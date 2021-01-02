Yükselen Akrep: Düzen değişimlerine hazır olun

Jüpiter yuva kurmak, evlenmek, gibi konularda şanslar getirirken, Satürn bazı sorumlulukları omuzlarınıza yükleyebilir. Gayrimenkul alabilir, taşınabilirsiniz. Evinizde yenilikler, tadilat, tamirat konuları gündeme gelebilir. Yaşamınızı düzenlemek, düzene oturtmak, dağınık giden durumları toparlamak bu yıl oldukça önemli. Göksel sembolikler ebeveynlerle ilgili sorumluluklara da ışık tutabilir. Kariyer konusunda yeni başlangıçlar yapabilir, kendi işinizi kurabilir, yönetebilir, kendi işinizin patronu olabilirsiniz.

14 Mayıs- 28 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter'in Balık burcu yolculuğu sürpriz hamilelikler, çocuk sahibi olmak, çocuklarınızla ilgili güzel gelişmelerin yaşandığı durumlar ortaya çıkarabilir. Maddi manevi bazı şanslar elde edebilir, yeni ortaklıklara başlayabilirsiniz.

Uranüs- Satürn kare açısı yıl boyunca ancak özellikle 17 Şubat- 15 Haziran- 24 Aralık tarihlerine dikkat çekiyor. Gökyüzünde global olduğu kadar bireysel hayatları etkileyecek bir gökyüzü kombinasyonuyla karşı karşıya kalacağız. İş birlikleri, ikili ilişkiler, evlilik, duygusal dünyanız, ani yer değişimleri, ev değişimleri, ani evlilik ve boşanma konusunda kontrol dışı durumlar ortaya çıkabilir. Bu açı ebeveyn boşanmalarını da gündeme getirebilir. Yuvanızda artan sorumluluklar baskı yaratabilir. Yıl genelinde hem kendi sağlığınıza hem de ailenizin sağlığına dikkat edin. Dolaşım problemleri, tansiyon, vertigo gibi nörolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir, temkinli olun.

2021 karmik düğümlerin ve Güneş, Ay tutulmalarının İkizler – Yay hattında gerçekleşmesiyle özellikle yılın ikinci yarısında maddi konuların ön plana çıkacağına işaret ediyor. Kredi almak, alacak verecek, ev alım-satım, kiralama gibi kazanç kapılarını sizlere aralayabilir. Birikimlerinizi değerlendirin ve mümkünse bu yıl borçtan uzak durmaya çalışın. Finansal yatırımlarda temkinli hareket ederek riskli davranışlardan kaçının. Ani masrafların çıkma ihtimaline karşı harcamalarınızı kontrol altına alın.

Akışta, huzurla yolculuk edeceğiniz bir yıl dilerim.