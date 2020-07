Yeni dünyalar düzenine geçiş: 200 yıllık Kova çağına merhaba!

Ünlü astrolog Dinçer Güner'in, 2020 hakkında yaptığı tahminler oldukça ses getirmiş ve astrolojinin çalışma şekli ile ilgili bize birçok bilgi vermişti. Güner, şimdi de 2020'nin ikinci yarısı için çarpıcı tahminlerde bulundu. Son 6 ay daha rahat geçecek mi? Yoksa her şey daha yeni mi başlıyor? İşte yanıtı...

2020'nin ilk 6 aylık süreci sadece bizler için değil, tüm dünya için oldukça zor geçti. Ki bunu 2020 senesine girerken ben dahi ülkemizdeki birçok değerli astrolog hepimiz yazdık, katıldığımız programlarda ifade ettik, kişisel YouTube kanallarımızda yayınladık. Şimdi geldik yılın ikinci yarısına ve elbette ki herkes merak ediyor! İkinci yarı, ilk yarıdan daha mı zor geçecek? Yoksa daha mı kolay? Gezegenlerin hareketlerinden ve gökyüzünde meydana gelecek olan önemli hareketlerden yola çıkarak 2020'nin ikinci yarısına bir göz atalım ve birazda 2021 hakkında fragman bırakalım sizler için…

İlk önce Jüpiter! Çünkü yıl sonuna kadar Jüpiter, Oğlak burcunda seyahat etmeye devam edecek ve 19 Aralık’ta burç değiştirerek Kova burcuna geçecek. Öncelikle Oğlak burcu seyahatine yeniden bir göz atalım. Jüpiter'in Oğlak burcundaki bir önceki seyahatine göz attığımızda 2008-2009 yılı karşımıza çıkmakta. Küresel ekonomik krizin yaşandığı zaman. Bu yüzden de 2020 yılında Oğlak burcundaki Jüpiter, Satürn ve Plüton’un birlikteliği küresel anlamda ekonomik olarak bazı zorluklara işaret etmekte. Jüpiter Oğlak burcunda seyahat ederken Plüton ile bir araya gelerek yeni bir 13 senelik döngü başlayacak. 30 Haziran, 13 Kasım 2020 Jüpiter ve Plüton kavuşumunun olduğu zamanlar. Bu tarihler ekonomik olarak dikkat edilmesi gereken zamanlar. Yine bu tarihlerde geçmişe ait medeniyet kalıntıları bulunabilir, petrol ve su krizleri patlak verebilir. Bu tarihlerde ülkeler arası intikam oyunları, değişen yasalar, büyüyen ekonomik kriz gibi düşünebiliriz. Dünyada hiper enflasyon, resesyon gibi ekonomik zor koşullar gündeme gelebilir. Jüpiter, Oğlak burcunda asalet kaybettiği bir pozisyonda, güç kaybettiği bir yerde duruyor. Oğlak burcunun temsil ettiği konular asalet ve güç kaybedecek demektir. Oğlak burcu ekonomi, finans, iş dünyası, borsa, banka ve inançla ilgili konular. Sene sonuna kadar daralan ve küçülen bir ekonomi, güç kaybeden bir iş dünyası, sürekli spekülasyonların döndüğü bir borsa, bankaların işlem hacimlerinin azalması, likidite sorunları gibi düşünebiliriz. Yıl sonuna kadar devir ekonomi devri olacak. Gereksiz yüksek risk içeren yatırımlara şüphe ile yaklaşmakta fayda var.

19 Aralık 2020 itibari ile Jüpiter nispeten asalet kazandığı kova burcuna geçiş yapacak ve Satürn ile birleşerek 200 Yıllık yeni bir çağ başlatacak ki bu çağa zaten Kova çağı diyeceğiz. Ama bu Kova çağının en güçlü etkilerini önümüzdeki ilk birkaç sene içinde deneyimleyeceğiz. Peki bu bahsettiğim Kova çağı ve Jüpiter ile Satürn birlikteliği neler getirecek? Jüpiter ve Satürn kavuşumu, zamanın belirleyicisi anlamına gelen Büyük Kronokratör ismiyle de anılır. Jüpiter ve Satürn kavuşumunun gerçekleşeceği burç da ayrı bir öneme sahiptir. 17 Aralık 2020 tarihinde Satürn yeniden Kova burcuna geçecek. Satürn bu yıl ilk olarak 21 Mart 2020 tarihinde Kova burcuna geçti ve 1 Temmuz 2020 tarihine kadar burada kalacak; ardından Retro hareketi ile yeniden Oğlak burcuna dönüp sonraki Aralık ayına kadar burada kalacak. Daha sonra direkt harekete geçerek 17 Aralık 2020 tarihinde yeniden Kova burcuna geçecek ve 7 Mart 2023 tarihine kadar burada kalacak. 19 Aralık'ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve iki gün sonrasında, 21 Aralık 2020 tarihinde, Kova burcunun 0. derece 29. dakikasında, 20 yılda bir olan Jüpiter ve Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Jüpiter ve Satürn, Kova burcunun bu derecesinde en son 16 Ocak 1405 yılında birlikteydi ve ve şimdi de 21 Aralık 2020 tarihinde tekrar birlikte olacak.

