Yeni Ay haftasında yeni keşifler yapmaya hazır olun!

26 Kasım günü, Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yay burcunun sembolize ettiği konuların başında motivasyon geliyor. Yeni Ay ve Yay burcunun birlikteliği ile hayata dair birçok konuda daha hevesli olacağımız bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu Yeni Ay'ın bireysel, kariyer, aşk konularını nasıl etkileyeceğini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı.

Merhaba Arkadaşlar;

26 Kasım Salı günü 4. derece Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay, Şiron asteroidi ile güzel bir etkileşimi olacak. Yeni Ay’ın bireysel olarak nasıl etkileyeceğine göz atalım.

BİREYSEL ETKİLER

Bu Yeni Ay’ın etkilerini iyi anlayabilmek için, astrolojide Yay burcunun sembolize ettiği konuları çok iyi anlamamız gereklidir. Bu sayede Yeni Ay’ın hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilerini anlayabiliriz. Yeni Ay zamanı elimizdeki işleri büyütmek, genişletmek için daha motive olabiliriz. Yeni şeyler keşfetmeye, yeni mekanlar tanımaya, yeni insanlarla tanışmaya daha hevesli oluruz. Her türlü yeniliklere, yeni deneyimlere açık olabileceğimiz bir zamandır. Başımıza gelen olayları ve konuları abartmaya, olduğundan daha büyük ve daha etkili göstermeye, anlatmaya da eğilimli oluruz. Bu dönem, başımıza gelen olaylara iyimser, daha umut dolu, bardağın dolu tarafını görecek şekilde değerlendirmede daha başarılı oluruz.

Bu Yeni Ay zamanı riskler almaya, gözü kapalı bir şekilde olaylara atlamaya, cesur davranmaya daha yatkın oluruz. Bu dönem spora başlamak, spor konusunda profesyonel destek almak için idealdir. Öyle gidip 4 tane baklava dilimi yapmaktan bahsetmiyorum spor derken, adam gibi spor yapmaktan bahsediyorum. Atıcılık mesela, ata binme, tempolu yürüyüşler, jimnastik gibi. İnandığımız tüm değerler, değer yargılarını tek tek sorgulayabiliriz de. Küçük şeylerden çok rahat bir şekilde mutlu olabiliriz. Optimist olmakta bir dünya markası olabilirsiniz. Detaylar çok boğucu ve sıkıcı gelir, bu yüzden detay gerektiren işlerde başarı kazanmak biraz zordur bu dönemde. Çocuk gibi her şeye çok kolay bir şekilde inanabilir, çabuk kandırılabiliriz, dikkatli olun.

Bu dönem vereceğiniz sözlere de dikkat edin, sadece tutabileceğiniz sözler verin ve alın. Yeni felsefeler, dinsel konular, farklı hayat görüşleri, farklı inançların olduğu ortamlara ve konulara çok rahat bir şekilde çekilebiliriz. İnançlar ve fikirler için yapılan mücadele daha agresif ve sert olabilir, mücadelelerden pek kaçınmayız. Bu Yeni Ay dönemi zamanınızın çoğunu açık havada geçirmeye bakın, kapalı mekanlara tıkmayın kendinizi, parklarda bahçelerde sokaklarda, deniz kenarlarında sosyalleşin. Bu dönem “Hayır” mekanizmamız çok iyi çalışmayabilir, buna dikkat etmek gerekir, her gelen teklife evet demeyin, biraz seçici olun. Her plana dahil olmaya çalışırken plansız programsız kalmayın ortalarda. Bu dönem patavatsızlıklara dikkat, kaş yapayım derken göz çıkarmayın arkadaşlar.

KARİYER VE PARA

Yay burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay döneminde şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter'in de yöneticisi olduğu Yay burcunda yer almasıyla oldukça hareketli, neşeli, iyimser, şanslı olabileceğimiz bir zamanda olacağız. Özellikle iş, kariyer ve ticari konularda fırsatlar yakalayabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Yay burcu yakın-uzak yolculukları, yurt dışı seyahatlerini, akademik konuları, yabancılarla veya uzaklardan kişilerle kuracağımız bağları, medya, hukuk ve devletle alakalı işleri temsil eder ve bizler de bu temadaki işlerimiz varsa halletmek için bu güzel Yeni Ay enerjisinden faydalanabiliriz. İlişkiler ve para gezegeni Venüs ile sürpriz gelişmelerin gezegeni Uranüs arasındaki olumlu açı sebebiyle maddi konularda veya kariyer ile ilgili temalarda girişimler ve yeni hedefler belirleyeceğimize işaret ediyor.

AŞK VE İLİŞKİLER

Yay burcundaki Yeni Ay döneminde oldukça neşeli ve umut dolu oluruz. İlişkilerimizde eğlenmek, küçük şeylerle mutlu olmak çok daha kolaydır. Partnerinizle bir yerlere kaçmak, seyahatlere çıkmak, rutininizin dışına çıkıp yeni deneyimlere yelken açmak için de oldukça ideal olacaktır. Yeni Ay zamanı Venüs'ün Uranüs ile kuracağı olumlu kontak, ani başlayan, sürpriz ilişkilere işaret etmekte. Farklı yaşam tarzları, farklı kültürlerden biri ile olabilir bu yakınlaşmalar. Venüs ile Uranüs kontağı anlık heyecanları ve çabuk geçen heveslere işaret eder. Her ne kadar Venüs ciddiyeti ve sağlamlığı işaret eden Oğlak burcunda olsa bile, bu Yeni Ay zamanı başlayan ilişkilerin geçici olabileceğini, anlık heyecan ve sadece fantezi yaşamaya yeterli bir çekim gücünün olabileceğini de aklınızdan çıkarmayın.

SAĞLIK OLARAK İNCELENDİĞİNDE İSE

Yay burcu astrolojide kalça, uyluk, karaciğer, eklem romatizmaları, siyatik ve kasları sembolize eder. Bu alanda olabilecek rahatsızlıklara karşı dikkatli olmakta fayda var. 4. derece Yay burcu sağ uyluk kemiğine, atardamara ve saçlara işaret eder. Yeni Ay sürecinde uyluk kemiklerimize dikkat edelim. Sinirler zayıf ve hassas olabilir. Saçlarınıza da bakım yapabilir, özen gösterebilirsiniz. Yeni Ay’ın kalitesi kuru ve sıcak bir doğaya sahip bu yüzden bol su içmekte fayda var. Bel ve bacaklara kadar ağrı yapabilir, bu nedenle bacakları aşırı yormamakta fayda var. Ya da hali hazırda bel ve bacak bölgesinde sorunları olanlar var ise yeni ay haftası boyunca ekstradan zorlamamanızda fayda var. Adele tutulmaları oluşabilir. Kas gevşeticilerinizi hazır tutmanızda fayda var.

DİĞER ETKİLER

Bu Yeni Ay astrolojinin yaralı şifacısı Şiron ile güzel bir kontağı olacak. Bu Yeni Ay zamanı ruhsal olarak kendinize bakmak, sorunlarınızın üstüne gitmek, terapi almak, kendinizi iyileştirmek için harekete geçmek içinde ideal bir zaman dilimi olacak. Ama diğer yandan kesici, delici, yanıcı aletlerle uğraşıyor iseniz kendinizi yaralamamaya özen gösterin, dikkat edin.