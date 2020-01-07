Yengeç burcunda Ay Tutulması: Bireysel, dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri

Yeni yılın ilk tutulma olayı, Yengeç burcunun 20. derecesinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. Başrol oyuncuları Plüton, Satürn ve Merkür'ün olduğu bu tutulmaya Castor sabit yıldızı da destek olacak. Bu tutulmanın önce bireysel, daha sonra dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar;

Senenin ilk tutulma olayı ile karşı karşıyayız. Yengeç burcunun 20. derecesinde gerçekleşecek olan ve başrol oyuncularının Plüton, Satürn, Merkür'ün olduğu bir Ay Tutulması… Bu tutulma Yengeç burcunun 3. dekanında gerçekleşecek ve tutulma içinde Castor sabit yıldızı etkin olacak.

Oldukça önemli bir Ay Tutulması ve biz bu tutulmanın etkileri eni konu nereden baksanız iki ay dolu dolu hissedeceğiz. Bu tutulma şundan dolayı da ekstra öneme sahip; 2018 Temmuz ayında 20 derece Yengeç burcunda Plüton etkili bir Güneş Tutulması olmuştu (Yeni Ay etkisi) ve geldik 2020 Ocak ayına, 20 derece Yengeç burcunda bu sefer bir Ay Tutulması meydana gelecek. (Dolunay etkisi) 2018’de başlayan minör süreç bu tutulma ile sona eriyor. O dönem başlayan temalar artık tamamlanıyor ve bitiyor. Bakın bakalım hayatınıza, dünyaya, ülkeye neler oldu? Oradan yola çıkarak 2020’nin ilk 2 ayında sizleri nelerin beklediğine dair bir fikriniz olabilir. Hatırlayın ve gözlemlemeye başlayın. Bu tutulmayı Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya'dan görülebilecek. Genelde tutulmanın görülebildiği yerler tabiat açısından en çok etkilenen yerler olur. Şu an Avustralya'da meydana gelen çok büyük orman yangınının bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum.

Şimdi sıra geldi bu tutulmayı detaylı bir şekilde incelemeye, bakalım bu iki aylık periyotta hem kişisel anlamda, hem ülke hem de dünya anlamında bizleri neler bekliyor? Tutulma “Yengeç” burcunda olacağından dolayı, Yengeç burcunun sembolize ettiği temel konularla haşır neşir olacağımıza işaret etmekte. Peki nedir bunlar? Ev, yuva, aile, güvenlikle ilgili konular, geçmişle ilgili bazı konular, yardımseverlik, fedakarlık gerektiren konular, beslenme, üreme, barınma gibi konular ön plana çıkabilir. Kırılgan ve kendimizi savunmamız gereken olaylar içine çekilebiliriz. Melankolik bir ruh haline bürünebiliriz. Çevrenizdeki insanlara karşı daha korumacı ve savunmacı olabilirsiniz. Bu tutulma zamanı özellikle anne ile ilgili konular, anne ile ilişkiler çok daha fazla ön plana çıkabilir. Beslenme, beslenme alışkanlıkları, besinlerle ilgili konular, diyet, sağlıklı yaşamı ilgilendiren konular ön planda olacaktır. Sağlıkla ilgili olarak karaciğer, göğüs, göğüs kafesi, memeler, kaburga, mide, yemek borusu hassas olabilir. Bu bölgeleri ve organları yoracak yıpratacak hareketlerden kaçınmak yerinde olacaktır. Midede yanma, ekşime, boğazda yanma ve kuruluk hissi artabilir. Bu tutulma zamanı evle ilgilenebilir, ev düzenlenebilir, evi daha rahat ve yaşanabilir hale getirilebilir, yemek yapılabilir, aile bireyleri ile daha fazla zaman geçirilebilirsiniz. Ev taşıma, gayrimenkul alım ve satım konuları gündeme gelebilir. Nostalji yaşanabilir, geçmişe ait konular sık sık konuşulabilir, gündeme gelebilir, koleksiyon yapılabilir.

