Yükselen Aslan: İlişkiler sınanıyor

Kimileriniz kendine yük olmuş ortaklıkları sonlandırırken, kiminiz bir arkadaşlığı, kiminizde mutsuz bir evliliği bitirme kararı alabilirsiniz. Burada altını çizmemiz gereken konu, artık hiçbir sorunun halı altına süpürülemeyeceği olacaktır. Omuzlarınızda yük olan her türlü ilişki ve sorunla yüzleşmek, adımlarınızı kararlı atmak yıl boyunca sizin adınıza önemli görünüyor.

Elbette “Değişim” sadece bitişler anlamına gelmiyor. Zira bazı yükselen Aslanların yeni aşklar ve ilişkilere adım atacağını da söyleyebiliriz. Evlilik kararı alabilir, yeni bir iş ortaklığına başlayabilirsiniz. Ticari konularda gelişmeler, yeni imzalar söz konusu olabilir. Başlayan yeni aşk ilişkileri ciddiyete taşınırken, süregelen evliliğinizde çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilir, yeni iş birlikleri kurabilirsiniz. Hukuksal konularda, avukatınız ya da davalarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Sadece sizin değil eşinizin hayatında, işinde değişimlerde meydana gelebilir.

14 Mayıs-28 Temmuz arası Jüpiter'in Balık burcuna geçişi parasal anlamda size rahatlama getirebilir. Gelirlerde artışlar meydana gelirken, yeni yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınız artabilir. Ailenizden, eşinizden bu dönem maddi destek alabilirsiniz. Nafaka, miras gibi konularda gelişmeler, vergi konularında yapılandırmalar, kredi fırsatları, ticari girişimlerde bulunabilirsiniz.

Spritüel eğitimler alabilir, ruhsal gelişiminiz adına bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Boğa burcundaki Uranüs'le Kova burcundaki Satürn'ün karesi global anlamda olduğu kadar, bireysel anlamda da beklenmedik durumlara, sürprizlere işaret ediyor. Bu da aslında yıl boyu yaşamınızda önemli dönüşümlerin habercisi. Uranüs ‘beklenilmeyeni bekle' der ve bazen müdahale edemediğiniz durumları ortaya çıkarabilir. Kariyer hayatınızda, toplumsal statünüzde beklenmedik sürprizler yaşanabilir. 17 Şubat- 15 Haziran- 24 Aralık civarları etkiler daha üst perdeden görüneceğinden ilişkilerde ve ortaklıklarda beklenmeyen sorunlar, iş hayatınızda değişimler ve ayrılıklar ortaya çıkabilir. Ev değişimleri, taşınmalar, işinizle paralel yer değişimleri meydana gelebilir.

Sağlığınıza yıl boyu ancak özellikle bu dönemlerde dikkat etmek gerekiyor. Tansiyon, sinirsel ve nörolojik problemler ortaya çıkabilir, ya da var olan sorunları tedavi yoluna gidebilirsiniz.

Ay düğümlerinin ve tutulmaların İkizler- Yay burçlarında olması yıl boyu aşk hayatınızı, kariyer konularını mercek altına alıyor. 26 Mayıs 2021'de gerçekleşecek Ay tutulması ve 10 Haziran 2021'de meydana gelecek Güneş tutulması çoğu Yükselen Aslan kişisinin aşk ve birlikteliklerine vurgu yaparak romantik konuları öne çıkaracaktır. Sosyalleşeceğiniz, yeni çevrelere gireceğiniz, yeni tanışmaların gerçekleşeceği güzel etkiler meydana gelebilir. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili gelişmeler, onların eğitimleri, gelişimleri, ilişkileriyle ilgili yeni gündemler ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz.

Gelecekle ilgili hedefleriniz artıyor. Hobilerinizi mesleğe dönüştürebilir, yaratıcı yönlerinizi geliştirebilirsiniz. Mesleki konularda yeni projelere dahil olurken, önemli kişilerle tanışabilir, kendinizi topluluklara gösterebilirsiniz. Yeni teklifler alabilir, hayatınızda yeni kapılar açılabilir.

Sizin için cesur ve dönüştürücü bir yıl. Yıldızlar gibi parladığınız bir yıl olmasını dilerim.