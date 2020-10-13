Yılın son Merkür retrosu

Merkür 5 Kasım tarihine kadar Akrep burcunda geri hareket edecek. Merkür iletişim, elektronik aletler, konuşma, yazılı ve sözlü anlaşma ile ilgilidir. Merkür'ün Retro hareketi ne kadar sürecek ve burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Salı günü itibari ile Merkür artık Akrep burcunda geri hareketine başlıyor. 5 Kasım’a kadar bu geri hareketi devam edecek. Özellikle 28 Ekim ve 5 Kasım arasında Terazi burcunda geri giderek tamamlayacak.

Merkür iletişim, ifade, konuşma, yazılı sözlü anlaşmalar, elektronik aletler ile ilgilidir. 5 Kasım’a kadar olduğu süreç içerisinde iletişimde ve konuşmada problemler çıkarabilir, Zihinsel anlamda bir şeyler öğrenmemiz yavaşlayabilir, Elektronik aletler bozulabilir, Yeni elektronik aletler almak için zaman uygun değildir. Eşyalar kaybolabilir. Birazcık unutkan olabiliriz. Özellikle internet alışverişlerinde dikkatli olmamız gerekiyor. Bu süreçte Akrep borçlar, finansal konular, düşünceler, eskiden aklınıza takılan meseleler yeniden gündeme gelebilir.



Vergilendirmeyle ilgili problemler, zamanında ödemiş olduğunuz burçlarınızın yeniden gün yüzüne çıkması söz konusu olabilir. Bankacılar ve muhasebecilerle kurduğunuz ilişkilerde dikkatli olmasını tavsiye ederim. Kendi kişisel bilgilerinizin güvenliğe dikkat etmenizi tavsiye ederim. Edindiğiniz tüm bilgileri iki üç defa kontrol etmenizde yarar var. İlişkilerde iletişimin diline dikkat edin ve karşınızdaki kişinin ne söylediğini dikkatli anlamaya çalışın. İlişkilerde yanlış anlaşılmalardan küslükler olabilir. Merkür’ün geri hareket ettiği bu süreç içerisinde anlaşmalar yapmamaya özen gösterin.