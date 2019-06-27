2 Temmuz günü Yengeç burcunda tam Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulma Kuzey Amerika’dan, Şili ve Arjantin'den gözlemlenebilecek, Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Tutulma toplam 4 saat 55 dakika sürecek ve genel etkileri yaklaşık 5 hafta sürecek. Bu süreç boyunca bireysel olarak nasıl etkileneceğiz? Dünya ve Türkiye bu tutulmadan nasıl etkilenecek? İşte tüm soruların cevabı...

Merhaba Arkadaşlar;

2 Temmuz günü Yengeç burcunun 10. derecesinde TAM GÜNEŞ TUTULMASI meydana gelecek. Bu tutulmada KRONOS başrolde olacak. Sabit yıldızlardan Meb Sunta yıldızı etkin olacak. Bu tutulma Yengeç burcunun 2. dekanında meydana gelecek. Saros 127 ailesine ait bir tutulma. Tutulma Kuzey Amerika'dan, Şili ve Arjantin’den gözlemlenebilecek, Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

Tutulma Türkiye saatine göre 19:55'te başlayacak maksimum noktasına saat 22:22'de varacak ve 00:50'de tamamen sona erecek. Toplamda 4 saat 55 dakika sürecek. Bu süre bizim için önemli çünkü tutulmanın süresi bize tutulmanın totalde ne kadar süre etki edeceğini gösterir. Yengeç burcunda meydana gelecek olan bu tutulma toplamda 4,5 – 5 hafta kadar ortalama etkili olacak. Tutulmalar Ay düğümleri ile bağlantılı olduklarından karma ile ilişkilendirilir. Hayatımızda öyle ya da böyle, olması gereken, bize ders veren, büyütecek, geliştirecek bazen iyicil bazen de zorlayıcı konu ve koşulları meydana getirir. Şimdi sıra geldi bu tutulmayı detaylı bir şekilde incelemeye, bakalım bu 5 haftalık periyotta hem kişisel anlamda, hem ülke hem de dünya anlamında bizleri neler bekliyor?

BİREYSEL ETKİLERİ

Tutulma Yengeç burcunda olacağından dolayı, Yengeç burcunun sembolize ettiği temel konularla haşır neşir olacağımıza işaret etmekte. Peki nedir bunlar? Ev, yuva, aile, güvenlikle ilgili konular, geçmişle ilgili bazı konular, yardımseverlik, fedakarlık gerektiren konular, beslenme, üreme, barınma gibi konular ön plana çıkabilir. Kırılgan ve kendimizi savunmamız gereken olaylar içine çekilebiliriz, melankolik bir ruh haline bürünebiliriz. Çevrenizdeki insanlara karşı daha korumacı ve savunmacı olabilirsiniz. Bu tutulma zamanı özellikle anne ile ilgili konular, anne ile ilişkiler çok daha fazla ön plana çıkabilir. Beslenme, beslenme alışkanlıkları, besinlerle ilgili konular, diyet, sağlıklı yaşamı ilgilendiren konular ön planda olacaktır. Bu tutulma zamanı, evle ilgilenebilir, ev düzenlenebilir, evi daha rahat ve yaşanabilir hale getirilebilir, yemek yapılabilir, aile bireyleri ile daha fazla zaman geçirilebilir. Ev taşıma, gayrimenkul alım ve satım konuları gündeme gelebilir. Nostalji yaşanabilir, geçmişe ait konular sık sık konuşulabilir, gündeme gelebilir, koleksiyon yapılabilir.

Peki bizler bu tutulma zamanı neler yapabiliriz?

Eve ait tamamlanması gereken tüm yarım kalan işlerinizi tamamlayın mesela. Taşınma, yer değiştirme, evde tamirat işler, alım satım işlerinizi bitirebilirsiniz. Geçmişle biraz haşır neşir olmak, eski fotolara göz atmak, eski günlükleri okumak, eski arkadaşlarla bir araya gelmek pek de fena fikir değil aslında. Annenizle daha çok zaman geçirin, ailenizle birlikte bereketli sofralar kurun ve sohbetler edin, ailenizle çok daha fazla yakınlaşın, varsa olası küslükleri sona erdirin mesela. Ön yargılarınızı ve sizi saran sert kabukları kırmak için biraz çaba sarf edin, duygularınızı rahatça ifade edin. Yengeç sembolizminde döllenme ve üreme vardır, çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu süreci değerlendirebilirsiniz. Kendinizi güvence altına almak istediğiniz konuları belirleyip bu konularda çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela evinizde alarm sistemi bile kurdurabilirsiniz. Duygusal anlamda farkındalığınızı arttıracak çalışmalara katılabilirsiniz. Aslında tam da bu Yengeç Güneş Tutulması zamanı, iyi bir aile dizimi çalışması ne iyi gider anlatamam! Evinizi, yaşadığınız alanı çok daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. İlla çok para harcamaya gerek yoktur, iki eşyanın yerini değiştirebilir, koltuklara yeni minderler alabilirsiniz.