TUTULMA ZAMANI NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Bu dönemde eve ait tamamlanması gereken tüm yarım kalan işlerinizi tamamlayın. Taşınma, yer değiştirme, evde tamirat işleri, alım veya satım işlerinizi bitirebilirsiniz. Geçmişle biraz haşır neşir olmak, eski fotoğraflara göz atmak, eski günlükleri okumak, eski arkadaşlarla bir araya gelmek pek de fena fikir değil aslında. Annenizle daha çok zaman geçirin, ailenizle birlikte bereketli sofralar kurun ve sohbetler edin, ailenizle çok daha fazla yakınlaşın, varsa olası küslükleri sona erdirin mesela. Ön yargılarınızı ve sizi saran sert kabukları kırmak için biraz çaba sarf edin, duygularınızı rahatça ifade edin. Yengeç sembolizminde döllenme ve üreme vardır, çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu süreci değerlendirebilirsiniz. Kendinizi güvence altına almak istediğiniz konuları belirleyip bu konularda çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela evinizde alarm sistemi bile kurdurabilirsiniz. Duygusal anlamda farkındalığınızı arttıracak çalışmalara katılabilirsiniz. Evinizi, yaşadığınız alanı çok daha konforlu bir hale getirebilirsiniz.

GEZEGEN KONTAKLARI

– Tutulmada başrol oyuncusu Plüton, Satürn ve Merkür olacak ve ekstradan da 4. derece Orb ile de Neptün destek olacak. Önce Neptün ile başlayalım akabinde Plüton, Satürn ve Merkür'ü işin içine katalım. Tutulma zamanı Neptün’le olan destekleyici açısı ile merhamet duygumuz çok artacak. Hayal gücünün zenginliği, yaratıcı çalışmalar için harika bir dönem, sezgilerin ve ilhamın artması demektir. Tam da bu tutulma dönemi yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek, insanların duygusal, psikolojik yaralarını sarmak ve onarmak için de çok güzel etkiler var. Ya da sanatsal bir takım işlerle haşır neşir iseniz bu tutulma ilham perileri de etrafınızda tur atacaklardır. Yine bu tutulma rüyaların daha anlamlı olmasına, bir işaret veya haber niteliğinde olmasına neden olabilir. Sevdiklerimizle beraber olmak, duygusal bağlar geliştirmek, annelik etmek için de uygun bir dönem.

– Fakat diğer taraftan ne yazık ki işin içinde bir Plüton var ve etkileri oldukça zorlayıcı olacak. Bireysel anlamda Plüton, büyük öfke, kontrol, takıntı, güç çekişmesi, zoraki ayrılıklar, çürüme, bitiş, ölüm, yok oluş, büyük krizler, tacizler, değişim veya dönüşüm, büyük korkular, zorbalık gibi anahtar kelimelerle ifade edilir. Belli ki bu tutulma, aile ve iş dengesini kurmaya çalışırken mevcut düzeni, sistemi değiştirerek yeni modellere geçişe işaret etmekte. Ya evinizde, yaşadığınız yerde ya da iş hayatınızla ilgili bir şeyleri bitirip yeni bir sisteme geçiş sürecinde olabilirsiniz veya önümüzdeki iki ay hikayeniz buna dönüşebilir. Çok emek sarf ettiğiniz ama karşılık alamadığınız tüm duygusal bağları terk etmek, bitirmek zorunda kalabilirsiniz. Ailenizle, aile bireylerinizle takıntılı bir şekilde güç savaşları içine girmemenizi tavsiye ederim. Ailenizde çok hasta ve yaşlı kişiler var ise bu iki ay onların sağlıklarını yakından takip etmenizi öneririm. Bir taraftan hayatın katı ve soğuk gerçekleri bir taraftan da duygusal konfor alanınız arasında ikilemler yaşayabilir, tercih yapmak zorundaymış gibi hissedebilirsiniz.

