanmanızı sağlayacak bir hafta olacak. Ortağınızın veya eşinizin finansal durumunda iyileşme, gelirlerde artış meydana gelebilir. Devamı…

Kova: Size kötülük yapmak isteyen, arkanızdan iş çevren kişiler kimliklerini çok açık ve net bir şekilde ortaya koyacaklar ve saklanamayacaklar. Karşınızdaki kişileri idari yeteneklerinizle rahatlıkla idare ve organize edebileceksiniz. Destek almak istediğiniz her konuda rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Devamı…

Balık: Birlikte çalıştığınız kişileri rahatlıkla organize edebileceksiniz. Daha sağlıklı ve verimli bir çalışma içine girebileceksiniz. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Devamı…