GEZEGEN KONTAKLARI

Tutulma'da KRONOS transneptünyeni etkin olacak. Kronos otorite, hükümet, kural koyma, averajın üstünde olan, maksimum yetki anlamına gelir. Kanun koymak, bir işin uzmanı olmak, profesyonel olmak ve zaman yönetimi ile ilgilidir. Tam da tutulma sürecinde sizler de yaşamda uzmanlaşmak istediğiniz alanı seçebilir, ilgilendiğiniz bir konunun profesyoneli olma yolunda ciddi adımlar atabilirsiniz.

SAĞLIK OLARAK

Sağlıkla ilgili olarak akciğer, göğüs, göğüs kafesi, memeler, kaburga, mide, yemek borusu, safra kesesi hassas olabilir. Bu bölgeleri ve organları yoracak, yıpratacak hareketlerden kaçınmak yerinde olacaktır. Midede yanma, ekşime, boğazda yanma ve kuruluk hissi artabilir. Tutulma 10 derece Yengeç burcunda meydana gelecek. Bu derece sağlık konusunda yine mideye işaret etmekte. Tutulma sürecinde mideyle ilgili her türlü tedaviyi olmak için en uygun dönem diyebiliriz. Ağır yemeklerden özellikle kaçınmakta fayda var tutulma süresi boyunca. Tutulmaya Meb Sunta sabit yıldızı eşlik edecek. Bu yıldızda sağlık olarak özellikle diz bölgesine dikkat çeker. Tutulma süresi boyunca dizlerinize dikkat edin, çok yormamaya özen gösterin.

AŞK VE İLİŞKİLER BAKIMINDAN

İlişkilerde güven ve aidiyet duygusunun arttığı zamanlardır. Partnerimize daha çok güvenmek ya da yeni kurulacak ilişkilerde güven konusunu sıkça sorgularız. Aile olmaya doğru adımlar atmak isteriz, anne olmak isteriz, üremek isteriz Yengeç tutulmaları zamanı. Özel hayatta güven konusunun belki de testten geçebilecek zamanlardır.

DÜNYA ÜZERİNDE

Tutulmayı dünya üzerinden değerlendirecek olur ise eğer Yengeç burcunun sembolize ettiği konular, toprak bütünlüğü, vatani konular, bağımsızlık meseleleri, rejimler, emlak sektörü, inşaatlar, gayrimenkul sektörü, tarım, çocuklar demektir. Demek ki bu kavramlar üzerinde dünya üzerinde önemli gelişmeler olmasını bekleyebiliriz. Bu tutulma sürecinde emlak ve inşaat sektörü ne yazık ki olumsuz etkilenebilecek sektörler arasında yer alıyor. Ülkelerin birbirlerinin sınırlarını saygı göstermemesi, toprak elde etmek için birbirlerine açacakları savaşlarda olasıdır. Bazı yerlerde bağımsız olmak üzere adımlar atılabilir. Bazı rejimler yıkılırken ardından yeni rejimlerin doğması beklenebilir. Çocuklarla ilgili olumsuz gelişmeler, olumsuz durumlar oluşabilir. Bu dönem dünya üzerinde çocuklar, çocuk kaçırma haberleri, çocuk tacizleri, çocuklarla ilgili haberlerin artması olasıdır. Dünya üzerinde güvenli yerlerin azalması söz konusu olabilir. Muhafazakarlığın güç kazanacağı bir sürece doğru hızla gidebileceğimizi de düşünebiliriz. Bu yüzden dünya üzerinde ırkçı, ayrımcı, faşizan söylemlerinde artabileceğini düşünmek gerekir.

Yengeç burcunun 10. derecesi 2 dekan demektir. Yengeç burcunun ikinci dekanı su kaynaklarından doğan sorunlar, nehir ve su kaynaklarının kuruması, kadın ve erkek ilişkileri arasında sorunlar, boşanmaların artması olarak değerlendirilmiş. Her tutulma bir SAROS ailesine aittir ve her Saros ailesinin kendi içinde bir seri numarası vardır. Yengeç burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma 127 numaralı Saros ailesine ait. 127 numaralı Saros ailesine ait diğer tutulmalar ise 2001- 1983 – 1965 – 1947…diye gitmekte. 18'er yıllık döngüler şeklinde çalışmakta. 127 numara Saros ailesinin dünya üzerindeki etkilerini incelediğimizde ise karşımıza şunlar çıkmakta.

* 1857 – Finansal Panik: Amerika Birleşik Devletleri’nde azalan uluslararası ekonominin ve iç ekonominin aşırı genişlemesinin sebep olduğu finansal bir panikti. 1850’lerde dünya ekonomisinin birbirine bağlı olmasından dolayı, 1857’nin sonlarında başlayan finansal kriz ilk dünya ekonomik kriziydi.

