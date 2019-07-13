Yaz ayının ikinci Ay Tutulması olan Oğlak burcundaki Plütonik Parçalı Ay Tutulması meydana gelecek. Bu zor bir hafta olacak. Çünkü tutulmada içinde kısıtlamalar ve kurallara işaret eden bir Satürn ve köklü değişimleri gösteren Plüton var. Bu hafta hangi burçları neler bekliyor? İşte ayrıntılar...

Bu hafta yılın ikinci Ay Tutulması Oğlak burcunda meydana gelecek. Rahat geçecek bir hafta değil, zira tutulma içinde kısıtlamalar ve kurallara işaret eden bir Satürn ve diğer ayağında ise köklü değişimleri gösteren bir Plüton var. Hepimiz hayatınızın belli alanlarında bazı katı ve sert kurallarla köklü değişimler yaratacağız belli ki. Bakalım bu hafta kimleri neler bekliyor?

Koç: Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanız konusunda oldukça destekleyici olabilecektir. Yaşam hedefleriniz ve kariyeriniz ile ilgili değişim ve dönüşüm zamanı! Aile içinde ilişkilerde zorlanmalar söz konusu olabilir ya da aileden birinin kronik rahatsızlığı gündeme gelebilir. Sevgi kaynaklı sorunlar söz konusu olabilir, aile içinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Yakın çevrenize, kardeşlerinize ve kuzenlerinize karşı sert ve soğuk davranmayın. Çevrenizdeki insanlara karşı biraz daha sempatik ve sevgi dolu yaklaşmaya çalışın. Kuzenleriniz, komşularınız varsa kardeşlerinize karşı küslük, kırgınlık durumları oluşabilir. Yanlış anlamalar, arkanızdan dönen bir takım ani olaylara karşı uyanık olmanızda yarar var. Devamı…

İkizler: Finansal konularda endişeli durumlara, kadınlar yüzünden parasal konularda zorlanmaya, değerli eşyaların kaybolması veya zarar görmesine, ilişkilerde veya ortaklıklarda parasal konularda yüzünden zor duruma düşmeye işaret etmektedir. Para yüzünden kimsenin kalbini kırmayın. Parasal konularda sert ve eleştirel bir tutum takınabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: İkili ilişkilerde krizleri çok dikkatli bir şekilde yönetmeniz gerekmektedir. Değersizlik hissi, yalnızlık hissi söz konusu olabilir. Bu hafta yaşamınızı güzelleştirmek veya kendinizi güzelleştirmek adına girişimlerde bulunmak için harika bir hafta. Eğer yalnız iseniz sizden mesafe olarak uzakta olan bir ile romantik yakınlaşmalarınız olabilir. Devamı…

Aslan: İş ile ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler söz konusu olabilecektir. İş arkadaşlarınıza karşı sert ve eleştirel yaklaşabilir, soğuk ve mesafeli olabilirsiniz. İş ortamınızda gereksiz kırgınlıklar oluşabilir. Gizli aşk ilişkilerine çekilebilirsiniz veya ilişkilerinizi gizlilik içinde yürütmeyi tercih edebilirsiniz. Devamı…

Başak: Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklardan yana bu hafta canınız biraz sıkılabilir, dostlarınız size biraz duygusuz gelebilir veya sizi sert bir şekilde eleştirebilirler. Bazı dostlarınızla aranız açılabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin ve kimsenin de özel hayatına karışmayın, müdahale etmeyin. Devamı…

Terazi: Aile içinde olası bir konu artık çözüme kavuşabilir. İş ve kariyer konusunda özellikle kadın figürlerle anlaşmak, iletişim kurmak oldukça zor olabilir. Bu hafta iş anlamında kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Kariyerinizde fazla katı, duygusuz tavırlar sizi duruma sokabilir. Devamı…

Akrep: Özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek için destekleyici olabilir. İletişimle ilgili problemler pik yapabilir bu hafta. Bunun yanı sıra özellikle komşularınız, kardeşleriniz ve yakın çevrenizde ki özellikle kadınlarla ilişkilerinizde kriz yönetmeniz gerekebilir. Çevrenizdeki insanlara karşı katı, soğuk ve geçimsiz davranmamaya özen gösterin. Devamı…

Yay: Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun. Banka işlemlerinde, kredilerde, ödemelerde gecikmeler, sorunlar söz konusu olabilir. Kredi kartınızı kullanırken dikkat etmelisiniz. Devamı…

Oğlak: Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz. Bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Özellikle ilişkiler ve özel hayatınızda sorunlar söz konusu olacak. Ortaklıklarla ilgili konularda finansal anlamda aranızda bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Devamı…

Kova: Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Bu hafta iş hayatınızda işler pek istediğiniz gibi gitmeyebilir, engeller, işlerin bitmemesi, son dakika projelerin iptali gibi durumlar söz konusu olabilir. Kişisel sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Devamı…

Balık: Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. Özel hayatınızda ayrılıklar söz konusu olabilir. Arkadaşlarınızın kalbini kırmamaya özen gösterin, sert eleştirilerde bulunmayın. Devamı…

