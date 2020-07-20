Yengeç burcunda Satürnyen Yeni Ay’ın etkileri

20 Temmuz'da Yengeç burcunda bir Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ay'da başrolde Satürn olacak ve diğer yandan Jüpiter ile Neptün de destek çıkacak. Bu çok güçlü Yeni Ay'ın tüm etkilerini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba herkese;

20 Temmuz günü Yengeç Burcunun 28. derecesinde çok güçlü bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’ın başrol oyuncusu Satürn olacak yardımcı oyuncuları ise Jüpiter ve Neptün eşlik edecek. Yeni Ay, Yengeç burcunda olacağından dolayı, Yengeç burcunun sembolize ettiği temel konularla haşır neşir olacağımıza işaret etmekte. Peki nedir bunlar?

BİREYSEL ETKİLERİ

Yeni Ay zamanı anahtar kelimelerimiz aile, bağlar, güvenlik, ev yaşamı, anne ile ilişkiler, beslemek, barınmak, fedakarlık, koruma, savunma, geçmiş, nostalji olacaktır. Eve ait tamamlanması gereken tüm yarım kalan işlerinizi tamamlayın mesela. Taşınma, yer değiştirme, evde tamirat işleri, alım satım işlerinizi bitirebilirsiniz. Geçmişle biraz haşır neşir olmak, eski fotolara göz atmak, eski günlükleri okumak, eski arkadaşlarla bir araya gelmek pek de fena fikir değil. Annenizle daha çok zaman geçirin, ailenizle birlikte bereketli sofralar kurun ve sohbetler edin, ailenizle çok daha fazla yakınlaşın, varsa olası küslükleri sona erdirin mesela. Önyargılarınızı ve sizi saran sert kabukları kırmak için biraz çaba sarf edin, duygularınızı rahatça ifade edin. Yengeç burcu sembolizminde döllenme ve üreme vardır, çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu süreci değerlendirebilirsiniz. Kendinizi güvence altına almak istediğiniz konuları belirleyip bu konularda çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela evinize alarm sistemi bile kurdurabilirsiniz. Duygusal anlamda farkındalığınızı arttıracak çalışmalara katılabilirsiniz. Evinizi, yaşadığınız alanı çok daha konforlu bir hale getirebilirsiniz.

Bu Yeni Ay döneminde başlangıçlarımızı yaparken Yengeç burcunun sembolize ettiği güven, sevgi, şefkat, koruma ve büyütme duygularımızı ön plana çıkaracak etkiler altındayız. Yeni Ay’a karşıt yapan Satürn bu dönemde başlangıçlarımızın engellere takılabileceğine veya gecikmelerle ertelemelerle karşılaşabileceğine işaret ediyor. İlişkilerde ne kadar sahiplendiğimizi ve sahiplenildiğimizi görmek için uğraş verebiliriz. İlişkilerde duygu dünyamızın ihtiyaçları ve beklentileri karşı taraftan ne kadar karşılık buluyor bunu görmek, test etmek ve denemek için bir adım atabiliriz. Yengeç burcundaki Yeni Ay dönemlerinde yuva kurmak ev almak satmak aileyle ilgilenmek annelik etmek ebeveynlerle ilgilenmek gıda ve beslenmemizle ilgili adımlar atmak için iyi zamanlardır. Tüm bu alanlarda başlangıçlar yaparken, Satürn karşıtlığının sembolize ettiği zamanını iyi değerlendirmek, bütçeyi gerçekçi bir bakış açısıyla yapmak, uzun soluklu vadeli planlar yapmaya çalışmak, aile ve sevdiklerimizin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak ve onlardan da bizim duygularımızı beslemesini sevgi ve şefkatlerini üzerimizden eksik etmemesini beklemek gibi konularda hassasiyetlerimiz olacaktır. Gıda, beslenme, taşınma ve yerleşiminize yönelik işlerde daha önce düşünüp de adım atamadığınız bir konu varsa bu Yeni Ay’da bir kez daha deneme şansınız olabilir. Daha iyi bir temel atmak eksiklerinizi tamamlamak ve daha ciddi bir planlama yapmak için bu Yeni Ay’dan faydalanabilirsiniz.

SAĞLIKLA İLGİLİ

Sağlıkla ilgili olarak ise karaciğer, göğüs, göğüs kafesi, memeler, kaburga, mide, yemek borusu hassas olabilir. Bu bölgeleri ve organları yoracak, yıpratacak hareketlerden kaçınmak yerinde olacaktır. Midede yanma, ekşime, boğazda yanma ve kuruluk hissi artabilir. Yeni Ay Yengeç burcunun 28. derecesinde olacak ve bu derece meme, kaburga ve saçlarla ilgilidir. Bu bölgelere biraz daha dikkat etmekte fayda var. Zira Yeni Ay’da Satürn zorlu bir görünüm yapacak. Sağlığın düşmesi, bağışıklığın düşmesi ve kolay hasta olmaktadır. Saç bakımında dikkat edin, saçlarınız yanmasın. Göğüs bölgenizi iyi koruyun, soğukta kalmayın üşütmeyin.

