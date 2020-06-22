Yengeç burcunda Güneş Tutulmasının Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri

Dün Yengeç burcunda bir Güneş Tutulması meydana geldi. Yengeç burcundaki Merkür'ün geri hareketi de tutulmaya eşlik ettiği için bu tutulma birçok açıdan önem kazandı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, tutulmanın Türkiye ve dünya üzerindeki etkilerini inceledi...

Merhaba Arkadaşlar;

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana geldi. Bu tutulma birkaç açıdan önem kazanmakta. Çünkü tutulma zamanı Merkür de Yengeç burcunda geri hareketteydi. 0 dereceler astrolojik olarak önemli derecelerdir ve de yaz gün dönümü başlangıcı olması sebebi ile de önem kazanmakta. Ve bu tutulma burç dışı bir tutulma olduğu içini ekstra bir bilgi elbette olacak. Ve bu tutulmada Menkalinan yıldızı etkin olacak. Şimdi gelelim bu tutulmayı Türkiye ve dünya üzerindeki etkilerini inceleyelim…

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Türkiye'nin yükselen burcu Yengeç. Bu yüzden bu tutulma ülkemiz için oldukça önemli bir tutulma. Tutulma Türkiye haritasında 1. evde meydana gelecek. Ülkeler astrolojisinde 1. ev halk, ülkenin bakış açısı, halkın endişeleri, ülkedeki iç sesler, halkın psikolojisi, vergiler, halkın tepkileri demektir. Ülke haritasında burç dışı Ay ile birlikte olacak. Aile, çocuklar, kadınlar ve bu konuları ilgilendiren temalar ön planda olabilir. Özellikle çocuklar, onların eğitimleri ve/veya güvenlikleri ile ilgili bir çok habere rastlayabiliriz. Ülke haritasındaki Mars ile sert kontağından dolayı maden ocaklarında irili ufaklı korku ve endişe yaratacak kazalar oluşabilir. Çok büyük şiddetle olmamakla birlikte hafif panik duygusu yaratabilecek depremler de söz konusu olabilir.

Ülkeye olan aidiyet duygusunu tetikleyecek, hep bir ağızdan ülkenin sahipsiz olmadığına dair söylemler geliştirebiliriz. Bu tutulma biraz halkın milliyetçi duygularını tetikler nitelikte etkisi olacaktır. Sahip olduğumuz değerler ve manevi konularda daha hassas olabilir. Tutulma Türkiye haritasında 5. evde yer alan Güneş ile kontağı oldu. 5. ev çocuklar, eğlence, mali spekülasyonlar, borsa, eğlence faaliyetleri, çocuk, doğum oranı, tiyatro, sinema, kumar, halk evleri, spor ile ilgili bir alandır. Ve burada yer alan Güneş'in temsil ettiği konular ise Cumhurbaşkanı, Başbakan, liderlik, kimlik, ulusal karakterler, başlıca olaylar, yetki, siyasi faaliyetler, hükümet, CEO’lar demektir. Eğlence yerlerine ilişkin yeni düzenlemeler gelmesini bekleyebiliriz, borsa ve yatırım araçları ile ilgili konularda yeni bir takım düzenlemeler, sportif başarılar diyebiliriz.