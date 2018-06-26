‘Yeri geldiğinde geri çekilmesini de bilmek gerek’

26 Haziran itibari ile Mars Kova burcunda geri gitmeye başlayacak ve bu geri gidiş 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu dönemde harekete geçmek zor olabilir. 29 Ağustos'a kadar nelere dikkat etmelisiniz? Neler olumsuz etkilenecek? İşte yanıtı....

Hepinize Merhaba;

26 Haziran itibari ile Mars Kova burcunda geri gitmeye başlayacak ve bu geri gidiş 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Tabii şu aralar Retronun gölgeli günleri etkisindeyiz ve Retronun etkileri de yavaştan başladı aslında. Pek tabii Mars gerilemesini anlatmadan önce size Mars'ı çok iyi tanıtmalıyım ki, gerilediği dönemlerde neler olabileceğini daha kolay anlayabilelim.

Mars, gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder. Mars; eylem, harekete geçme tarzımızı, kendimizi savunma tarzımızı gösterir. Genç erkekleri simgeler. Vücudumuzun savunma sistemidir. Nasıl hareket ettiğimizi gösterir. Meydan okuyucudur. Savaş, kavgalar, düşmanlar, askerlik, silahlarla ilişkilendirilir. Cesaret, rekabet, mücadele gerektiren konularla ilgilidir. Fiziksel enerjimizdir. Kaslar, keskin kokular, kan, operasyonlar, keskin aletler Mars yönetimindedir. Cinsel dürtünün agresif tarafıdır. Sorun, tartışma, şiddet öfke, cinayet, tüketme, harcama Mars ile ilişkilendirilir. Diktatörler, fizikçiler, eczacılar, cerrahlar, hırsızlar, kimyagerler, kasaplar, erkek kardeşler, düşmanlar, isyankar kişiler, ateistler sembol ettikleri arasında yer alır.

Bütün gezegenler belli periyotlarda ve sürelerde geri giderler. Ama aralarındaki en popülerleri sizin de bildiğiniz üzere Merkür'dür. Mars'ta tıpkı Merkür gibi geri gitmeye başlayacak ve geri gittiği dönemde temsil ettiği konularla ilgili yavaşlama, gerileme, güçten düşme, aksaklıklar…vb durumlar ortaya çıkartabilir. Mars ortalama 2 yılda bir geri hareket eder bu yüzden de aslında Merkür kadar popüler değildir. Fakat etkisi Merkür'den çok daha güçlüdür. Buraya kadar Mars hakkında az çok bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi geri giderken ne gibi etkilere yol açabilir, maddeler halinde bundan bahsedelim.

– Harekete geçmekte zorlanabilir, işleri sürekli erteleme moduna girebiliriz. Üzerinize adeta bir bahar yorgunluğu çökebilir. Sanki narkoz almışçasına geçirmek günleri, sürekli esneme hali, güçten düşmüş hissetme…

– Kendimizi savunmamız gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz.

– Rekabet etmekte zorlanabilir, gücümüzü yeterince ortaya koyamayabiliriz.

– Vücudumuzun savunma sistemi her zamanki gibi güçlü olmayabilir, rahatsızlıklara daha yatkın olabiliriz.

– Enerjimizi doğru kullanamayabiliriz.

– Başlangıç yapılması gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz.

– Hırslarımızda azalma meydana gelebilir.

– Giriştiğimiz konularda kararlılık gösterip devam ettirmekte zorlanabiliriz.

Lütfen MARS Retrosu süresince alacağınız hem yükte hem pahada ağır şeyleri sigortalatmayı ihmal etmeyin. Öfkelenmeden, agrese olmadan önce nefes alıp önce bir düşünün, eylemi başlatan taraf olarak hatalı olma ihtimaliniz oldukça yüksek olabilir ve zarar görebilirsiniz. Mars Retrosu döneminde libido konusunda da sıkıntılar söz konusu olabilir, arzular, cinsel isteklerde azalma meydana gelebilir. Yeni bir işe başlamak için uygun zaman olmadığına dair bir takım yazılan çizilen haberler var. Bu doğru bir bilgi değil, yeni işe başlayabilirsiniz. Fakat başladığınız yeni işlerde sadece daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir, cesaretiniz çabuk kırılabilir, motivasyonunuz çabuk düşebilir. Bu gölge yanlara çok fazla takılmamaya özen gösterin.

Bu dönem bir egzersiz programına, spor programına yazılabilirsiniz, bunda bir sıkıntı yok. Problem olan şu ki, MARS gerilerken spor sakatlıklarının çok fazla oluşması. Bu yüzden yapacağınız tüm sporlarda kaslarınıza dikkat etmeniz gereklidir. Ya da hemen vazgeçme hali baş gösterebilir. Bu dönem, doktorunuzu, berberinizi değiştirmemeye özen gösterin. Daha iyisini bulamazsınız, bulduklarınızı pek beğenmeyebilirsiniz. MARS cerrahi müdahaleleri simgelediğinden, çok elzem ve çok önemli değilse büyük cerrahi operasyonlar için pek tavsiye edilmez. Ya da en azından uzun süredir görüştüğünüz doktorunuz kimse yolunuza onunla devam edin, doktorunuzu değiştirmeyin. Evinizde, mutfakta tadilat yapmak, ankastre ürünleri, demir/çelik ürünleri değiştirmek içinde pek uygun bir dönem değildir. Üzerimizde garip, sebepsiz içsel kızgınlık, öfke nöbetleri oluşabilir sık sık, çok sinirli kalkabilir, sinirli uyanabilir, normalde gözüme batmayacak konular daha çok batar bir hale gelebilir bizler için. Özellikle stres kaynaklı sağlık sorunlarına dikkat edilmesi gerekir.

