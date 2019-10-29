Yepyeni bir sayfa açma zamanı

Bir insan doğduğunda veya bir ülke kurulduğunda Güneş'in bulunduğu derece ve dakika çok önemlidir. Bu yüzden astrolojideki öngörü yöntemlerinden birisi olan Solar Return dediğimiz, Güneş Dönüşü haritaları çıkartılır. Türkiye'de 29 Ekim 1923 yılında saat 20:30'da Ankara'da Cumhuriyet ilan edilmiştir. Peki bu sene Türkiye'yi kuruluş tarihinden sonraki bir sene içerisinde neler bekliyor? Ünlü astrolog Dinçer Güner, Güneş Dönüşü haritasını sizler için yazdı...

Merhaba Arkadaşlar;

Astrolojideki öngörü yöntemlerinden bir tanesi de Solar Return dediğimiz Güneş Dönüşü haritaları üzerinden yapılır. Peki nedir Güneş Dönüşü haritaları? Her sene Güneş aynı derece ve dakikaya aynı gün ve saatte gelmez. Bunun sebebi Dünya’nın şeklinin geoid olmasından kaynaklıdır. Yani kutuplardan baskın ekvatordan şişkince olması. Bir insan doğduğunda veya bir ülke kurulduğunda, Güneş’in bulunduğu derece ve dakika çok önemlidir.

Her sene Güneş’in o derece ve dakikaya gelmesine göre özel haritalar oluşturulur. Bu haritalar sadece bir sene geçerlidir. Bakılan harita, kişinin veya ülkenin o bir senelik süreçte neler yaşayabileceği bu sayede öngörülür. Benim kişisel danışmanlıklarımda da çok önceliklendirdiğim öngörü yöntemlerinden bir tanesidir. O senenin nasıl bir kalitede geçeceğini harika bir şekilde gösterir bana. Türkiye’de 29 Ekim 1923 yılında saat 20:30’da Ankara’da Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türkiye’nin Güneş’i 5 derece 18 dakika Akrep burcunda yer almaktadır. Şimdi 2019 senesinde ise Güneş 5 derece 18 dakikaya 29 Ekim gece 03:01'de gelecek. Bu ana göre çıkartılan Güneş Dönüşü haritamız bize Türkiye’de bir senelik süreçte neler olabileceğine dair ipuçları verecektir. Geçen sene yazdığım Güneş Dönüşü yazısında BURADAN ulaşabilirsiniz.

Güneş Dönüşü haritalarında dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Bunlardan ilki hangi burcun bu sene yükselende olduğu ve yöneticisinin nerede olduğudur. İlk adımda bunu tespit ederiz. Sonra Güneş Dönüşü haritasındaki yükselen burcun ana haritada hangi eve düştüğüne bakarız ki bu sayede o sene gündemde ne gibi konuların olacağını öngörebiliriz. Sonra Güneş’in ve Ay’ın konumuna bakarız. Bu ikilinin hangi fazda olduğunu tespit ederiz. Yeni haritamızda yer alan önemli açı kalıpları, sabit yıldızlar gibi neler var bunları dikkatlice inceleriz.

Türkiye’nin 2019/2020 Güneş Dönüşü haritasında “BAŞAK” burcu yükselmekte. Demek ki dışarıya yansıttığımız profil, ülke içinde ki genel hava ve çerçeve daha çok BAŞAK sembolizmi ile ortaya çıkacak demektir. Peki BAŞAK burcu ne demek? Başak burcu dünya astrolojisine göre; arınmak, temizlenmek, saf hale gelmek, hizmet etmek, işçi kesim, sağlık sektörü, çalışanlar, memurlar, askerler, silahlı kuvvetler tarım ürünleri, salgın hastalıklar ve sendikalar demektir. Demek ki sene boyunca ülkede hizmet sektöründe önemli gelişmeler ve değişimlerin olabileceğini düşünebiliriz. Sene boyunca ülkede gereksiz ve fazla olan ne varsa arınma-temizlenme zamanı olacak. Özellikle sağlık sektörü, eczane, ilaçlar, medikal uygulamalar konusunda önemli gelişmelerin hız kazanacağını söylemek pek de yanlış olmaz. Aynı şekilde EYT konusu, memurlar, işçi kesimi ilgilendiren önemli gelişmelerinde olacağını düşünebiliriz. Çalışma koşulları, maaşlar, emeklilik konusunda özellikle. Yine askeri konularda, askerlikle ilgili uygulamalar, askeri düzen, süre, askeri hizmet ile ilgili bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Tarım konusunda da çiftçiyi teşvik edecek güzel gelişmelerde söz konusu olabilir. Sene boyunca halk sağlığı çok önemli olacak, bu sene salgın hastalıkların artabileceği bir sene olabilir. Yine sendikaların da aynı şekilde güç kazanacağı bir sene olabilir.

