Yılın ilk Merkür Retrosuna hazır olun!

Merkür'ün üç hafta sürecek geri hareketi 18 Şubat'ta başlıyor. İletişim kazalarının revaçta olacağı, elektronik aletlerin bozulabileceği bir dönem bizi bekliyor. Merkür Retrosu burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Bu hafta Merkür, Balık burcunda geri hareket etmeye başlıyor ve bu geri hareket 11 Mart’a kadar devam edecek. Bu dönem alacağımız kararlarda hem duygularımızın hem de dışarıdan gelen etkilere açık bir halde olacağız. Yanlış kararlar almak çok olası, bir çok şey kör noktamıza düşebilir, göremeyebiliriz. Aldığımız kararların arkasında çok duramayabiliriz, sürekli sorgulamak durumunda kalabiliriz. Özellikle duygusal meselelerde.

Dolandırılma ve kandırılma hikayelerine karşı dikkat etmek gerekir. Güvenmediğiniz etmediğiniz hiçbir sanal platformdan alışveriş yapmayın. Detaylara hakim olamamak, gerçeklerden uzaklaşmak, dalgınlık, çabuk unutma gibi durumlarla da sık sık karşılaşabiliriz. Verilen sözlerin tutulmasının zorlaşacağı, kararların, planların sürekli değişime uğrayacağı bir dönem. Sezgisel yanınızın artacağı, hayal gücünüzün, rüyalarınızın, duygusallık ve romantizmin güçlü olacağı, evrensel bilince, kolektif sevgiye açık, inançların spirütüel ve manevi konuların ön planda olacağı bir süreç olacak. Yalnız bu konularla ilgili de savunmasız kalabiliriz. Şarlatan, yaptığı işin uzmanı olmayan spiritüalistlerin eline düşebilir ve kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Kime ne şekilde ne yardım ettiğinize de dikkat edin. Yaptığınız yardımlar acaba gerçek yerine ulaşıyor mu ya da gerçekten ihtiyacı var mı? Dans, müzik, sinema, resim gibi sanat kollarında eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz ama yarım bırakabilirsiniz sonrasında.

Koç: Para ile ilgili mevzularda şaşırtıcı, büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz, beklenmedik büyük bir hediye, beklenmedik bir terfi, iş teklifi veya sevginizden sizi çok şaşırtacak bir sürpriz olabilir bu. Ama Mars adama harcatır da, beklenmedik bir para ödemesi yapmanız da beklenebilir sizden. Kariyerinizle ilgili sürpriz sizi sevindirecek olan bir gelişme söz konusu. Ani bir terfi, yükseliş veya koşulların şartların çok daha iyi olduğu bir iş teklifi söz konusu olabilir. Devamı…

Boğa: Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir. Yardım edeceğiniz veya yardım alacağınız bir konu ile ilgili gelişmeler sandığınızdan çok daha yavaş gelişebilir, pürüzler oluşabilir. Bu günlerde daha korkusuz, düşünmeden harekete geçip, ani kararlar alıp uygulama riski. Özgürlük teması bu günlerde daha çok vurgulanabilir. Devamı…

İkizler: Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 10. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Merkür'ün bazı minik uyarılar var, mesela iş değiştirme planlarınızı ertelemeniz, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalı, üstlerle iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, kalabalık gruplar ve topluluk önünde kendimizi ifade ederken zorlanabilir, işle ilgili beklediğiniz ödül veya başarılarda gecikme olabilir. Devamı…

Yengeç: Sizi boğan, yük olan birileri varsa bu hafta hayatınızda bu alanda temizlikler yapabilirsiniz. Bazı dostlarınızla beraber size heyecan verecek bir maceraya atılabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan beklenmedik, sürpriz iş teklifleri gelebilir. Dostlarınızın, arkadaşlarınızın yaşamında ki olası ani değişimler yüzünden onlarla daha fazla ilgilenmek, zaman geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Diğer yandan eğer öğrenciyseniz, sınav zamanı kafanızı toplamakta zorlanabilir veya sınav kağıdınızın değerlendirmesinde hatalar olabilir. Devamı…