Özellikle aidiyet duygunuz, kendinizi ait hissettiğiniz alanlar değişebilir. Yuvalar, takıntı ve güç çekişmeleri yüzünden yıkılabilir. Özellikle evli olanların ekstra dikkat etmeleri gereken bir dönem. Evlilikler finans, aidiyet ve aile büyükleri ile ilgili konulardan testlerden geçebilirler. Bu dönem güvenliğiniz, evinizin güvenliği, sevdiklerinizin güvenliği, çocuklarınızın güvenliği hayatınızda belki de daha takıntılı bir şekilde ön plana çıkacaktır.

İşin içinde Plüton varsa değişim ve dönüşüm kaçınılmaz olacaktır. Hayatınızda şu sıralar artçı seslerini duyduğunuz konuların değişimi ve dönüşümü için direnmeyin. Çürümüş, bitmiş, kokuşmuş, işe yaramayan ne varsa atın gitsin, yenilenin. Bitsin ki yerine yeni sistem, yeni düzen, yeni bir “sen” gelebilsin. Yaklaşan değişime direnmeyenler hem ekonomik hem de statü anlamında güçlenecekler ama bazılarımız da bir güç sınavına gireceğiz. Elimizdeki sosyal gücü, ekonomik gücü nasıl kullandığımız da önem kazanacak. İstifalar daha fazla artabilir. Mevcutta yaptığınız işlere karşı tahammülünüz azalabilir, iş değiştirmeyi belki de istifa etmeyi düşünebilirsiniz. Eğer bunu akıllı bir strateji ile yürütebileceğinizi düşünüyorsanız yapın tabii ki. Ama güç oyunları ve güç savaşları içine girmemekte fayda var.

– Ve diğer oyuncu ise Satürn! Aslında Plüton ve Satürn'ün bir araya gelişleri bir döngüsel hareketin parçası ve ben bununla ilgili oldukça detaylı bir yazıyı ŞURADA anlatmıştım. Şiddetle okumanızı tavsiye ederim! Satürn sayesinde sorumluluklarımızın farkına varmak, kendimize kurallar koymak, disipline girmek önemli olacaktır. Satürn'ün olduğu alanda sevimsiz bir hava hakimdir, mecburiyetler vardır. Bir takım sorumlulukları biz istemesek bile almak zorunda kalırız, ihale bize kalır. Zaman yönetimi, iş dünyası, kariyer, parasal konularla ilgili zaman zaman kendimizi sıkışmış, daralmış, sınavdaymış gibi hissedebiliriz adeta. Ama bir o kadar da büyüdüğümüz ve olgunlaştığımız noktalarda da hep Satürn'ün parmağı vardır. Bu yüzden bu tutulma ile hepimiz bir basamak daha büyüyeceğiz, meydana gelecek olan deneyimler ve alacağımız sorumluluklarla. Üzerimizde her zamankinden çok daha fazla baskı hissedebiliriz. Ya da iş ve para konularında bir takım manipülasyonlar içine çekilebiliriz. Aman dikkat edin, bir oyuna gelmeyin!

– Bir diğer eleman da Merkür olduğundan hemen aklımıza iletişi, ifade, anlaşmalar, konuşma, haberleşme, karar almak gelir. Bu tutulma ile duygulara belki de çok fazla yer vermeden soğuk ve katı bir takım kararlar vermek, ciddi düşünmek, ciddi kararlar almak zorunda kalabiliriz. Bu tutulma ile iletişim konusunda bir takım sorunlar ve krizler de patlak verebilir. Ya da iletişim firmaları ile ilgili krizler söz konusu olabilir.

