Yengeç burcunu 2022’de neler bekliyor?

Satürn Kova burcu seyrine 2022 yılı boyunca devam edecek. Satürn karmanın efendisidir ve başöğretmendir. Olgunlaşmak ve gelişmek için zaman zaman sağlam sınavlardan geçirir. Sizin 8. evinizde meydana gelecek transit, yıl içinde sağlık sorunları, bazı kayıplar, ayrılıklar, kontrol edilemez deneyimlerle yüzleştirebilir. Büyük dönüşümlerden geçebilirsiniz. Bu size ruhsal olarak büyüm, farkındalığın artmasıyla birlikte olgunluk getirecektir.

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Astrolog Seyran Ataklı

Endişe ve korkudan uzak kalarak, eskiden arınmaya, size hizmet etmeyen negatif insanlardan uzaklaşmaya niyet etmelisiniz. Yeniye kucak açın ve kendinize bu yıl yeni hedefler belirleyin.

İLİŞKİLERDE İDARECİ OLUN.

Yıl boyu finansal konular gündeminizde olacaktır. Ortak kazançlar, eşinizin geliri, ailenizle, varsa ortağınızla kazançlar konusunda aksaklıklar yaşanabilir. Maddi anlamda kısıtlanmalar meydana gelebilir. Sigorta, miras, nafaka, vergi, kredi gibi her türlü maddi koşullarda sorunlar yaşanabilir. Satürn bu evde üçüncü kişilerden gelen gelirin haricinde, kendi paranızı kazanmanın önemine dikkat çekecektir.

Sorumluluğunu bilen ve yerine getiren kişiler bu dönemin sonunda ödüllerle karşılaşacaktır. Özellikle Ekim döneminde Satürn – Uranüs karesi aktifleşeceğinden ikili ilişkilerde gerginlikten uzak kalmalı, sorunları büyütmemelisiniz. Keskin hareketler sonradan pişmanlık yaratabilir. Bilinçaltı şifa çalışmaları, ruhsal terapiler bu dönem iyi gelebilir.



YENİ UFUKLARA DOĞRU..

Jüpiter'in 29 Aralık 2021- 11 Mayıs 2022 seyahati size güzel destekler sunacak. Hayata bakışınız değişirken, yurtdışı, yabancılar, ticaret ve hukuksal konular 1 yıl boyunca gündeminizde olacak. Yurtdışına yerleşim kararı alabilir, bol seyahat ederek ufkunuzu genişletebilirsiniz. Yurtdışı eğitim başlangıçları, akademik alanlar, burs imkânı, tez yazmak, seminer vermek ya da seminerlere katılmak yıl boyu ön plana gelecektir.

Süregelen davanız varsa güzel haberler karşılaşabilirsiniz. Motivasyonunuz yükselirken, karşınıza çıkan fırsatları bu tarihlerde güzel değerlendirin. Yaşama bakış pencereniz genişlerken, evrenden destek alacaksınız.

Basın- yayın, medya, sosyal mecralarda kendinizi gösterebilir, bu konularda yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Kimileriniz bu yıl evcil hayvan edinebilir.

12 Nisan 2022 Jüpiter- Neptün kavuşumu hayata bakışınızı değiştirecek. Düşüncelerinizde farklılık, eski kalıpların yıkılması, yeniliğe adaptasyon gibi temalar öne çıkarken, kişisel gelişim, okült eğitimlere katılmak isteyebilirsiniz. Hukuksal konulara bu dönem temkinli yaklaşın. Aksaklıklarla, gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Gerek iş gerek özel hayatınızda iletişim sorunlarına karşı sakin kalmalısınız.



11 Mayıs- 28 Ekim arası Jüpiter Koç burcunda kısa bir transit gerçekleştirecek. Bu tarihlerde yaşadığınız deneyimleri 2023'ün ön gösterimi şeklinde değerlendirebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni teklifler, iş başlangıçları meydana gelebilir. Gökyüzü size iş hayatınızda ilerlemeniz anlamında fırsatlar sunacaktır. Zam, terfi alabilir, yeni eğitimlere katılabilir, kendinizi geliştireceğiniz görev ve pozisyonlara yükselebilirsiniz.

BİR ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞEBİLİR.

AY DÜĞÜMLERİ BOĞA-AKREP HATTINDA

5. ve 11. evlerinizde yer alacak. 2022 yılı boyunca tüm Güneş ve Ay tutulmaları bu hatta meydana gelecek. Gad 5. evden geçerken yeni bir aşka başlayabilir, hamile kalabilir, çocuk sahibi olabilirsiniz. Eski bir arkadaşlığın birlikteliğe dönüşmesi mümkün olabilir. Yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkartabilir, hobinizi para kazanmaya çevirebilirsiniz. Spora başlamak için güzel bir dönem olacaktır. Spekülatif yatırımlara yönelme isteği artarken, gökyüzü riskli tüm yatırımlara karşı dikkate davet edecektir, zira kayıplarla yüzleştirebilir.

Bu dönemde kendinize yeni hedefler belirleyin, amaçlarınızın peşine düşün, yeni çevrelere girin ve yeni sosyal gruplara katılın. Vakıflara, yardım kuruluşlarına destek verin, çalışın. Mutsuz bir kariyer hayatınız varsa bitebilir ve yeni bir kariyer başlayabilir. Çocuğunuz varsa onların sorumlulukları artabilir, eğitim hayatı ya da bireysel değişimi sizi yorabilir ya da iletişimsel sorunları ortaya çıkabilir.



GİZLİ DÜŞMANLIKLARA DİKKAT EDİN!

2022'de hava elementinin 3 burcunda Merkür retrosu yaşayacağız.

14 Ocak- 4 Şubat Kova burcunda, 9 Mayıs- 3 Haziran İkizler burcunda, 8 Eylül- 2 Ekim Terazi burcunda gerçekleşecek Merkür retrosu, iletişim sıkıntılarına, yanlış anlaşılmalara dikkat çekecek. Bu dönem yeni teknolojik aletler almayın, önemli bilgilerinizi yedekleyin, internet alışverişlerinde dikkatli olun. Banka ödemeleri ya da banka işlemlerinde gecikmeler, hukuksal konularda aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.

Merkür retrosunun ana teması ‘yeniye başlamamaktır.' Özellikle İkizler burcundaki retro süresinde çevrenizle güven sorunları ortaya çıkabilir, arkanızdan iş çevirenlerle yüzleşebilirsiniz. Geçmişte kalan, birikmiş, yarım kalan konularınızı bu dönem tamamlayın. Gayrimenkul alım satımı yapmayın, taşınmayın, imzalardan kaçının. Evlenmeyin, ilişkinizle ilgili ciddi kararlardan kaçının. Sağlık sorunlarına dair tedavi ve şifalanma yoluna gidebilirsiniz. Kendinizi retro tarihlerinde fazla yormayın, bedeninizi dinlendirin.

Yeni yılın mesajı; içsel dönüşüme direnmeyin, akışta kalın. Cesur olun.

2022'nin sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.

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