Aslan: Bu hafta geçmişte unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanların bazı karışıklıklarla uğraşması gerekebilir. Beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Bankamatik kartınızı yutabilir mesela. Beklenmedik, ani değişimlere hazır olun bu hafta. Ani bir terfi, sürpriz hesapta olmayan bir iş teklifi veya proje, işinizle ilgili sıra dışı ama sizi mutlu edecek bir gelişme söz konusu olabilir. Devamı…

Başak: Hayata karşı biraz daha isyankar, asi bir tavır içinde olabilirsiniz bu hafta. Akrabalarınızla beklenmedik tartışmalar da söz konusu olabilir. Bu hafta sakinliğinizi korumanızı, düşünmeden harekete geçmemenizi tavsiye ederim. Diğer yandan eğer evlilik tarihinizin Merkür'ün geri gideceği tarihlerden birinde ise, evlilikle ilgili hazırlıklarda bir takım aksilikler, unutkanlıklar, gecikmeler meydana gelebilir. Asıl size düşmanlık besleyenlerin kim olduklarını belirlemekte yanlışlıklar yapabilir, yanlış anlamalar yüzünden suçsuz kişilerle münakaşa içine girebilirsiniz. Devamı…

Terazi: Bu dönem eski iş başvurularınızı gözden geçirmek, özgeçmişinizi yeniden düzenlemek, elinizdeki işleri tamamlamak için harika bir zamandır. Ama yeni işlere başlamak pek talihli bir şekilde seyretmeyebilir. Sağlıkla ilgili konulara yine bu dönem dikkat etmek yerinde olacaktır. Eski kronik bir takım rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi halletmeye çalışırken trajikomik aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 5. evinizde geri gidecek olan Merkür, öncelikle aşk meşk konularında kafanızın biraz karışmasına, karar verme mekanizmanızın doğru dürüst çalışmamasına neden olabilir. Eğer bir seçim yapacaksanız, doğru analiz edemeyebilirsiniz. Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkına uğrayabilirsiniz. Partneriniz veya ortağınız size beklenmedik bir sürpriz yapabilecekken, yalnız olanlarınız fiziksel çekimin yoğun olacağı ilişkiler içine çekilebilirler. Devamı…

Yay: Size kazanç getirecek bir proje veya iş teklifi alabilir, iş hayatınız ve çalışma ortamınızla ilgili beklenmedik, sürpriz bir takım gelişmeler yaşanabilir. Yalnız bu hafta birlikte iş yaptığınız kişilerle ani kavgalardan, çatışmalardan uzak durmanızda yarar var. İş ile ilgili öfke ile kalkan zarar ile oturur sözünü unutmayınız lütfen. Sürpriz, sıra dışı beklenmedik bir iş teklifi, sürpriz ile karşılaşabilirsiniz, değerlendirmenizde yarar var, çünkü ucunda güzel kazanç elde edebilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunmakta, yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir. Diğer yandan rastgele cinsel teklifler, cinsel içerikli görüşmeler gündeminizde yer alabilir. Yalnız dikkat edin bu hafta çok hızlı başlayacak aşklar aynı hızda sona da erebilir. Devamı…

Kova: Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem özellikle elektronik alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise, parçası eksik çıkabilir… Bunlar hep Merkür'ün cilveleri aslında. Öncelikle sağlığınıza özellikle tansiyonunuza bu hafta dikkat etmenizde yarar var. Evinizde özellikle elektronik aletlerde sıkıntılar söz konusu olabilir. Devamı…

Balık: Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. Trafikte kazalara, sosyal yaşamınız içinde iletişim kazalarına da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle bu hafta aracınızla hız yapmamaya özen göstermelisiniz. Yalnız bu süreçte daha çok okuyabilir, araştırabilir, yazılar da yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızın şifreleri kaybolabilir, kırılabilir. Evliliğinizde veya ortaklaşa iş yaptığınız kişilerle mücadele etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Ev, yuva, aile yer değiştirme koşulları gündeme gelebilir. Devamı…