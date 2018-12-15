Yılın son Dolunay’ı Yengeç burcunda!

2018 yılını geride bırakmaya sayılı günler kala yılın son Dolunay'ı 22 Aralık'ta Yengeç burcunda gerçekleşecek. Bu dönemde kırılgan ve kendinizi savunmanız gereken olaylar içine çekilebilirsiniz, melankolik bir ruh haline bürünebilirsiniz. Bu Dolunay zamanı evinizle ilgilenmek için en doğru zamandır. İşte ayrıntılar...

2018 yılının son Dolunay’ı 22 Aralık’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek… Ev, yuva, aile, güvenlikle ilgili konular, geçmişle ilgili bazı konular, yardımseverlik, fedakarlık gerektiren konular, beslenme, üreme, barınma gibi konular ön plana çıkabilir. Kırılgan ve kendimizi savunmamız gereken olaylar içine çekilebiliriz, melankolik bir ruh haline bürünebiliriz.

Çevrenizdeki insanlara karşı daha korumacı ve savunmacı olabilir. Bu Dolunay zamanı özellikle anne ile ilgili konular, anne ile ilişkiler çok daha fazla ön plana çıkabilir. Beslenme, beslenme alışkanlıkları, besinlerle ilgili konular, diyet, sağlıklı yaşamı ilgilendiren konular ön planda olacaktır. Sağlıkla ilgili olarak karaciğer, göğüs, göğüs kafesi, memeler, kaburga, mide, yemek borusu hassas olabilir. Bu bölgeleri ve organları yoracak yıpratacak hareketlerden kaçınmak yerinde olacaktır. Midede yanma, ekşime, boğazda yanma ve kuruluk hissi artabilir. Bu Dolunay zamanı, evle ilgilenebilir, ev düzenlenebilir, evi daha rahat ve yaşanabilir hale getirilebilir, yemek yapılabilir, aile bireyleri ile daha fazla zaman geçirilebilir. Ev taşıma, gayrimenkul alım ve satım konuları gündeme gelebilir. Nostalji yaşanabilir, geçmişe ait konular sık sık konuşulabilir, gündeme gelebilir, koleksiyon yapılabilir.

Koç: Ev ve iş arasında dengeyi kurmanız önemli olacaktır. Bilinçaltınız ve rüyalarınız anlam kazanabilir, manevi konularla daha iç içe olabilirsiniz. Bu hafta ruhsal çalışmalar yapmak, şifa tekniklerini kullanmak, tamamen içsel anlamda huzur bulmanıza yardımcı olacak konulara yönelmelisiniz. Devamı…

Boğa: Önemli haberler alıp verebilirsiniz. Yakın çevreniz ile ilişkiler önem kazanmaya başlıyor. Mini seyahatler, iletişim, yayıncılıkla ilgili konular gündeme gelebilir. İşlerin bitirilmesi için hafif panik bir havaya bürünebilirsiniz. Sosyal çevre ve arkadaşlarınızdan destek görebileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz zamanlar! Devamı…

İkizler: Finansal anlamda ani ve beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir, gerginlik yaratabilir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz,destekleyici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan iş birliktelikleri teklifleri gelebilir. İş anlamında özellikle bereketli bir hafta! Devamı…

Yengeç: Duygularınızı çok daha güçlü bir şekilde dile getirebilir, hisleriniz ve sezgileriniz fazlası ile güçlü olabilir. Hayatınızda önemli bir meseleyi sonlandırmanız için size destek verecektir. Özellikle ikili ilişkileriniz ve ortaklarınızda gerginliklerden kaçınmak yerinde olacaktır. Devamı…

Aslan: Öncelikle sağlığa biraz dikkat! İş ve çalışma ortamınızda veya çalışma şeklinizde stresli zamanlar olabilir. Finansal anlamda sürpriz ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz, ortaklaşa kazandığınız gelirlerde artış meydana gelebilir. Devamı…

Başak: Sosyal çevre ilişkileri ve aşk hayatınız arasında denge kurmanız önemli olacaktır. Riskli girişimlerden uzak durmalı, spor aktivitelerinde kendinizi çok zorlamamalısınız. Davetler, organizasyonlar, arkadaşlarla ilişkiler mercek altında olacak. Eşinizden veya ortağınızdan destek görebileceğiniz, yeni ortaklık tekliflerinin olabileceği zamanlar! Devamı…

Terazi: İş ve kariyerinizi ilgilendiren konular gündemde olacak. Organize olmanız sayesinde işlerinizi çok daha kolay bitirebileceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden ve hizmet aldığınız yerlerden rahatça destek görebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler, yeni iş teklifleri ortaya çıkabilir. Devamı…

Akrep: Hukuksal konularla ilgili gerginlikler olabilir. İletişim, haberleşme, haber alıp verme, yayıncılıkla ilgili konularla ilgili gelişmeler yaşayabilir, gergin bir ruh haliniz olabilir. Yaratıcılık gerektiren konularda destekleyici, aşkla ilgili konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Finansal anlamda harcamalara biraz dikkat! Devamı…

Yay: Ortaklaşa kazanımlar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu, borçlar, ödemeler, krediler, bankacılık işlemleriyle ilgilenebilirsiniz. Size yapılacak olan ödemelerle ilgili gecikmeler veya stres yaratacak koşullar oluşabilir. Bu hafta değişik, sıra dışı hobiler edinebilirsiniz. Devamı…

Oğlak: İkili ilişkiler ve ortaklıklar mercek altında olacak. Tartışmaları sorunları çözmeyeceği gibi daha büyük sorunları da beraberinde getirebilir. Gerginliklerden uzak durmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki kişilerden destek alabilir, bu günlerde sürpriz sizi sevindirici haberler gelebilir. Devamı…

Kova: Daha inatçı ve gergin bir tutum sergileyebilirsiniz. Çok fazla çalışmanız gerektiren koşullar olabilir. Finansal anlamda ise beklenmedik, sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Terfi, işinizde destek, işinizde yaratıcı tarafınızı ortaya koymanızı sağlayacak koşullar söz konusu olabilir. Devamı…

Balık: Yalnız için havada bir nevi aşk kokusu var! Yaratıcılık gerektiren konularda şanslı, riskli girişimlerden kazanç elde edebilirsiniz. Hobilerinize yönelebilir, hayatın keyifli yanlarını daha kolay görebilirsiniz. Maddi anlamda nefes almanızı sağlayacak bir iş teklifi alabilirsiniz. Devamı…

