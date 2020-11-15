Yeni Ay, hafta boyunca burçları nasıl etkileyecek?

Haftanın genelinde Akrep burcunda meydana gelen Yeni Ay'ın etkileri hakim olacak. Bu Yeni Ay döneminde Güneş’le Ay’ın Akrep burcunda yer almasıyla hayatımızda yeni bir ilişki olabilir. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 16 Kasım haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Kişiye karşı daha fazla kıskanç, kontrollü ve sahiplenici hissettiğimiz bir ruh hali içinde olabiliriz. Var olan ilişkilerde karşımızdaki kişi ile ilişki krizlerini çözmek için daha ketum stratejik ve kontrollü davranmak isteyebiliriz.

Akrep krediler, borçlar, vergi, sigorta, miras işleri, ticaret yapmak ve müşterilerden gelen kazançları sembolize eden bir burç olduğu için bu Yeni Ay döneminde bu tip konularda bir sorunu çözmek için şansımız var çünkü şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter Yeni Ay’a oldukça destek verici bir açı yapıyor. Jüpiter desteği ile maddi konularda kendimize güç kazandıracak fırsatlara doğru atılım yapabileceğiz. İş ortaklıkları ve maddi yatırım gerektiren işlerde destek bulacağız.

Yeni Ay’ın yönetici gezegeni Mars, Koç burcunda geri hareketini bitirmiş ve durağan konumda ileri gitmek için hazır bekliyor, bu sembolizmi ifade eden bir bakış açısıyla yeni başlangıçlarımızın ivme kazanabilmesi için maddi konuları ve kaynakları değerlendirme hedeflerimize yönelik genişleme ve yatırım konularını ele almak için doğru zamanı kişileri ve maddi desteği almak için kararlı ve stratejik davranmalıyız.

Venüs'ün de bu dönemde Terazi burcunda yer alması Mars ile karşıt açı yapması sonucu ilişkilerde denge kurmak için hem istekli olacağız hem de kendi isteklerimizden taviz vermek istemeyeceğiz. İletişim gezegeni Merkür ile Ani değişimleri sembolize eden Uranüs arasındaki karşıt açıda dilin kemiği olmayabilir sözlerimiz ani stresli durumlara sebebiyet verebilir veya tartışmacı kişilerle karşılaşabiliriz mümkün olduğu kadar sakin kalmaya çalışmak yararımıza olacaktır.

BAKALIM BU YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

*Koç – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Boğa – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*İkizler – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yengeç – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Aslan – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Başak – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Terazi – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Akrep – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yay – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Oğlak – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Kova – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Balık – 16 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.