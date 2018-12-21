Yengeç burcunda Dolunay!

22 Aralık Cumartesi günü Yengeç burcunda yılın son Dolunay'ı meydana gelecek. Dolunay zamanı Menkalinan sabit yıldızı etkin olacak. Peki bu son Dolunay neler gebe olacak? İşte ayrıntılar...

Merhaba arkadaşlar;

22 Aralık Cumartesi akşam 20 civarı 0 derece Yengeç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay zamanı Menkalinan sabit yıldızı etkin olacak. Şimdi bu Dolunay’ın hem bireysel hem de toplumsal etkilerine göz atalım…

Ev, yuva, aile, güvenlikle ilgili konular, geçmişle ilgili bazı konular, yardımseverlik, fedakarlık gerektiren konular, beslenme, üreme, barınma gibi konular ön plana çıkabilir. Kırılgan ve kendimizi savunmamız gereken olaylar içine çekilebiliriz, melankolik bir ruh haline bürünebiliriz. Çevrenizdeki insanlara karşı daha korumacı ve savunmacı olabilir. Bu Dolunay zamanı özellikle anne ile ilgili konular, anne ile ilişkiler çok daha fazla ön plana çıkabilir. Beslenme, beslenme alışkanlıkları, besinlerle ilgili konular, diyet, sağlıklı yaşamı ilgilendiren konular ön planda olacaktır. Bu Dolunay zamanı, evle ilgilenebilir, ev düzenlenebilir, evi daha rahat ve yaşanabilir hale getirilebilir, yemek yapılabilir, aile bireyleri ile daha fazla zaman geçirilebilir. Ev taşıma, gayrimenkul alım-satım konuları gündeme gelebilir. Nostalji yaşanabilir, geçmişe ait konular sık sık konuşulabilir, gündeme gelebilir, koleksiyon yapılabilir.

DOLUNAY ZAMANI NELER YAPILMALI

Eve ait tamamlanması gereken tüm yarım kalan işlerinizi tamamlayın mesela. Taşınma, yer değiştirme, evde tamirat işler, alım satım işlerinizi bitirebilirsiniz. Geçmişle biraz haşır neşir olmak, eski fotoğraflara göz atmak, eski günlükleri okumak, eski arkadaşlarla bir araya gelmek pek de fena fikir değil aslında. Annenizle daha çok zaman geçirin, ailenizle birlikte bereketli sofralar kurun ve sohbetler edin, ailenizle çok daha fazla yakınlaşın, varsa olası küslükleri sona erdirin mesela. Besinlerinizde daha çok deniz ürünleri tüketmeye özen gösterin, hatta keyifli rakı + balık sofraları bile kurabilirsiniz. Ön yargılarınızı ve sizi saran sert kabukları kırmak için biraz çaba sarf edin, duygularınızı rahatça ifade edin. Yengeç sembolizminde döllenme ve üreme vardır, çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu süreci değerlendirebilirsiniz. Kendinizi güvence altına almak istediğiniz konuları belirleyip bu konularda çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela evinizde alarm sistemi bile kurdurabilirsiniz. Duygusal anlamda farkındalığınızı arttıracak çalışmalara katılabilirsiniz. Aslında tam da bu Yengeç Dolunay’ı zamanı, iyi bir aile dizimi çalışması ne iyi gider anlatamam! Evinizi, yaşadığınız alanı çok daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. İlla çok para harcamaya gerek yoktur, iki eşyanın yerini değiştirebilir, koltuklara yeni minderler alabilir.

MENKALİNAN SABİT YILDINIZA DİKKAT!