SABİT YILDIZLAR

Tutulmada Castor sabit yıldızı da etkin olacak. Bu yıldız Merkür doğasında bir yıldız. Keskin bir aklı, hukukta başarıyı, ticarette başarıyı, bol miktarda seyahati gösterir. Tutulma zamanı Ay ile beraber olacağından dolayı resmi işlerin hallolması, surata gelebilecek olan yaralar ile ilgilidir. Tutulma süresinde hukuksal konularda gerekli desteğin rahat alınabileceğini, seyahatler organize etmek için iyi bir dönemde olunacağına işaret eder. Her türlü devletle ilgili resmi işleri halletmek için de uygundur. Ama diğer taraftan yüzümüze dikkat etmemiz gerek, yüzümüze gelebilecek darbeler, yaralanmalar, kafamızı bir yerlere çarpmalar, kafamıza bir şeylerin düşmesi olasıdır.

DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Tutulmayı dünya üzerinden değerlendirecek olur isek Yengeç burcunun sembolize ettiği konular, toprak bütünlüğü, vatani konular, bağımsızlık meseleleri, rejimler, emlak sektörü, inşaatlar, gayrimenkul sektörü, tarım, çocuklar demektir. Tutulmada işin içinde Plüton var. Plüton’u dünya astrolojisinde şunlarla sembolize ederiz; kontrol dışı büyük güçler, depremler, doğal afetler, gizli örgütler, mafyatik kişileri, yeraltı örgütleri, karanlık işler, atom bombası, kimyasallar, kitlesel ölümler, suikast, taciz, tecavüz, yanardağ aktiviteleri, silahlı soygunlar, yeraltı, madenler, yeraltı ile ilgili sorunlar demektir.

Buradan yola çıkarak Plütonik tutulma ile ülkelerin bağımsızlıklarının ilan edilmesi, rejimlerin yıkılması, yeni rejimler ve sistemlerin kurulması olasıdır. Özellikle toprak ve tarım ürünleri ile ilgili büyük yatırımlar, toprakla ilgili konularda büyük değişimler, ülke sınırlarıyla ilgili büyük değişimlerin olmasını bekleyebiliriz. İşin içinde Plüton olduğu için ülkeler arası güç çekişmeleri, savaşın büyümesi, toprak paylaşım meselelerinde gündemde olabileceğini düşünebiliriz. Özellikle emlak sektörü için, zorlu bir dönem diyebiliriz, olası bir ekonomik zorlanmanın kaynağı emlak-gayrimenkul sektörü kaynaklı olabilir. Bu dönem dünya üzerinde çocuklar, çocuk kaçırma haberleri, çocuk tacizleri, çocuklarla ilgili haberlerin artması olasıdır. Umarım kitle imha silahları, kimyasal silahlarla ilgili dünya üzerinde üzücü gelişmeler yaşanmaz. Maden kazaları, yeraltı çalışanları ile ilgili kaza veya kayıp haberleri olmaz.

Dünya üzerinde güvenli yerlerin azalması söz konusu olabilir. Satürn de işin içinde olduğundan dolayı dünya üzerinde muhafazakarlığın daha da güçleneceği bir süreç bekliyor bizleri. Ekonomik göstergeler çok ferah değil, özellikle dünya üzerinde ekonomik modellerin, düzenin değişmeye başlayacağını düşünebiliriz. Bankacılık sistemi, para yönetimi, iş dünyasına ilişkin önemli sınavların verilebileceği bir süreç olacak. Ekonomik anlamda bir nevi tasarruf dönemi bekliyor bizleri. Resesyon söz konusu olabilir. Tutulma civarında dolar ve euroda manipülasyonlar, hızlı yükselişler söz konusu olabilir. Büyük köklü firmaların (Oğlak sembolizmi), markaların imajlarını zedeleyebilecek durumlar meydana gelebilir. İş hayatında, kurumsal hayatta bomba etkisi yaratabilecek durumlar söz konusu olabilir. Firmalar küçülmeye doğru gidebilir, çalışan sayılarında azaltmalar yapabilirler. İnşaat sektörü ile ilgili yeni bir kriz dalgası söz konusu olabilir. Ekonominin en belirsiz olduğu, yatırımcının kafasının karışacağı bir dönem. Stratejik ve dikkatli olunması gereken bir süreç olacak. Fakat bu sefer, iş dünyasından önemli isimler ya da Oğlak burcunun sembolize ettiği konularda kayıplar söz konusu olabilir. Ya da önemli kurumsal marka sahipleri ile ilgili olabilir.

