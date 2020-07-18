Yengeç burcunda Yeni Ay haftası: Sorumluluklar bir bir artıyor!

Bu hafta Yengeç burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Hayata dair yeni başlangıçlar yaparken, duygsal yönümüz de daha çok ön plana çıkacak. Ardınan Güneş de Aslan burcuna geçecek. Peki bu gökyüzü hareketleri haftanızı nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Yeni Ay döneminde başlangıçlarımızı yaparken Yengeç burcunun sembolize ettiği güven, sevgi, şefkat, koruma ve büyütme duygularımızı ön plana çıkaracak etkiler altındayız. Yeni Ay’a karşıt yapan Satürn, bu dönemde başlangıçlarımızın engellere takılabileceğine veya gecikmelerle ertelemelerle karşılaşabileceğine işaret ediyor. İlişkilerde ne kadar sahiplendiğimizi sahiplenildiğimizi görmek için uğraş verebiliriz, ilişkilerde duygu dünyamızın ihtiyaçları beklentileri karşı taraftan ne kadar karşılık buluyor bunu görmek test etmek ve denemek için bir adım atabiliriz.

Yengeç burcundaki Yeni Ay dönemlerinde yuva kurmak, ev almak ve satmak, aileyle ilgilenmek, annelik etmek, ebeveynlerle ilgilenmek, gıda ve beslenmemizle ilgili adımlar atmak için iyi zamanlardır. Tüm bu alanlarda başlangıçlar yaparken, Satürn karşıtlığının sembolize ettiği zamanını iyi değerlendirmek, bütçeyi gerçekçi bir bakış açısıyla yapmak, uzun vadeli planlar yapmaya çalışmak, aile ve sevdiklerimizin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak ve onlardan da bizim duygularımızı beslemesini, sevgi ve şefkatlerini üzerimizden eksik etmemesini beklemek gibi konularda hassasiyetlerimiz olacaktır. Gıda, beslenme, taşınma ve yerleşiminize yönelik işlerde daha önce düşünüp de adım atamadığınız bir konu varsa bu Yeni Ay’da bir kez daha deneme şansınız olabilir, daha iyi bir temel atmak eksiklerinizi tamamlamak ve daha ciddi bir planlama yapmak için bu Yeni Ay’dan faydalanabilirsiniz. Konaklama işleri, oteller, pansiyonlar, lokanta ve kafeler, yiyecek ve içecek sektörü ile ilgili konular bu dönemde canlanabilir.

Koç: Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Yeni Ay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Kariyerinizde oldukça zorlanabilirsiniz, yöneticilerle anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar oluşabilir. İstifa etmemeye özen gösterin. İş anlamında süper stresli bir hafta sizleri bekliyor. Tüm kişisel girişimlerinizi bir hafta kadar ertelemenizde, sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Yaptığınız iyi şeylerin görünmediğini, çalışan olarak size yeteri kadar değer verilmediğini hissedebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Sağlığınıza da keza özen göstermenizde de yarar var. Devamı…

İkizler: Bu Yeni Ay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Dostlarınıza, arkadaşlarınızla gereksiz münakaşa ve gerginliklerden kaçınmanız gereken bir hafta. İnatçılık, kibir yüzünden sosyal ilişkiler zarar görebilir. Özellikle maddi anlamda isteklerinizi elde etmek bu hafta zorlaşabilir, ödemeler, banka işlemleri, vergi konuları canınızı bir parça sıkabilir. Yeni Ay’ın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular iletişim, bilgi alışverişleri, seyahatler, yakın çevre ilişki olacaktır. Devamı…

Yengeç: Bu Yeni Ay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Hem kariyer hem de ilişkiler, ortaklıklar alanı bu hafta gergin. Hem kariyerinizde hem de özel hayatınızda gereksiz öfke patlamalarına, ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Yöneticilerinizle veya eşinizle, ortağınızla gereksiz kibir, sert soğuk davranışlardan kaçınmakta yarar var. Devamı…