KOVA ÇAĞI NEDİR?

Jüpiter ve Satürn kendi aralarında hem 20 yıllık bir döngü başlatacak hem de içinde bulunduğu burç itibari ile de 200 yıllık bir döngü başlatacak. Öncelikli olarak teknoloji ve dijital dönemin altın çağı başlayacak adeta. Yapay zekalar, androidler, transhumanlar… Ekonomi, sağlık, kültür, eğitim, seyahat, cinsel yaşam aklınıza gelebilecek her türlü alanda büyük bir dijital devrim dönemi başlıyor. Başlayacak olan Kova çağının fragmanını aslında biz Mart ile Haziran arasında ufak ufak gördük. Örneğin Amerika'da siyah George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi ülkede protestolara neden oldu ve gösteriler sadece Amerika ile sınırlı kalmadı. Londra, Amsterdam gibi diğer ülkelere de yayıldı. İşte bu Kova çağının aslında küçük bir fragmanı idi. Zira Kova burcu demek insan hakları, özgürlük demektir. Kova burcu demek insanların farklılıkları yüzünden ötekileştirmeden aksine bu farkların toplumun rengi olduğunu kabul etmek demektir. Kova burcu demek ileri teknoloji demektir, gen demektir, yapay zeka demektir… İşte tam da bu Kova çağı ile birlikte hükümetlere karşı toplu protestolara ve hatta devrimlere sebep olabilir. Bu etkileşimden ötürü halk arasında büyük huzursuzluklar cereyan edebilir nihayetinde liderler ya yasalarda istenen veya artık işlemeyen yasa ve anlayışlardaki değişiklikleri kabul eder ya da oylama sonucu veya cebren görevlerinden alınacaktır. Ya da liderler koltuklarını bu protestolar sonucu kaybederler.

Jüpiter ve Satürn kavuşumları sosyopolitik meselelere yön verir ve her döngünün sonunda da işler eskisi gibi yürümemeye başlar. Bunun sonucunda da toplumda bir dönüşüm arzusu başlar. Kova çağı bilgi ve data çağıdır. Bu başlayan yeni döngü ile maddi dünyanın hırslarının yerini daha çok bilmek, öğrenmek ve veriyi toplamak alacaktır. Artık parayı elinde tutan değil, veriyi elinde tutanlar güçlü olacak. Bilhassa özgün ve yenilikçi fikirlere değer verilecektir. Kova burcu herkesin sistem içinde eşit olduğu bir düzen sisteminden bahseder. Ve biz bunu tüm dünyada deneyimlemeye başlayacağız. Daha sosyal bir dünya düzeni, ya da daha sosyalist bir dünya düzeni. Zira kapitalist sistem, paraya dayalı sistemlerin artık çöktüğünü görmeye başlayacağız. Her türlü kaynak ve gelirlerin daha eşit bir şekilde paylaşılmaya başlanması gerektiği ihtiyacı ortaya çıkacak. Çünkü kaynaklarımız da hızla tükeniyor. 2021 senesinin ana teması, “beslenme ve beslenememe” konusu olabilir. Kıtlık, tarım ürünlerinin veriminin düşmesi, toprak verimliliğinin kaybetmesi riski ile karşı karşıya kalabiliriz. 2021 itibari ile tarım ve toprak çok değerli olacak. Tarım yapabilen ülkelerin artık acilen topraklarını daha verimli bir hale getirmenin planlarını yapması gerek. Beslenme demişken, Kova çağı ile beraber beslenme şekillerimizde de devrimler peşi sıra gelmeye başlayacaktır. Bir çok alıştığımız et ve tahıl orijinal ürünleri yerine belki de laboratuvar ortamında -miş gibi ürünler ortaya çıkabilir. Et-miş gibi, balık-mış gibi, buğday-mış gibi…

İnsan, makine, yapay zeka arasında güçlü bir bağın olacağı çok enterasan bir çağa doğru ilerliyoruz. Zihnimizde yer alan bilgilerin makinelere ve yapay zekalara aktarılması, öldükten sonra bile belki de android bir versiyonumuzun teknolojik olarak var olması gibi bir takım teknolojiler ile karşılaşacağız. Adeta bir “Black Mirror” dizisi içindeymiş gibi yaşayacağımız bir çağ aslında. Tabii Kova uzay demek, bu çağa giriş ile birlikte artık uzay çağına da giriş yapıyoruz. Boşuna Elon amca boşuna yatırımı uzaya yapmıyor! Uzayda yaşamın adımları atılmaya başlanacak, ufak ufak koloniler kurulacak, çok değil bir 15-20 sene içinde uzaya seyahat etmek Kadıköyden Taksim’e seyahat etmek gibi olacak. Çok önemli bir sürece giriyoruz aslında ve bilincimizi bu döneme hazırlamamız gerekiyor. Gerçi bilincimizi, bilinçli hazırlamasak bile merak etmeyin bunu da halledecekler, çipler ile. Ki zaten bu küresel pandemiye yol açan Covid-19 da boşuna çıkmadı, tamamen bu sürece hız kazandırmak için büyük bir oyunu ufak bir hamlesi idi aslında. Çipleri olan insanlar dünyasına doğru gideceğiz hızla ki buna karşı çıkan ve isyan eden insanlar da olacak ve bu da başka bir kaos nedeni olacak. Ama bir yerde özgür seyahat etmek, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için bu çiplere ihtiyacımız olacak. Boşuna demiyoruz yeni dünya düzeni diye. Gerçekten A'dan Z'ye yeni bir dünya hatta başka gezegenlere yolculuğu da hesaba katarsak yeni dünyalar düzenine doğru yol alıyoruz.

Kova çağından sağlık sektörü de nasibini alacak, dijitalleşen ve yapay zekaların öncelikli olduğu bir sağlık sektörü düşünün. Sizi muayene edenlerin artık insan doktor değil, yapay zekaya sahip android doktorların olduğu bir sağlık sistemi… İnanın bunlar fantezi ya da hayal gücü değil, hepsi bu yeni düzenin içinde karşılaşacağımız durumlar. Kova çağında insanın insan olduğu için değerli olduğu bir düzen ve sistemden bahsederken, cinsiyet eşitliğinden ve değişen cinsel yaklaşımlardan da bahsetmesek olmaz. Hem artık insanların yönelimleri ve cinselliği yaşama şekillerinden dolayı dışlanmayacakları, ötekileşmeyeceği bir düzen geliyor, diğer yandan yeni cinsiyet şekilleri de olacak. İnsanların makinelerle, yapay zekalarla ilişki kurmaları, cinsiyet kimliği belirgin olmayan insan modelleri. Ve elbette dijitalleşen bu dünyada ekonomi de nasibini alacak. Dönem kripto paraların dönemi olacak, belki de tüm dünyada ortak piyasada kullanılacak olan bir takım yeni kripto para birimleri ortaya çıkacak. Kova çağı ile birlikte, AB de artık iyice dağılmaya ve parçalanmaya başlayacaktır. AB'nin yıkılmasını da göreceğiz. Aynı şekilde gireceğimiz bu Kova çağı ile birlikte, ABD'nin gitgide gücünü kaybetmesi, eyaletlerin bağımsızlıklarını iyiden iyiye ilan etmesi, ABD'nin ekonomik gücünü ciddi ölçüde kaybediyor oluşunu göreceğiz. Yeni dünya düzeninin lideri artık ABD olmayacak. Çin, Japonya, Rusya ve Hindistan yeni dünya düzeninin lider ülkeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni dünya düzeninde savaşların teması da artık petrol veya toprak olmaktan çıkıp “Su” ve “Data” ve olacak. Su ve data savaşları bekliyor dünyayı. Dijital büyük veri savaşları… Ülkelerin toprak güvenliğinden çok artık ülkeler dijital olarak da varlıklarını korumak zorunda kalacaklar. Dijital güvenlik meselesi dünyanın en önemli konuları arasında ilk ikide yer alacak.

2020’NİN GERİ KALANINDAKİ TUTULMALAR İSE ŞU ŞEKİLDE;

5 Temmuz 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması

Tutulmaların genel olarak etki süreleri ortalama meydana geldiği gün itibari ile +/- 1 aydır. Bu zaman biraz uzayabilir biraz kısalabilir, ortalama olarak alıyoruz. Yengeç ve Oğlak burcundaki tutulmalar dünya üzerinde, inşaat, güvenlik, emlak, iş dünyası, para piyasası, borsa, askeri konular üzerinde etkili olacak iken İkizler ve Yay burcunda başlayacak olan tutulmalar ise eğitim, sınavlar, bilgi, iletişim, seyahatler, akademik konular, ifade, resmi evraklar üzerinde etkili olacaktır. Özellikle 5 Temmuz’da meydana gelen Oğlak burcundaki tutulma çok önemli ve Ekim ayına kadar etkileri devam edecek bir tutulma.

Oğlak burcu dünya astrolojisine göre hükümetler, inşaat sektörü, düzen ve sistem kurmak, toplumsal prestij, sağlıkta dişler ve kemikler, yaptırım gücünü elinde tutan kişiler, yargıçlar, iktidar partisi, genelkurmay başkanı, komutanlar, mühendisler, anıtlar müzeler, tarihi eser yerler, tarihi eserler, eski yapılar, eski binalar, köklü kurumsal firmalar sembolizmi arasında yer alır. Öncelikle dünya üzerinde muhafazakarlığın daha da güçleneceği bir süreç bekliyor bizleri. Ekonomik göstergeler de çok ferah değil, özellikle dünya üzerinde ekonomik modellerin, düzenin değişmeye başlayacağını düşünebiliriz. Bankacılık sistemi, para yönetimi, iş dünyasına ilişkin önemli sınavların verilebileceği bir süreç. Ekonomik anlamda bir nevi tasarruf dönemi bekliyor bizleri. Resesyon söz konusu olabilir.

Tutulma civarında dünyada dolar ve euroda manipülasyonlar, hızlı yükselişler söz konusu olabilir. Yatırımcının kafasının karışacağı bir dönem. Stratejik ve dikkatli olunması gereken bir süreç. Fakat bu sefer, iş dünyasından önemli isimler ya da Oğlak burcunun sembolize ettiği konularda kayıplar söz konusu olabilir. Ya da önemli kurumsal marka sahipleri ile ilgili olabilir. Bu dönem haksız kazançları olan, büyük köklü firmaların el değiştirdiğine, ekonomiyi elinde tutan firmaların eskisi kadar güçlü kalamadıklarına da şahit olabiliriz. İş hayatındaki köklü firmaların tam bir sınav zamanı başlıyor aslında. Firmalarda küçülmeler, toplu işten çıkarmalar da söz konusu olabilecektir. Bir çok köklü isim yapmış olan firma, yeni sert kurallar ve düzenlemeler getirmek zorunda kalacaklardır kendi iş düzenlerinde. Fakat diğer yandan tam da bu süreçte yaşlılar yurdu, bakım evleri ile ilgili konularda da bir takım sıkıntılar, skandal durumları da beraberinde getirecektir. Eğer evinizdeki bir yaşlıyı böyle herhangi bir kuruma yerleştirmek gibi bir niyetiniz varsa iyi düşünmeli, ölçmeli ve tartmalısınız bana sorarsanız.

Belki de daha az eğlence daha çok çalışma, üretme ve ekonomiye katkı sağlayacak düzenlemelere gidilecektir. Pek tabii bu dönem, eğlence yerlerinin azalması, kapatılması çok da beklenen bir durumdur. Ülkeler arası ekonomik yaptırımlar, güç oyunları da ne yazık ki giderek artacaktır. Ambargolar, ülkelerin birbirlerine ekonomik açıdan meydan okumalarına şahit olabiliriz. Ve dünya üzerinde bazı ülkelere askeri diktatörlük söz konusu olabilir. Diktatör ve/veya muhafazakar liderlerin dünya sahnesinde güç kazanacağı bir dönem. Soğuk savaş rüzgarları esebilir. Tarihi eserler, müzeler, tarihi yerlerin önemi çok daha artarken, eskiye ait kültürlerin, geleneklerin ve göreneklerin yeniden canlandırılması adına adımlar atılabilir. Tabii bu dönem özellikle tarihi eser kaçaklığında gözle görülür artışlar da söz konusu olabilir. Müzelerin, tarihi yerlerin güvenliklerinin daha da dikkat edilmesinde fayda var. Bu dönem yeni önemli müzeler açılabilir. Yeni önemli arkeolojik kazılarda tarihi değiştirecek yazıtlar, kitabeler gibi eserler bulunabilir.

Tabi tutulma içinde Satürn olduğu için, yaşlı sanatçıların vefatları da söz konusu olabilir. Tutulma Oğlak burcunun 2. dekanında meydana geldi. Dünya astrolojisine göre tutuklanmalar, askeri taaruzlar ve soygunlarla ilişkilidir. Tutulmada Satürn'ün özellikle 29. derecede olduğundan bahsetmiştim. 29. dereceyi şöyle düşünün, uçurumun kenarındasınız ve her şey aslında uçurumdan aşağı yuvarlanıyor, şanslı isek bir el ensemizden tutup bizi kurtarıyor. İşte kapitalist sistem veya dünya ekonomisi tam da böyle bir süreçten geçiyor. Belki durumu kurtarmak için son bir hamle, son çırpınışlar içinde olunacağını gösteriyor ama beyhude bir çaba aslında. Çünkü uçurumdan giden gitmiştir artık. Bu düzenin son çırpınışları aslında, ekonomik olarak ‘yepyeni bir düzene doğru gidiyoruz’a işaret ediyor.

Bu son Oğlak burcundaki tutulmadan sonra tutulmalar İkizler ve Yay burçlarında gerçekleşmeye devam edecek. Tutulmaların sırayla tarihleri;

30 Kasım’da 8. derece İkizler burcunda Ay Tutulması

14 Aralık’ta 23. derece Yay burcunda Güneş Tutulması

26 Mayıs 2021'de Yay burcunda Ay Tutulması

10 Haziran 2021'de İkizler burcunda Güneş Tutulması

4 Aralık 2021'de Yay burcunda Güneş Tutulması

Tutulmalar ile birlikte değişen eğitim ve öğretim sistemleri, yeni iletişim metotları ve yeni sosyal medya uygulamaları, yeni bir çok keşfi beraberinde getirecektir. Uluslararası ticaret kanunlarında değişimler olabilir bu dönemde. Apartmanlardan bozma üniversiteler yerine, daha düzenli, bilginin önemli olduğu, bilginin güç olduğu bir dönem olacak. Eğitim sistemlerine daha çok bütçe ayrılabilir. Tabii bunun yanı sıra dini eğitimlere de ağırlık verilebilir. Daha fazla dini yerler, dini merkezler açılabilir, dini eğitimlere hız verilebilir. Daha fazla yol, daha fazla ulaşım aracı, daha fazla havalimanı açılabilir bu 18 aylık süreçte. Ülkelerin vize şartlarında değişiklikler olabileceği gibi daha önce vize isteyen ülkeler vize istemekten vazgeçebilirler mesela bu süreçte. Daha özgür seyahat etmeye yarayacak olan olanaklar ne ise bu dönemde uygulanması çok olasıdır. Seyahat etme ile ilgili yeni düzenlemelerde gelecektir bunlarla birlikte.

Yayıncılık, medya sektöründe gelişme ve büyüme gözlemlenebilir. Yeni sosyal ağlar, yeni sosyal ağ oluşumları söz konusu olabilir bu dönemde. Ve elbette düşünce ve fikir özgürlüğü konuları sürekli gündemde olacaktır. Yeni birçok teknoloji hayatımıza giriş yapacak. Katlanabilir telefonlar, gerçek dünyayı sanal nesnelerle harmanlayan teknolojiler karşımıza çıkacak. Elbette sınavlarda bir takım şaibeler, skandal belgelerin ortaya çıkması, bilgi kirliliğininde artması kaçınılmaz olacaktır. Aynı şekilde asparagas haberler de hızla yayılabilir. Yine dini liderlerden şok edici skandal açıklamalar yapılabilir bu dönemde. Yeni birçok gazete, dergi çıkacaktır. Düşünce ve fikir özgürlüğü ile ilgili bir çok eylem, gösteri yapılabilir dünya üzerinde. Dünya üzerinde dini fanatizmde artış söz konusu olabilir. Ve tabii ki göç konusu dünyanın bir numaralı sorunu haline de gelebilir.

MARS 6 AY KOÇ BURCUNDA SEYAHAT EDECEK

2020 için bir diğer önemli gezegen etkisi Mars'ın tam 6 ay Koç burcunda seyahat edecek olması. Mars, 28 Haziran’da Koç burcuna geçiş yaptı. Ayrıca Mars, 9 Eylül ile 15 Kasım arası Koç burcunda geri hareket edecek. Mars'ın Koç burcunda ki seyahati dünya üzerindeki stresi ve ateşi de körükler nitelikte olacak. Ülkelerin birbirine meydan okuması, savaş durumları, volkanik hareketlenmeler, büyük yangınlar söz konusu olabilir. Dünya üzerinde suların pek durulmayacağı bir 2020 senesi olacak, özellikle yılın ikinci yarısı. Zira 2019 yılında Mars'ın Terazi burcundayken ortaya çıkan meseleler ve konuların üstünden yeniden geçileceğine işaret eder. Mars Terazi burcunda iken Suriye'de teröristleri temizlemek adına yapılan hareket gündemdeydi. Bu tarih aralığında Suriye meselesi yeniden gündeme gelebilir ve yeni bir hareket yapılabilir bu zaman dilimi içinde. Özellikle Ağustos ile Ekim arası Mars ile Satürn arasında sert bir etkileşim olacak. Mars Koç burcunda, Satürn ise Oğlak burcunda. Her iki gezegen de lider konumda aslında. Dünyada liderlerin kapışacağı bir zaman dilimi demek pek de yanlış olmaz. Bu iki kötücül hem ekonomik olarak zorlanılacak bir zaman dilimine işaret ederken depremleri tetikleyen bir etkisi de olabilir. Yine büyük yangınlar, askeri konuların gündeme gelmesi de olası. Ülkelerin birbirine ambargo uygulaması, ekonomik yaptırımlar, askeri müdahaleler söz konusu olabilir. Yılın ikinci yarısında gündemimiz göreceğiniz üzere Covid-19 değil, artık başka konulara yönelmeye başlıyoruz. Covid-19 ise Haziran ayında meydana gelen Yengeç burcundaki Güneş Tutulması etkileri geçtikten sonra, bu da yaklaşık 21 Temmuz gibi bir zamana işaret etmekte, 21 Temmuz’dan sonra artık önemini ve gücünü kaybetmeye başlayacaktır.

Türkiye açısından ise özellikle bu Jüpiter ile Satürn kavuşumu sayesinde gireceğimiz yeni çağ ekonomik olarak etkileyecektir. Türkiye haritasında bu ikili 8. ev dediğimiz alanda olacak. 8. ev dünya astrolojisine göre bize ait olmayan paralar, faizler, vergiler, şirketlerin, ülkelerin borçları, cinayetler ve terör saldırıları, bankalar, sigorta, sosyal güvenlik, ölümcül büyük kazalar, salgınlar, sermaye kazanımları, yabancı ülkelerle finansal ilişkiler, krizler, gizlilik içinde halledilen işler, ticaret merkezlerini sembolize eder. Bu dönemin odak noktası finansal konularda yeni bir yapılanmamın içine girileceğidir. Bu yapılanma içinde diğer ülkelerle kurulacak olan finansal, ticari ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Bu düzenlemeler keyfi yapılan değil daha çok mecbur bırakılan düzenlemelere işaret eder. Vergilerde yeni düzenlemeler, yeni vergilendirme modelleri, yeni vergi türleri de gündeme gelebilir sık sık. Bankacılık sistemindeki faiz sisteminde de aynı şekilde radikal değişikliklere gidilebilir. Aynı şekilde sigorta sisteminde de bir dizi yeni kurallar ve yapılandırmalar olmasını bekleyebiliriz. Emeklilik konusu, sigorta primleri, sağlıktan yararlanma şekilleri gibi daha birçok konuda yapılanmaya doğru gidebiliriz. Teknolojik büyük kazalar ve aynı şekilde yenilikler meydan gelebilir. En son 1994 yılında Satürn Kova burcunda iken dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, “Alo” diyerek cep telefonlarının kullanımı başlamış oldu. Yine buna benzer önemli bir teknolojiyi ülkemizde kullanmaya başlayabiliriz. Yine Ekim ayı itibari ile Türkiye haritasında Ay Düğümleri (Başak ve Balık burcu aksı) tetiklenmeye başlayacak ve özellikle sağlık turizminden de ciddi gelirler elde etmeye başlayacağı bir dönem başlayacak diyebiliriz.

Hepinize mutlu Kova çağı dilerim…

Dinçer Güner