Aslında MARS gerilemesini şöyle düşünün, patlamaya hazır bir volkaniğin lavlarının zorla toprak altında tutmaya çalışmak gibidir. Volkan patlasa bir dert, patlamasa bir dert. Yaşamınızda yavaş ve gitmediğini, ilerlemediğini düşündüğünüz her konu tamda bu MARS Retrosu’nda hız kazanacaktır. Rekabet ve savaş ortamından biraz uzak durmakta yarar var, aslında MARS gerilemesi süreci strateji oluşturmak, plan yapmak, hedef belirlemek ve bu hedefe ulaşmak için gerekli olan doneleri toplamak için uygun bir dönemdir.

Mars özellikle önce Kova sonra da Oğlak burcunda geri hareket edeceği için, ekstra dikkat edilmesi gereken meseleler aslında şunlar olacaktır;

Uzayla ilgili kazalar, uzayla ilgili eskiden yarım kalan, rafa kalkan keşiflerin yeniden gündeme gelmesi söz konusu. Fakat diğer yandan bu gelişmeler olurken bilimsel kazalar, deneysel kazalar, uzayla ilgili teknik büyük arızalarda oluşabilir öte yandan. Tam da bu süreçte otorite olan ilişkilerimizde de gerginlik kat sayısı çok daha fazla artabilir, otorite ile daha çok zıt düşebiliriz. Bu dönem uydular, haberleşme, internet gibi konularda agresif, engelleyici, zorluk çıkarıcı pozisyonlar oluşabilir. Web sitesi, internet, sosyal medya üzerinden kurgulanan işleri başlatmak için uygun bir dönem değil arkadaşlar. Hazırlıklar yapın, riskleri hesaplayın, stratejiler geliştirerek geçirin bu süreci.

Bu dönem hem bireysel hayatımızda hem de toplum düzeninde devrimler yaratmak, devrim için mücadele vermek, bunun için harekete geçmek için normalde aslında iyi bir zamandır ama Retro iken ne yazık ki bir sonuca ulaşmaz, yarım kalır, değeri düşer, etkisi azalır, hedefe ulaşılmaz. Astrologların kendi aralarında tartışması ve kavga etmesi de çok olasıdır bu dönem. Yanlış anlamalar, iletişememekten dolayı özellikle. Düşünce ve fikir özgürlüğü tam da bu dönem zarar görebilir. Köşe yazarları, gazeteciler, fikir ve düşünce liderleri için bu süreç biraz sıkıntılı geçebilir açıkçası. Özellikle özgürlüklerine zarar verecek durumlar oluşabilir. Sizde hayatınızda özgürlük kazanmak istediğiniz durumlar için ya Mars'ın geri hareket edişinin bitmesini bekleyin ya da daha fazla efor sarf etmeniz gerektiğini bilin. Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak aktivitelerden uzak durmakta fayda var, hız içeren özellikle. Yine patlamalar, silahlı durumlar meydana gelebilir bu süreçte. Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, denemediğimiz şeyleri denemek, risk alma fikri hoşumuza gidebilir ve alabiliriz de ama Mars Retro iken gözünüzü seveyim yapmayın, dikkat edin bedeninize, sağlığınıza.

Zira Mars Kova burcunda Retro iken toplumda meydana gelen olaylara karşı tepki verirken sakin kalmak çok kolay olmayabilir. Otosansürünüzü dikkatli bir şekilde yapmanızda fayda var. Bu dönem, dernek kurmak, teknoloji ile alakalı işlere girişmek, internetle alakalı işler için harekete geçmek, yüksek teknolojili ürünler almak, bunlar için dükkan açmak, parti kurmak, koalisyon kurmak için pek de uygun bir süreç değildir. Hayatımızdaki kuralları, arkadaşlıkları, yaptığımız insani yardımları, topluluklarla olan ilişkilerimizi, kariyer, itibar, hükumet olan ilişkilerimize yaklaşımımızı yeniden değerlendirmemiz gerekebilir. Sağlık olarak sinir sistemi, bacaklar, kemikler (dişler dahil) ve cilt ile ilgili olanlar sağlık sorunları yaşayabiliriz. Kaotik bir eylemsizlik dönemi olabilir ve planlarımız engellerle geri tepebilir veya engellenebilir. Hareket etmeden önce düşünmenin zamanıdır bu dönem. Yeri geldiğinde geri çekilebilmeyi de öğrenmemiz gereken bir dönem olacak.

Mars doğrudan hareket halindeyken, doğrudan, iddialı ve saldırgan, Mars ile geriye doğru hareket ederken, Mars enerjisi esas olarak içe doğru yönelir, içselleştirilir, yoğunlaştırılır, kişiselleştirilir. Öfke içselleştirildiğinde, gerilim, kızgınlık, depresyon, ilgisizlik ve hatta bazı paranoya gibi bazı olumsuz yan etkiler ortaya çıkabilir. Her zamankinden daha fazla dinlenmeye ihtiyacımız olabilir. Eski problemleri ve özellikle anlaşmazlıkları düzeltmek için geri dönmek her zamankinden daha güçlü bir istek olabilir ama yapılmamasında fayda vardır. Eskiye dönüp uğraştığınız mesele, Mars'ın geri hareketi bitip ileri gitmeye başladığı andan itibaren bu sefer hayal kırıklığı yaratarak yeniden üzülmenize neden olabilir. Eski dostluklara tekrar dönüyor olabiliriz, ama dikkatli olunmasında fayda vardır.