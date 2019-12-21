Yılın son Güneş Tutulması! Burçlar nasıl etkilenecek?

2019'un son haftasına Oğlak burcunda bir Güneş Tutulması ile karşılaşacağız. Bu tutulmaya Jüpiter'in desteği ile güçlü başlangıçlar yapabilecek, kariyer, hedeflerimizi revize etmek gibi konularda yeni planlamalar yapmak isteyeceğiz. Peki yılın son Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Yılın son Güneş tutulması ile seneyi bitiriyoruz. Oğlak burcunda gerçekleşecek bu tutulma, Jüpiter etkisi ile güçlü başlangıçlara ve kadersel değişimlere işaret ediyor. Oğlak burcunda oldukça yoğun bu gezegen toplaşması, yapılması gereken çok işimiz olduğunu gösteriyor. İş hayatında, kariyerimizde, çalışma koşullarımızda yenilikler, değişimler, başlangıçlar yer alabilir. Ne yaparak para kazandığımız ve nasıl kazandığımız önemli olacak.

Kariyerimizdeki hedeflerimizi yeniden ele almak, eğer gerekiyorsa yapılması gereken değişiklikleri yapmak gerekecek ve bunu ciddiyetle tedbirli ve akılcı bir biçimde gerçekleştirmek isteyeceğiz. Jüpiter'in Güney Ay Düğümü adını verdiğimiz alışkanlıklarımızı ve kendimizi özdeşleştirdiğimiz kalıplarımızı sembolize eden gösterge ile kavuşumu, kökten gelen düzenin-yapının-prensiplerin zor da olsa yeni bir fırsata doğru ilerlemek için değişmesi gerekliliğine işaret ediyor. Aşk, para ve ilişkiler gezegeni Venüs'ün Kova burcunda yer alması arkadaşlıkların, grup aktivitelerinin, akılcı ve rasyonel davranmanın, sosyal çevremizden yeni fırsatlar geleceğinin ve iletişimin doğru temelden yapılmasının önemini vurguluyor. Mars'ın Akrep burcunda yer alması enerjimizi daha ekonomik kullanarak zihnimizi daha aktif kılacak bir dönemde olduğumuzu ve geleceğimizi planlamak için irademizi ve kararlılığımızı kullanmamızın iyi olacağını gösteriyor.

Koç: Kariyer ve parasal konularda riskler alabileceğiniz yeni fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir hafta. Belki yeni projeler, belki yeni kazanç yolları belki harika bir iş teklifi her ne ise çok iyi değerlendirmeye bakın. Belki yeni projeler, belki yeni kazanç yolları belki harika bir iş teklifi her ne ise çok iyi değerlendirmeye bakın. Devamı…

Boğa: Yurt dışı seyahatleri ve uluslararası ilişkiler, pasaport, vize ile ilgili konularda sürpriz fırsatlar ve şanslarla karşılaşabileceksiniz. Yurt dışında çalışmak ya da yabancılarla çalışma ile ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yasal konularda da şans sizden yana olacak. Bunlarla da sınırlı kalmayabilir, sürpriz ve heyecan dolu maddi-kariyer fırsatlarına hazır olun! Devamı…

İkizler: 8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım-satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Belki çıkmaz diye düşündüğünüz krediniz onaylanabilir, sürpriz bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Çok güçlü ortaklıkların başlangıcı söz konusu olabilir. Ya da eğer yalnız iseniz bu tutulma belki de yeni bir partner getirebilir sizlere. Önemli, prestij ve güç kazandıracak ortaklıklarda söz konusu olabilir tutulmanın etkisi ile. Bu tutulma ile birlikte; ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar alanında gerçekleşecek olan bu tutulma, bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Devamı…

Aslan: Bu hafta iş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular ön planda olacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir iş veya projenin bitişi veya sonlanması anlamına da gelebilir bu. Yılı kapamadan büyük fırsatlar kapınızda, işinizi değiştirmek, işinizde prestij kazanmak çok olası. Devamı…

Başak: Eğer hayatınızda biri yok ise bu hafta aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Bu tutulma zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Hobileriniz üzerinden para kazanabileceğiniz şahane fırsatlar elde edebilirsiniz. Devamı…

Terazi: Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir. Bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir. Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak-satmak-kiralamak için de harika bir hafta olacak. Devamı…

Akrep: Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için güzel etkiler söz konusu. Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Yeni bir araba satın alabilir, heyecan verici bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ya da sürpriz ve heyecan verici bir projenin içine çekilebilir, ortaklıklara doğru yelken açabilirsiniz. Devamı…

Yay: Birden geliri harika bir iş teklifi ile karşılaşabilir, büyük bir projenin içine çekilebilir, büyük bir müşteri ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Her şekilde maddi açıdan büyük fırsatlar sizleri bekliyor! Gereksiz harcamalardan uzak durun. Sağlıkla ilgili eğer bir takım sorunlar ile uğraşıyorsanız, tutulmada doğru doktor, doğru tedavi, doğru müdahale ile karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Şansın ayağınıza geleceği konular, aşk, para, gelir artışı, çocuklar, şans oyunları, spekülatif yatırımlar ile ilgili olacaktır. Eğer yurt dışına gitmek gibi bir planınız varsa, yabancılarla işler yapmak istiyorsanız bu tutulma ayağınıza adeta bu konuda fırsatları getirecektir. Kişisel yeteneklerinizi rahatça parlatabilir ve kazanca dönüştürebileceğiniz fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Kova: Bu hafta arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Diğer yandan büyük fırsatlar ve şanslara hazır olun! Özellikle ev, yuva, aile, yerleşim, gayrimenkul konuları ile ilgili şanslarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Balık: Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Önemli haberler alabilir, önemli projelerin içine çekilebilirsiniz. Sürpriz ve size çok iyi gelecek bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ödüller alabilir, iş hayatından kazandığınız gelirler artabilir veya birinden çok büyük bir iyilik görebilirsiniz. Devamı…