Yengeç burcunda Güneş Tutulmasının bireysel etkileri

21 Haziran'da Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulma zamanı Merkür de yine Yengeç burcunda geri hareketiyle destekte bulunacak. Bu yüzden Güneş Tutulması ayrı bir önem kazanmakta. Peki Güneş Tutulmasının bireysel etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

21 Haziran günü 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma birkaç açıdan önem kazanmakta. Çünkü tutulma zamanı Merkür de Yengeç burcunda geri harekette olacak. 0 dereceler astrolojik olarak önemli derecelerdir ve de yaz gün dönümü başlangıcı olması sebebi ile de önem kazanmakta. Ve bu tutulma burç dışı bir tutulma olduğu için ekstra bir bilgi elbette olacak. Ve bu tutulmada Menkalinan yıldızı etkin olacak.

Tutulma Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo ve Etiyopya dahil olmak üzere Afrika’nın bazı bölgelerinden görülebilir, ayrıca Pakistan’ın güneyinde ve kuzey Hindistan’da ve Çin’de hava müsait olur ise bu bölgelerdeki insanlar karakteristik bir tutulma görebilecek. Tutulmanın görüldüğü alanlar doğal afetler konusunda risk altında. Tutulma 1 saat 23 dk kadar sürecek. Türkiye saati ile sabah 07:55'te başlayacak maksimum noktaya saat 08:35'te varacak ve bitişi ise 09:18'de olacak. Tutulma öncü bir burçta olduğundan dolayı (öncü burçlar zamanlama olarak “Ay” olarak ölçülür) buradan yola çıkarak tutulma ortalama önümüzdeki 1,5 ay kadar etkili olacak. Şimdi gelelim bu tutulmayı detaylı bir şekilde el almaya ve anlatmaya…

Tutulma Yengeç burcunda olduğundan dolayı ev, yuva, aile, güvenlikle ilgili konular, geçmişle ilgili bazı konular, yardımseverlik, fedakarlık gerektiren konular, beslenme, üreme, barınma gibi konular ön plana çıkabilir. Kırılgan ve kendimizi savunmamız gereken olaylar içine çekilebiliriz, melankolik bir ruh haline bürünebiliriz. Çevrenizdeki insanlara karşı daha korumacı ve savunmacı olabilir, bu tutulma zamanı özellikle anne ile ilgili konular, anne ile ilişkiler çok daha fazla ön plana çıkabilir. Beslenme, beslenme alışkanlıkları, besinlerle ilgili konular, diyet, sağlıklı yaşamı ilgilendiren konular ön planda olacaktır. Bu tutulma zamanı, evle ilgilenebilir, ev düzenlenebilir, evi daha rahat ve yaşanabilir hale getirilebilir, yemek yapabilir, aile bireyleri ile daha fazla zaman geçirilebilir. Ev taşıma, gayrimenkul alım satım konuları gündeme gelebilir. Nostalji yaşanabilir, geçmişe ait konular sık sık konuşulabilir, gündeme gelebilir, koleksiyon yapılabilir.

Eve ait tamamlanması gereken tüm yarım kalan işlerinizi tamamlayın mesela. Taşınma, yer değiştirme, evde tamirat işleri, alım satım işlerinizi bitirebilirsiniz. Geçmişle biraz haşır neşir olmak, eski fotolara göz atmak, eski günlükleri okumak, eski arkadaşlarla bir araya gelmek pek de fena fikir değil aslında. Annenizle daha çok zaman geçirin, ailenizle birlikte bereketli sofralar kurun ve sohbetler edin, ailenizle çok daha fazla yakınlaşın, varsa olası küslükleri sona erdirin mesela. Besinlerinizde daha çok deniz ürünleri tüketmeye özen gösterin, hatta keyifli rakı balık sofraları bile kurabilirsiniz. Önyargılarınızı ve sizi saran sert kabukları kırmak için biraz çaba sarf edin, duygularınızı rahatça ifade edin. Yengeç sembolizminde döllenme ve üreme vardır, çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu süreci değerlendirebilirsiniz. Kendinizi güvence altına almak istediğiniz konuları belirleyip bu konularda çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela evinizde alarm sistemi bile kurdurabilirsiniz. Duygusal anlamda farkındalığınızı arttıracak çalışmalara katılabilirsiniz. Evinizi, yaşadığınız alanı çok daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. İlla çok para harcamaya gerek yoktur, iki eşyanın yerini değiştirebilir, koltuklara yeni minderler alabilir.