Başak burcu Türkiye haritasında 4. evi temsil etmekte. 4. ev temaları da sene boyunca ülkenin gündem maddesi içinde yer alacak demektir. 4. ev ise muhalefet, topraklar, tarım, yer altı kaynakları, madenleri sembolize eder. Yani bu sene muhalefet parti/partileri ve liderleri içinde önemli bir sene olacak. Aynı şekilde madenler, yer altı kaynakları ile ilgili de gelişmeler, önemli yer altı kazıları, arkeolojik bulgular elde edilebilir.

Şimdi son 2 paragrafta saydığım temaların hepsi Güneş Dönüşü haritasında Merkür'e bağlanıyor ve o da Akrep burcunda 3. evde yer almakta. Akrep burcunun olduğu yerde her zaman bir derinlik, güç kazanma, manipüle etme ve değişim dönüşüm temalarını görürüz. Sene boyunca demek ki, muhalefetten tutun da, sağlık sektörüne, sendikalardan tutun da, askeri düzene, eğitimden tutun da, medya yayıncılık işlerine, memur konularından tutun da medikal konularda bir dizi büyük değişimler bizleri bekliyor demektir. Merkür'ün herhangi bir sert kontağı yok, bu iyi haber ve yanında Venüs bulunmakta. Bu da bize meydana gelecek olan tüm değişimlerin hızlı, köklü ve fayda sağlayacak yönde olacağına işaret etmekte. Tabii ki Akrep olduğu için bazı değişikliklerin de gizliden, el altından da yapılabileceğini göstermekte. Hatta Merkür'ün yükselen burç ile kurduğu olumlu kontak, bu değişimlerin olumlu yönde olacağını da destekler nitelikte.

Jüpiter'in 4. evden yükselen burç ile kurduğu kontakta, toprakların verimli hale gelmesi için yapılması muhtemel çalışmaları, toprakların genişleyebileceğine işaret etmekte. Ayrıca Jüpiter'in özellikle 4. evde yer alması, bu sene emlak piyasasının da hareketleneceğini, canlanabileceğini düşünebiliriz. Güneş ve Ay arasındaki ilişkiye baktığımızda ise, bu sene ülkemiz YENİ AY yaşayacak ve sene boyunca Yeni Ay etkisinde bir sene geçirecek. Yeni Ay’ın yaşandığı seneler adeta yeni bir sayfa açmak demek. Yeniliklerin, yeni başlangıçların bol olacağı bir sene bekliyor bizleri. Bu Yeni Ay Türkiye haritasında 2. evde meydana gelecek ve 2. ev, maddi koşullar, gelirler, ekonomi, kazançlar, ulusal zenginlik, bankalar, finansal kurumlar, para piyasaları demektir. Bu sene ekonomik olarak güçlü adımların atılabileceği, ekonomik olarak yeni önemli sayfaların açılacağı bir sene olacak gibi görünüyor. Ekonomik güçlenme söz konusu fakat tek bir şartla, ortaklıklar kurmayarak. Başkaları ile kurulması muhtemel ortaklıklar ve anlaşmalar konusunda pek faydalı bir sene değil gibi, zira Mars hala Terazi burcunda. Yeni ekonomik modeller, uygulamalar, vergi uygulamaları, faizler, krediler konusunda önemli büyük ve radikal değişimlerin olacağını bekleyebiliriz. Zira Güneş ile Uranüs arasındaki zorlu görünüm, şok edici ani kur dalgalanmalarını, beklenmeyen sert çıkış ve aynı sertlikte düşüşlerin olabileceğine işaret etmekte. Alışılagelmiş kuralların çok dışında seyreden bir kur süreci söz konusu olabilir. Ya da ekonomik gelişmeler beklenenden, alışılagelmişin çok dışında yöntemler kullanılabilir.

Yeni yaşımızda meydana gelecek olan değişimler hepimizin hayrına olması temennim ile…

Sevgiler…

Dinçer Güner