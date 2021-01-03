Yükselen Balık: Arınma zamanı

Ruhsal gelişim ve maneviyat anlamında kendinizi geliştireceğiniz bir dönem. İnzivaya çekilecek, içe dönecek ve düşüncelerinizin terazisinde sorunlarınıza çözüm bulacaksınız. Artık size hizmet etmeyen iş, aşk, evlilik, arkadaş gibi konulara veda edeceksiniz. Arınıyorsunuz. Derinleşecek, yaşama dair gerçeklik duygunuzu ve sağlam enerjileri yaşamınıza çağıracaksınız.

Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza yıl boyu özen gösterin. Spritüel konulara yönelebilir, çeşitli eğitimlerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Sezgileriniz güçlenecektir. Size iyi gelmeyen alışkanlıklarınız bırakabilirsiniz. Gizli ilişkilere dair sınavlar ya da gizli düşmanlıklar ortaya çıkabilir. Özellikle Uranüs- Satürn karesinin etkin olduğu Şubat- Haziran- Aralık aylarında zihinsel huzursuzluklar artabilir, uyku sorunları ve sinirsel rahatsızlıklar meydana gelebilir. Kardeş, yakın arkadaşlarla ilgili bazı gerilimlere karşı sakin ve temkinli hareket etmekte fayda var.

Jüpiter 13 Mayıs-28 Temmuz arasında Balık burcuna geçiş yapacak. Yurtdışı kaynaklı konular, eğitimler, (yabancı dil, kişisel gelişim) akademik konular, ticari faaliyetlerde başarı sağlayabilirsiniz. Yaşama bakış açınız değişebilir, kendinizi pozitif hissedebilirsiniz. Maddi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çok çalışacağınız, mesleki anlamda başarı adına emek harcayacağınız bir yıl.

Yıl boyu Ay düğümleri, Güneş ve Ay tutulmaları sizin 4- 10. Evleriniz arasında gerçekleşecek. Yılın ikinci yarısı ev, yuva konularında değişimler, taşınmalar, şehir değişimleri getirebilir. Ev alım satımı gerçekleştirebilir, ev sahibi olabilir, ya da evinizde tadilat vb. değişimler yapabilirsiniz. Kimileriniz evlenme, aile kurma konusunda destek de gelecektir. Kariyeriniz adına ülke değişimleri de gündeme gelebilir. İş yaşamınızda bu dönem yeni fırsatlarla karşılaşabilir, terfi, zam alabilirsiniz.

Ebeveyn sorumluluğu üzerinizde baskı yaratırken, aile düzeninizi ilgilendiren konularda değişimlere de hazır olun. Zaman zaman otorite figürleri ya da hayatınızdaki erkek figürlerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Maddi konularda arzu ettiğiniz refah konusunda çaba göstermeniz gerekebilir. Yanlış yatırımlardan uzak durun, adımlarınızı bu yıl sağlam atmaya çalışın.

4 Aralık' ta gerçekleşecek Yay burcundaki Güneş tutulması mesleğiniz adına önemli kararları kapıları açarken, gösterdiğiniz başarının meyvelerini alabilirsiniz.

Farkındalığınız artacağı güzel bir yıl dilerim.