GEZEGEN KONTAKLARI

Yeni Ay’ın başrol oyuncusu Satürn olacak ve Neptün de destek olacak. Önce Neptün ile başlayalım akabinde, Satürn ve Jüpiter'i işin içine katalım. Yeni Ay zamanı Neptün’ün destekleyici açısı, merhamet duygumuzun çok artacağına, hayal gücünün zenginliğine ve bir o kadar da yaratıcı çalışmalar için harika bir döneme, sezgilerin ve ilhamın artması demektir. Tam da bu Yeni Ay dönemi yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek, insanların duygusal veya psikolojik yaralarını sarmak ve onarmak içinde çok güzel etkiler var. Ya da sanatsal bir takım işlerle haşır neşirseniz bu Yeni Ay ilham perileri de etrafınızda tur atacaklardır. Yine bu Yeni Ay, rüyaların daha anlamlı, bir işaret veya haber niteliğinde olmasına neden olabilir. Sevdiklerimizle beraber olmak, duygusal bağlar geliştirmek, annelik etmek için de uygun bir dönem.

Ve diğer oyuncu ise Satürn! Satürn sayesinde sorumluluklarımızın farkına varmak, kendimize kurallar koymak, disipline girmek önemli olacaktır. Satürn'ün olduğu alanda sevimsiz bir hava hakimdir, mecburiyetler vardır çünkü. Bir takım sorumlulukları biz istemesek bile almak zorunda kalırız, ihale bize kalır çünkü. Zaman yönetimi, iş dünyası, kariyer, parasal konularla ilgili zaman kendimizi sıkışmış, daralmış ve sınavdaymış gibi hissedebiliriz adeta. Ama bir o kadar büyüdüğümüz ve olgunlaştığımız noktalarda da hep Satürn'ün parmağı vardır. Bu yüzden bu Yeni Ay ile hepimiz bir basamak daha büyüyeceğiz, meydana gelecek olan deneyimler ve alacağımız sorumluluklarla. Üzerimizde her zamankinden çok daha fazla baskı hissedebiliriz. Ya da iş ve para konularında bir takım manipülasyonlar içine çekilebiliriz, aman dikkat edin bir oyuna gelmeyin. Kendimizi doğru ifade etmek önemli olacaktır. Biraz depresif ve melankolik olabiliriz. Bu Yeni Ay zamanı bir şeylere mesafe koyabilir, sınırlar getirebiliriz. Ya da bazen istenmese de bazı ayrılıklar gündeme gelebilir. Baba veya otorite ile ilişkilerde zorlanmalar söz konusu olabilir. Bu Yeni Ay bize elde etmek istediklerimiz konusunda biraz sabrı öğretecek. Sıkı çalışma, sabırlı ve sebatlı olmak bizi başarıya, tanınmaya doğru götürebilir.

DÜNYA VETÜRKİYE ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE

Yengeç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay’ı dünya üzerinden değerlendirecek olursak eğer, Yengeç burcunun sembolize ettiği konular, toprak bütünlüğü, vatani konular, bağımsızlık meseleleri, rejimler, emlak sektörü, inşaatlar, gayrimenkul sektörü, tarım, çocuklar demektir. Yeni Ay’da işin içinde Satürn var! Satürn ise gelenekler, tarih, yetki, düzen, istikrar, yaşlı kişiler, ölüm, kurallar, kısıtlamalar, yapılandırmak, topraklar demektir. Dünya üzerinde muhafazakarlığın daha da güçleneceği bir süreç bekliyor bizleri. Ekonomik göstergeler de çok ferah değil, özellikle dünya üzerinde ekonomik modellerin ve düzenin değişmeye başlayacağını düşünebiliriz. Bankacılık sistemi, para yönetimi, iş dünyasına ilişkin önemli sınavların verilebileceği bir süreç. Ekonomik anlamda bir nevi tasarruf dönemi bekliyor bizleri. Büyük köklü firmaların (Oğlak burcu sembolizmi), markaların imajlarını zedeleyebilecek durumlar meydana gelebilir, iş hayatında, kurumsal hayatta bomba etkisi yaratabilecek durumlar söz konusu olabilir. Firmalar küçülmeye doğru gidebilir, çalışan sayılarında azaltmalar yapabilirler. Fakat bu sefer, iş dünyasından önemli isimler ya da Oğlak burcunun sembolize ettiği konularda kayıplar söz konusu olabilir. Ya da önemli kurumsal marka sahipleri ile ilgili olabilir.

Ülkeler arası ekonomik yaptırımlar, güç oyunları da ne yazık ki giderek artacaktır. Ambargolar, ülkelerin birbirlerine ekonomik açıdan meydan okumalarına şahit olabiliriz. Tarihi eserler, müzeler, tarihi yerlerin önemi daha çok artarken, eskiye ait kültürlerin ve geleneklerin göreneklerin yeniden canlandırılması adına adımlar atılabilir. Tabii bu dönem özellikle tarihi eser kaçaklığında gözle görülür artışlar da söz konusu olabilir. Müzelerin, tarihi yerlerin güvenliklerinin daha da dikkat edilmesinde fayda var. Bu dönem yeni önemli müzeler açılabilir. Yeni önemli arkeolojik kazılarda tarihi değiştirecek yazıtlar, kitabeler gibi şeyler bulunabilir. Dünya üzerinde, muhafazakarlığın güç kazanacağı bir sürece doğru hızla gidebileceğimizi de düşünebiliriz. Bu yüzden dünya üzerinde ırkçı, ayrımcı, faşizan söylemlerinde artabileceğini düşünmek gerekir. Yaşlı kişilerin çokça ölümleri söz konusu olabilir. Konaklama işleri oteller pansiyonlar, lokanta ve kafeler, yiyecek ve içecek sektörü ile ilgili konular bu dönemde canlanabilir. Ulusal güvenlikle ilgili sorunlar da daha görünür bir hale gelebilir bu Yeni Ay ile birlikte. Yine çocuklarla ilgili üzücü haberler, gelişmeler söz konusu olabilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner

