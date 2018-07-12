Yeni sistem ve Türkiye

Yeni hükümet sistemine 9 Temmuz günü geçiş yapıldı. Yeni sistemin astrolojik göstergeleri nelerdir? Ekonomi ne olacak? Türkiye'yi neler bekliyor? İşte Dinçer Güner'in kaleminden ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

9 Temmuz günü saat 16:44'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Bu yeminin ardından bana artık “Başkan” diyebilirsiniz diyerek, başkanlık sisteminin resmen başladığını açıkladı.

Bu yüzden yeni sistemin tarihini 9 Temmuz olarak alıyoruz. Fakat bunun için resmi sürecin başlaması, anayasasının değişmesi, aslında anayasa değiştikten sonra resmi olarak başlamış sayılır. Bu yüzden de bu yazıyı yazıp yazmama konusunda biraz kararsız kaldım. Yeni sistem'in haritası için anayasasının değişimi mi beklenmeli yoksa ilan edildiği zaman mı esas alınmalı araştırmasının ardından, ilan edilme anının önem taşıdığına dair bir çok yabancı makale okudum. O halde Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yönetim sisteminin haritasını analiz etmeye geldi sıra. Yengeç burcu, yükselen burcu Yay ve Ay burcu ise Boğa. Bir doğum haritasının en önemli üç ayağı, Güneş, Ay, Yükselen bunların konumları, aldığı açılar ve Ay fazı bize haritanın ne kadar güçlü veya güçsüz olduğu konusunda fikir verir.

Yeni sistemin yükselen burcu Yay; vizyoner, hedef ve gelişim odaklı, yurt dışı bağlantılarının sürekli gündemde olması, inançların önemli olması ön planda olacaktır. Yükselenin (ASC) aldığı açılara bakarsak eğer; Neptün ile zorlu bir görünümü ve Merkür'den destekleyici bir görünümü bulunmakta. Neptün'ün olduğu alanda, idealler, hayaller, hayal kırıklıkları, gerçeklerden uzaklaşmak, illüzyonlar, yanılma payının olduğu alandır. 3. ev ilişkili olan Neptün ise eğitim, yayıncılık, ticari anlaşmalar, yolculuklarla ilgili konularda sağduyulu ve mantıklı yaklaşılması gerek. Bu alanlarda ayaklarımızın yere sağlam basması önem kazanacaktır. Aynı şekilde, internet, ticari anlaşmalarla ilgili de. Herkesin ortaklaşa (benimde aynı şekilde) sevdiği ve mutlu ettiği yeni eğitim bakanı Ziya Selçuk umarım hedeflediği, kafasında kurduğu eğitim sistemini dilediği gibi şekillendirebilir. Umarım bir hayal kırıklığı yaratmaz hiç kimse için. Merkür'den (Aslan burcunda) gelen destekleyici açı sayesinde, yurt dışı anlaşmaları, uluslararası ticari anlaşmalar konusunda fikir birliğine varılabilmesi, söz sahibi olabilmeyi, yeni anlaşmalara işaret etmekte.

Yükselen burcun yöneticisi olan Jüpiter ise Akrep burcunda Retro (geri) harekette ve haritanın 11. evinde yer alıyor. 11. ev dünya astrolojisine göre parlamento, meclis, ülkenin mevzuatını, yasal düzenlemelerini gösterir. Jüpiter'in bu alanda geri hareket ediyor olması, bu işlerin oldukça yavaş işleyeceğine, gecikmelere sebep olacağına, istenen hedefe ulaşılmasının zor olduğuna, ekonomik (Akrep) bir takım sebeplerden ötürü istenilen performansı yakalamanın zor olduğuna işaret etmekte. Akrep burcunun olduğu alanda her zaman krizler deneyimleriz ve güç kazanmak isteriz. Demek ki, meclis, yasa, parlamento da krizlerin ve güç çekişmelere bol bol sahne olacağına işaret etmekte bu gösterge. Jüpiter her ne kadar Retro bile olsa, Güneş ile kurduğu güzel bir kontak bulunmakta. Bu da otoritenin bir şekilde sağlanacağına, bu konuda fırsatlar elde edilebileceğine işaret etmekte. Yalnız aynı Jüpiter'in Mars ile de sert bir kontağı bulunmakta. Bu da ekonomik olarak zorlanmaya, istikrarsızlığa, sağlıksız büyümeye, işaret etmekte.