Dolunay zamanı Menkalinan sabit yıldızı etkin olacak gökyüzünde. Mars ve Merkür doğasında bir yıldız bu. Utangaçlıkla, şiddetli ölümlerle ilgili bir yıldız. Sabit yıldızların çoğu zaten hep ölüm ile ilişkili o yüzden bu kısmı çok dikkate almıyorum açıkçası. Ama utangaçlık kısmını açabiliriz biraz. Zira bu Dolunay zamanında asıl söylemek, ifade etmek istediklerimizi söylemekte zorlanabiliriz. Özellikle de aile içinde, aile ile ilgili konularda konuşmak pek de kolay olmayabilir. Sağlıkla ilgili olarak karaciğer, göğüs, göğüs kafesi, memeler, kaburga, mide, yemek borusu hassas olabilir. Bu bölgeleri ve organları yoracak yıpratacak hareketlerden kaçınmak yerinde olacaktır. Midede yanma, ekşime, boğazda yanma ve kuruluk hissi artabilir. 0 derece Yengeç özellikle kaburgalara işaret eder. Hatta 6. kaburgaya! Bu Dolunay haftasında kaburgalarınıza dikkat edin.

Dolunay 0 derecede olacak. Bu derece önemli zira yeni başlangıçlarla çok ilişkilidir. Yeni hevesler, yeni adımlar, yeni gelişmelerle. Hayatımızda her türlü yeniliği başlatmak için uygun zamandır diyebiliriz. Dünya üzerinde ise salgın hastalıklar, su ile ilgili sorunlar, özellikle baraj suları ile ilgili üzücü gelişmeler söz konusu olabilir. Suların zehirlenmesi, sularla, denizlerle ilgili sıkıntılı gelişmeler söz konusu olabilir. Yine dünya üzerinde de, anne ve çocuk ilişkileri, ülkelerin güvenliği, güvenlik açıkları ile ilgili temalar ön plana çıkabilir. Toplumsal olayları tetikleyici, büyütücü bir etkisi var bu Dolunay’ın. Dolunay’ın meydana geldiği an haritasında Uranüs tam tepe noktada! Uranüs yöneticileri ilgilendiren sarsıcı, skandal durumlarla ilgilidir. Başkaldırı, gösteri, asilik yapmakla da ilgili konularda ön plana çıkabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN YENGEÇ BURCUNDA DOLUNAY

Bu Dolunay Türkiye doğum haritasında yükselenin üzerine denk düşmekte. Mundane (politik/dünya astrolojisine) göre bu alan halk, ülkenin bakış açısı, halkın endişeleri, ülkedeki iç sesler, halkın psikolojisi, vergiler, halkın tepkileri demektir. Bir kere Dolunay Yengeç burcunda olduğundan ülkemizin gelenekleri, görenekler, töreleri, adetleri, geçmişe döneme ait konular, anneler, güvenlikle ilgili konular, halkın güvenliği, halkın psikolojisine ilişkin konular ön planda olacaktır.

Ülke haritasında burç dışı Ay ile birlikte olacak. Aile, çocuklar, kadınlar ve bu konuları ilgilendiren temalar ön planda olabilir. Özellikle çocuklar, onların eğitimleri veya güvenlikleri ile ilgili bir çok habere rastlayabiliriz. Ülke haritasındaki Mars ile sert kontağından dolayı maden ocaklarında irili ufaklı korku ve endişe yaratacak kazalar oluşabilir. Halkın kendini güvende hissetmeyeceği, ulusal güvenliğin tehdit altında olabileceği durumlar meydana gelebilir. Çok büyük şiddetle olmamakla birlikte hafif panik duygusu yaratabilecek depremlerde söz konusu olabilir. Ülkeye olan aidiyet duygusunu tetikleyecek, hep bir ağızdan ülkenin sahipsiz olmadığına dair söylemler geliştirebiliriz. Bu Dolunay biraz halkın milliyetçi duygularını tetikler nitelikte etkisi olacaktır. Sahip olduğumuz değerler ve manevi konularda daha hassas olabilir.

Umuyorum ki tüm negatif konular yerine, birlik beraberlik mesajları çığırdığımız, daha çok birbirimize kenetlendiğimiz, birbirimize sıkı sıkıya sahip çıkacağımız bir Dolunay geçiririz.

Sevgiler…

Dinçer GÜNER