Aslan: Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz.Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var. Özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Yurt dışı bağlantılı işlerde, eğitimde, sınavlarda, seyahatlerde ya da yurt dışı gönderilerinizde aksaklıklar, engeller, problemlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle uçak seyahatleriniz varsa bu hafta sıkça rötarlarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Başak: Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Bu ikili hem maddi konular hem de özel hayatta zorlanmalara, gereksiz öfke ve gerginliklere, ani patlamalara işaret eder. Mali anlamda işler haftanın ilk günleri pek istediğiniz gibi gitmeyebilir, krediler, ödemeler, borçlar konusu biraz canınızı sıkabilir. Özel hayatınızda da gereksiz kısıtlamalar, engeller söz konusu olabilir. Maddi konularda risk almak için uygun olmadığı gibi, ortaklaşa kazançlarınız varsa o noktalarda endişelenmenize neden olan durumlar söz konusu olabilir. Devamı…

Terazi: Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Aileyi ilgilendiren konularda, yaşadığınız alanda ve ortaklıklarınız ve partner ilişkilerinizde zorlanma, engel, gereksiz öfke patlamaları, gerginlikler, kibir ve ukalalık yüzünden sorunlar söz konusu olabilir. Bu dönem partner ilişkileriniz makaslanabilir, gerginlikler, soğukluklar, mesafe gibi durumlar söz konusu olabilir. Aile içinde ise sağlık sorunları, baba ile ilgili problemler veya alım satım işleriniz varsa gecikmeler söz konusu olabilir. Devamı…

Akrep: Bu hafta özellikle birlikte çalıştığınız kimselerle daha çok papaz olmaya işaret etmekte, ego çatışmaları söz konusu olabilir. Tüm iletişim kanalları ile sorunlu bir iletişim kurabilirsiniz. Bu haftanın ana teması aslında sizlerin iletişim olacak. Kullandığınız cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler sizi yarı yolda bırakabilir. Yol demişken, bu hafta araç kullanan arkadaşlar daha dikkatli olsunlar. Gereksiz agresyondan, tartışmalardan kaçınsınlar trafikte. Yeni Ay’ın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, iş ve kariyerinizi ilişkin konularda daha hızlı ve çabuk bir şekilde organize olabilecek, konuları daha kolay idare edebileceksiniz. Devamı…

Yay: Yeni Ay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Para, finans, bütçe konuları yaşamınızın sıkıntılı anları olabilecek. Para yüzünden gerilebilir, ödemeler gelmeyebilir, para yüzünden tartışmalar yaşamaya açıksınız, dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu hafta riskli yatırımlar için hiç uygun değil, borç vermek ve almak için de. Devamı…

Oğlak: Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu Yeni Ay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Kısacası hem ortaklık hem özel hayatınız, evli olduğunuz partner veya evlenmek üzere olduğunuz kişi ile ilgili önemli bir takım kararlar verilecek zaman. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Bu hafta elinizi atacağınız tüm işler yarım yamalak kalabilir, sağlık anlamında güçlü hissetmeyebilir, tüm kişisel girişimleriniz engellenebilir, hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Devamı…

Kova: İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız, fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmenizde gerekebilir. Bu ameliyat gerektiren bir durum olabilir fakat endişe etmeyin, rahatlıkla atlatabileceksiniz. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Yeni Ay sayesinde bırakabilirsiniz. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Bu hafta dedikodular, güveninizin yıkılması, arkanızdan iş çevirenler, kuyunuzu kazanlar, gizli düşmanlar, size kötülük yapmak isteyen kişiler olabilir ve bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Devamı…

Balık: Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Özellikle para mevzuları yüzünden sosyal ilişkilerinizin zarar görmesine izin vermeyin. Arkadaşlarınızın sizi anlamadığından dem vurabilirsiniz, bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Bu hafta kimsenin sorunlarını üstlenecek psikolojiniz olmayabilir, daha çok kendinize dönmek isteyebilirsiniz. Dostluk ilişkilerinizden gereksiz ukalalık, kibir yapmamaya özen gösterin, öfkenizi bu alana yöneltmeyin. Devamı…