Güneş'i incelediğimizde ise Yengeç burcunda haritanın 8. evinde Neptün ve Jüpiter ile kurduğu kontaklarla büyük su üçgeni oluşturmakta. 8. ev zor bir evdir. Krizler, değişimler, dönüşümler, ekonomi, borçlar, vergiler, zamlar, diğer ülkelerle kurduğumuz finansal ilişkileri gösterir. 8 evin temsil ettiği, değişim dönüşüme direnç gösterilmez ise güçlenerek çıkılır her durumdan. Ama burada öncelik ekonomik modellemelerin değişimini göstermekte. Haritanın genel kurgusu ekonomik olarak pek iç açıcı değil açıkçası. Güneş'in içinde bulunduğu büyük su üçgeni, merhamet, yardımseverlik, yaratıcılık, ilham ve sezgi gerektiren konularda başarı, büyük bir hayal gücü, getirir ama somut meseleler, gerçeklik, ayakların yere sağlam basması konusunda soru işaretlerini doğurur. Dikkat edilmesi gereken husus, ayağı yere sağlam basmayan fikir ve projelerden uzak durmak, hayallerle, imajlarla yaşamamaktır aslında. Her türlü inançlar, ruhsallık, dini konuları güçlendiren ve bu konularda başarı getiren bir göstergedir. Bu harita ile aidiyet duygusunu güçlendirecek adımlar atılmasında fayda vardır. İnşaat sektörü, gayrimenkul konusunda problemler ve krizler ortaya çıkabilir.

Ay burcu ise Boğa ve haritanın 6. evinde yer almakta. Ay Boğa burcunda yüceldiği (güç ve asalet) kazandığı bir yerde bulunmakta. Demek ki 6. evin konuları ile ilgili iyicil gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz. Sağlıkla ilgili konular sağlık bakanlığı, ülkenin çalışanları, çalışan kesim, işçiler, ordu, donanma, askeri konular demektir. Bu konularda asalet ve güç kazanmaya işaret etmekte. Sağlık bakanlığının iyi çalışacağına, işçi ve çalışan kesim, memurlarla ilgili iyi gelişmeler olacağına, askeri konularda güçlenmeye işaret etmekte. Fakat ben yeni bir şirket kursam veya yapılanmaya gitseydim, Ay'ın balsamik fazda olmasını tercih etmezdim. Ay küçülen fazda! Bu faz, gecikme, engeller, sınırlarla dolu bir fazdır. Somut planla ilgisi olmayan, aksine daha çok ruhsal, inançsal, spiritüel, psikolojik temalara işaret eder. Bu faz ve en kötüsü de kurban psikolojisinde olmak demektir. Birkaç gün daha bekleyip, Yeni Ay zamanı yapmayı tercih ederdim. Balsamik fazda olan sistemlerin ömrü çok uzun olmaz zira. Koşul ve şartlar pek de bizim kontrolümüz altında olmaz. Bu sistemin sağlıklı bir şekilde uzun soluklu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii yasal olarak adımlar atılıp, yasalar değişirse eğer resmi olarak başlanacağı tarihi esas alarak o zaman yenide değerlendirebiliriz.

Tabii unutmadan, Türkiye'nin kendi kuruluş tarihi olan 29 Ekim 1923 doğum haritası her zaman bakii kalacaktır. Bu yazı yeni sisteme bir ön bakış haritası sadece. “Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar kalacaktır” unutmamamız gerekiyor.



Dinçer GÜNER