Bu dönem haksız kazançları olan, büyük köklü firmaların el değiştirdiğine, ekonomiyi elinde tutan firmaların eskisi kadar da güçlü kalamadıklarına şahit olabiliriz. İş hayatındaki köklü firmaların tam bir sınav zamanı başlıyor aslında. Firmalarda küçülmeler, toplu işten çıkarmalar da söz konusu olabilecektir. Birçok köklü isim yapmış olan firma, kendi iş düzenlerinde yeni sert kurallar ve düzenlemeler getirmek zorunda kalacaklardır. İş ve işçi bulma kurumlarının iş yükleri çok daha artacak, daha verimli çalışma yollarına doğru gelişme yaşayacaklardır. Bu dönem özellikle kariyer siteleri, devletler iş bulma imkanları konusunda daha çok çalışacaklardır. Belki de daha az eğlence daha çok çalışma, üretme ve ekonomiye katkı sağlayacak düzenlemelere gidilecektir. Pek tabii bu dönem, eğlence yerlerinin azalması, kapatılması da beklenen bir durumdur. Ülkeler arası ekonomik yaptırımlar, güç oyunları da ne yazık ki giderek artacaktır. Ambargolar, ülkelerin birbirlerine ekonomik açıdan meydan okumalarına şahit olabiliriz. Bu dönem birçok ülkede işe yaramaz, ortalığı karıştıran, düzen bozan, dolandırıcı yöneticiler mevkilerini kaybedecektir. Ya da bu süreçte yöneticilere karşı suikast girişimleri de olabilir. Suikastlerle dünya çalkalanabilir. Bazı devletlerin yıkımına neden olurken diğer yandan yeni devletlerin kurulmasına da yardımcı olacaktır. Keza bazı eyaletlerde aynı şekilde bağımsızlıklarını ilan edeceklerdir.

Tarihi eserler, müzeler, tarihi yerlerin önemi daha çok artarken, eskiye ait kültürlerin, geleneklerin ve göreneklerin yeniden canlandırılması adına adımlar atılabilir. Tabii bu dönem özellikle tarihi eser kaçaklığında gözle görülür artışlar da söz konusu olabilir. Müzelerin, tarihi yerlerin güvenliklerinin daha da dikkat edilmesinde fayda var. Bu dönem yeni önemli müzeler açılabilir. Yeni önemli arkeolojik kazılarda tarihi değiştirecek yazıtlar, kitabeler bulunabilir. Sönmüş veya yarı sönmüş volkanik dağlar yeniden aktif hale gelebilir, maden ocakları ile ilgili zorlu durumlar söz konusu olabilir, depremlerin sayıları bu dönem artabilir. Nükleer konularla ilgili can sıkıcı durumlar meydana gelebilir.

Tutulma Yengeç burcunun 3. dekanında gerçekleşecek. Bu da isyanlar ve bulaşıcı hastalıklar demektir. Özellikle bu iki ay içinde, ülkeler içinde halklar isyanlara başlayabilir, büyük bulaşıcı hastalıkların yayılması özelikle hız kazanabilir. Dünya üzerinde, muhafazakarlığın güç kazanacağı bir sürece doğru hızla gidebileceğimizi de düşünebiliriz. Bu yüzden dünya üzerinde ırkçı, ayrımcı, faşizan söylemlerinde artabileceğini düşünmek gerekir. Castor sabit yıldızı etkin olacağından dolayı, dünya üzerinde hükümetlerin zor duruma düşmesi, bazı ülkelerde darbeler, gemi kazaları, su ve deniz yolculuklarında büyük kayıplar, hapishanede isyanlar söz konusu olabilir.