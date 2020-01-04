Yengeç burcunda Ay Tutulması haftası!

Yeni yılın ilk haftasını Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile başladık. Tutulmalar, bitişleri sembolize ettiği gibi, yepyeni başlangıçları da önümüze serer. Bu Ay Tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

Ay Tutulmaları çok güçlü birer Dolunay’dır. Tutulmalar hayatımızda değişimlere, başlangıç ve bitişlere yol açan, yaşam yolumuzda kadersel dönemeçlere vardığımız önemli gökyüzü etkileridir. Ay tutulması ile duyguların, gereksinimlerin, ilişkilerin, sağlığın ön planda olduğu bir süreç yaşarız.

Yengeç burcu evimizi, ailemizi, ebeveynlerimizi, kendi anne babalık rolümüzü, güvenlik duygusunu ve yaşam alanımızda ihtiyaç duyduğumuz konforumuzu, yeme, içme, beslenme, mide, göğüsler ve sıvıları sembolize eder. Bu Ay Tutulmasında duygusal gereksinimlerimizi daha derinden hissedeceğimiz duyguların yoğun yaşandığı ilişkilerde yakın bağlarımızda ne kadar mutlu olduğumuzu sorguladığımız bir süreç yaşayacağız. Bu dönemde ev almak satmak yerleşim alanımızı değiştirmek, yaşam alanlarımızı yeniden düzenlemek, kendimizi ilişkilerde güvende hissetmek, sevgi bağlarında gösterdiğimiz ilginin, şefkatin ve korumanın karşılığını almak, annelik etmek, anne olmak, doğum yapmak, hamile kalmak gibi önemli yaşam dönemeçleri hayatımızda aktif olabilir. Ayrıca aile büyüklerimizin ve ebeveynlerimizin iyiliği ve sağlığı ile ilgilenmek gerekebilir. Aile olmanın kıymetini görüp, sahip olduğumuz veya olmak istediğimiz aile olmakla ilgili değerleri düşüneceğiz. Mide ve göğüslere bu dönemde daha özen göstermeli, yediğimize içtiğimize dikkat etmek gerektiğine karar verebiliriz. Duygusal anlamda çıkmazlarda ikilemlerde kalabilir, ilişkilerde daha hassas olup karşınızdaki kişilerden daha fazla sevgi gösterisi bekleyen bir tutum sergileyebilirsiniz. Bunu elde etmek yolunda tam anlamıyla beklentileriniz karşılanmadığından alınganlık ve küskünlük hissedebilirsiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle, yediğiniz içtiğinizle keyif bularak, duygusal bağlarınızı daha derinden hissedeceğiniz, güvenli limanınızda ve konfor alanınızda sahip olduklarınızla bir arada kalarak geçireceğiniz bir tutulma dönemi dileriz.

Koç: Önümüzdeki 2,5 ay içinde belki de yaşadığınız şehri hatta ülkeyi bile değiştirebileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Uzun süredir beklediğiniz ve hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Ya işinizle ilgili ya da evinizle ilgili bir değişim ve yol ayrımının eşiğine gelebilirsiniz. Konfor alanlarınızdan çıkmaktan ve değişimden korkmayın. Devamı…

Boğa: Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Bu dönem çocuk sahibi olmak gibi bir düşünceniz varsa, önümüzdeki 2,5 aylık süreç bu konuda gökyüzü oldukça destekleyici olacaktır. Dostlarınızla ortak fikirler, yeni projeler, ilham verici yeni fikirleri hayata geçirebilirsiniz. Bu süreçte hayatınızın akışını değiştirecek iş koşulları ile de karşılaşabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Yengeç burcundaki Ay Tutulması, finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Tutulma zamanı belki de önümüzdeki dönemde yapacağınız yeni iş veya projenin denemelerini yapabilirsiniz. Bu tutulmada sağlıkla ilgili konular da ön planda olacak, ama korkmayın gayet olumlu etkileri altında olacaksınız. Devamı…

Yengeç: Bu hafta atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Gelelim ilişkilere, eğer evli iseniz, ortağınız var ise bu tutulma bu tarz ilişkilere yıpratıcı ve koparıcı bir etki taşımakta. Gitmeyen, mutluluk vermeyen her türlü ilişkinin biteceği zamandasınız. Devamı…

Aslan: Bu hafta hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Sağlığınıza da ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir, işleri tek başınıza yapmak ki sadece işleri de değil bir çok şeyi tek başınıza yapmak isteyebilirsiniz. Devamı…

Başak: Özellikle paranın önemi ve gücünü bu hafta yaşamınızda daha etkili bir şekilde hissedebilirsiniz. İş geliştirmek, yeni çalışanlar almak, yeni yardımlar almak, hayatınızı kolaylaştıracak insanlarla rahatlıkla temas içinde olabileceksiniz.Dostlarınızla aranızda ego savaşı yüzünden ayrılıklar oluşabilir. Kendinizi güvence altına almadan her şeye balıklama atlamayın, riskten uzak durun. Bazı dostlarınızla kriz deneyimleyerek ya uzaklaşırsınız ya da gerçek manada aranıza mesafeler girebilir. Devamı…

Terazi: İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi almak isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için bu hafta gökyüzünde destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Diğer yandan özellikle dışarıdan gelecek olan yeni fikirlere ve tavsiyelere bu hafta daha çok kulak verin, çıkış kapınız olabilirler. Devamı…

Akrep: Bu hafta öncelikle sağlık diyoruz! Migren, panik atak, çarpıntı ve bilimum psikolojik kökenli rahatsızlıklarınız tetiklenebilir. Bunun yanı sıra hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. İşiniz, iş yapış şeklinizle ilgili değişik, farklı tarzda yaklaşımlara da açık olmanızda yarar var. Devamı…

Yay: Bu hafta harcamalar, para, kazançlar, borçlar, ödemeler, nafaka ile ilgili konular, mirasla ilgili konular üzerine odaklanmanız gerekebilir. Parasal konular yüzünden epey gerilebilirsiniz. Finansal konularda büyük ciddi riskler almak için pek uygun bir hafta değil, burada bir para kaybı söz konusu olabilir veya en iyi ihtimalle bir müşteri kaybı olabilir. Finansal anlamda önemli bir krizi çözmeniz, bir borcu acilen kapatmanız gerekebilir. Devamı…

Oğlak: Hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar.Kısacası hem ortaklık hem özel hayatınız, evli olduğunuz partner veya evlenmek üzere olduğunuz kişi ile ilgili önemli bir takım kararlar verilecek zamanlar. Devamı…

Kova: Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız, fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmeniz de gerekebilir. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz. Devamı…

Balık: Bu hafta kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz. Yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Özel hayatınızda ya da çocuklarınızla ilgili hiçbir konuyu takıntı haline getirmemenizde yarar var.Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Devamı…