Tutulma 0 derecede olacak, bu derece önemli zira bu derece yeni başlangıçlarla çok ilişkilidir. Yeni hevesler, yeni adımlar, yeni gelişmelerle. Hayatımızda her türlü yeniliği başlatmak için uygun zamandır diyebiliriz. Hayatımızda yeni bir sayfa açmak için gerekli güç ve motivasyonu kendimizde bulabileceğiz. Bu tutulma burç dışı bir tutulma olacak. Peki ne demek burç dışı tutulma? Şöyle ki biz tutulmaların hangi burçlarda meydana geldiğini Ay Düğümlerini referans alarak anlarız. Ay Düğümleri 5 Mayıs’tan beri İkizler-Yay burcu aksında seyahat ediyor. Ama bu tutulma İkiler ve Yay burcunda olmadığından dolayı burç dışı bir tutulma. Burç dışı meydana gelen tutulma etkilerinin gücü zayıflar. İyi veya kötü tüm etkiler zayıflar. Bu yüzden bu tutulmayı etkileri bakımından çok güçlü görmüyorum. Tutulma zamanı Menkalinan sabit yıldızı etkin olacak gökyüzünde. Mars ve Merkür doğasında bir yıldız bu. Bu yıldız dik başlı olmayı, çok inatçı davranmaya işaret etmekte. Zor ve kötü iletişim ile ilgilidir. Özellikle de aile içinde, aile ile ilgili konularda konuşmak pek de kolay olmayabilir.

SAĞLIK AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE

Sağlıkla ilgili olarak karaciğer, göğüs, göğüs kafesi, memeler, kaburga, mide, yemek borusu hassas olabilir. Bu bölgeleri ve organları yoracak yıpratacak hareketlerden kaçınmak yerinde olacaktır. Midede yanma, ekşime, boğazda yanma ve kuruluk hissi artabilir. 0 derece Yengeç burcu özellikle kaburgalara işaret eder. Hatta 6. kaburgaya. Bu tutulma haftasında kaburgalarınıza dikkat edin. Tutulmada Merkür Retro yani geri harekette olacak, hem de tutulmanın gerçekleştiği Yengeç burcunda. Merkür temel olarak; iletişim, ifade, konuşma, imzalar, elektroniklerler, dijital eşyalarla ilgilidir. Merkür’ün geri hareket ettiği dönemlerde iletişim ile ilgili konularda streslerin arttığı, dalgınlık, kafayı toparlayamamak, yanlış anlaşılma ve anlatmaların çokça bizi yorduğu dönemlerdir. Merkür özellikle Yengeç burcunda geri hareket ettiği için Yengeç burcunun temsil ettiği konularda iletişim, ifade, anlaşmada bir takım sorunların ortaya çıkacağını düşünebiliriz.

Duygularımızı ifade ederken zorlanabilir, asıl söylemek istediklerimiz yerine konuşmaları gereksiz yere çok uzatabilir ve yerinde bir iletişim kurmak zorlaşabilir. Aile içi iletişimde aksaklıklar, sorunlar oluşabilir, yanlış anlaşılmalardan dolayı küslükler söz konusu olabilir. Ev almak, satmak, taşınmak, yer değiştirmek gibi konularda terslikler, planların bozulması, işlerin gecikmesi söz konusu olabilir. Ev içinde elektronik aletlerde sorunlar, dijital sistemlerde arızalar ortaya çıkarabilir. Eğer ki yemek, gıda gayrimenkul gibi konularda yatırım gibi düşünceleriniz var ise en azından Merkür'ün geri gidişinin bitişini beklemekte fayda var yani 13 Temmuza kadar. Yine çocuklarınızın eğitimleri ile ilgili de bazı sorunlarla uğraşmak gerekebilir bu dönem içinde. Çok değerli ve çok önemli kararlarınızı 13 Temmuz’dan sonra almakta ve yola koyulmakta fayda var.