* 1893 – Finansal Panik ve Depresyon: Bankalar ve banka dışı kurumlar artan finansal baskıya maruz kaldılar ve krizin büyüklüğü 30 Ocak 1893’te Avustralya Federal Bankası’nın başarısız olmasıyla ortaya çıktı. Durum Victoria'da ve 1 Mayıs 1893'te Victoria Hükümeti açısından akut bir durumdu. Finansal paniği iyileştirmek ve bankalarda daha fazla işlem yapılmasını önlemek için beş günlük bir banka tatili gerçekleştirdi.

* 1929 – Wallstreet Kazası ve Büyük Depresyon: 1929’daki Borsa Kazası veya Büyük Kazasında da bilinen 1929 Wall Street Kazası, 1929 Ekim’inde meydana gelen büyük bir borsa kazasıydı. 24 Ekim’de “Kara Perşembe” başladı ve 29 Ekim’e kadar devam etti. Önde gelen birçok Wall Street bankacısı, ticaret katındaki panik ve kaosa bir çözüm bulmak için bir araya geldi.

* 2001 – Herkesin bildiği ve yaşadığı dünyayı sarsan ekonomik kriz.

Bu yazdığım tarihlerin hepsi 127 numaralı Saros ailesine ait dönemde dünya üzerinde meydana gelen ortak temalar. Buradan yola çıkarak bu 2 Temmuz günü meydana gelecek olan tutulma da dünya üzerinde önemli bir ekonomik gelişmeye işaret etmekte. Gelişme derken olumlu anlamda değil, yine global bir kriz söz konusu. Kısacası ekonomik olarak parlak bir 5 hafta bizleri beklemiyor. Doların yükselmesi, ticarette suların kızışması da çok olası. Dünya üzerinde meydana gelebilecek olan bu kriz bizi nasıl etkilerin cevabı ise içinde bulunduğumuz ülkenin ekonomik durumu cevap verecek. Ben ekonomist değilim, ama sade bir vatandaş olarak her şeyin aşırı pahalı olması, sürekli üst üste her şeyin zamlanması bende iyi duygular uyandırmıyor. Kısacası biraz dikkatli olmamız gereken bir sürece doğru gidiyoruz.

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Türkiye'nin yükselen burcu Yengeç. Bu yüzden bu tutulma ülkemiz için oldukça önemli bir tutulma. Tutulma Türkiye haritasında 1. evde meydana gelecek. Ülkeler astrolojisinde 1. ev halk, ülkenin bakış açısı, halkın endişeleri, ülkedeki iç sesler, halkın psikolojisi, vergiler, halkın tepkileri demektir. Türkiye doğum haritasında Yengeç burcunun 12. derecesinde Plüton yer almakta. Kısacası tutulma Türkiye haritasında Plüton‘un tam üzerinde gerçekleşecek ve Plütonyen bir tutulmaya dönüşecek. Plüton astrolojide yıkım ve yeniden yükseliş anlamına gelmektedir. Mitolojideki anka kuşunun hikayesi, ölüm yeniden doğuş, bitip yeniden başlama..vb şeklinde düşünebilirsiniz.Yıkım ve düzen ilişkisi vardır. Demek ki Türkiye açısından milat sayılabilecek bir tutulma ile karşı karşıyayız. Zira bir devrin, bir sürenin bitip yeni bir devrin ve sürecin kapıları aralanacak. Fakat Plüton'un olduğu alandaki bitiş ve yeniden başlama süreci biraz sancılı ve krizleri de beraberinde getirerek meydana gelir. Özellikle bu sancı ve kriz Türkiye haritasında 1. evde olduğu için halkı birinci dereceden etkileyecektir. Halk olarak her zaman sağduyulu ve sakin kalmakta yarar var her türlü gelişmede. Çünkü Plüton öyle eften püften durumlar meydana getirmez, oldukça ses getirici, güçlü ve zor durumlar meydana gelir. Güçlü manipülatif durumlar oluşabilir. Bu yüzden ülke vatandaşları için sağduyu zamanı! Halk olarak, kutuplaşmadan kaçınmak, daha çok birbirimize yakınlaşmak, güç çekişmelerinden uzak durmak yerinde olacaktır. Tabii ki işin içinde Plüton olduğundan depremleri de düşünebiliriz. Veya yer altı kaynaklı bir takım sorunları. Bu tutulma ile beraber emlak fiyatlarında düşüş olmasını bekleyebiliriz.

TUTULMADAN EN ÇOK KİMLER ETKİLENİR

Tutulmadan en çok doğum haritasında 10 derece Yengeç civarında gezegenleri olanlar ve öncü burçlarda (Koç – Terazi – Oğlak) bulunan gezegenlerin kalitesine göre birinci dereceden etkilenecekler arasında yer almakta.