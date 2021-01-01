Yükselen Başak: Sorumluluklar artıyor

Jüpiter hayatımızda yeni imkanları, ilerlemeyi, büyümeyi anlatırken, Satürn bize dersler vererek yaşamda bazı düzenlemeler yapmaya mecbur bırakır. 2021'de iş ortamınızdaki kişilerle, çalışma arkadaşlarınızla ilgili sınavlarla karşılaşabilir, işinizden ayrılabilir ya da iş değiştirme kararı alabilirsiniz. Bu süregelen işinizde yeni mesleki deneyimlerine de işaret ediyor. Çok çalışacağınız, yorulacağınız ve emeklerinizin karşılığını almak isteyeceğiniz bir yıl olacak. Rutinlerinizde, alışkanlıklarınızda değişimler meydana gelebilir.

Sağlığınız bu yıl çok önemli. Satürn'ün 6. Ev geçişi kemikler, iskelet sistemi, sindirim sistemi, tansiyon problemlerini ortaya çıkarabilir. Kronik sağlık problemlerine dair tedavi yoluna gidebilirsiniz. Enerjinize yıl boyu özen gösterin. Beslenme sisteminiz, uyku düzeniniz, hareket kabiliyetiniz 2021'de oldukça önem taşıyor.

Jüpiter'in 13 Mayıs-28 Temmuz arasında kısa süreli Balık burcuna geçişiyle kariyerinizle güçlü bir başlangıca imza atabilirsiniz. Fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni aşk ve birliktelikler başlarken, hali hazırda devam eden birliktelikler ciddiyete adım atabilir. Ortaklı projelere başlayabilirsiniz. Davalar ve hukuksal konularınız varsa Jüpiter size çözümler getirebilir.

Satürn- Uranüs karesi özellikle Şubat- Haziran- Aralık aylarında oldukça etkin olacak. Uranüs değişim ve sürprizleri, beklenilmeyeni ortaya çıkartır. Bu dönem gökyüzü mesleki ve sağlık konularında sizi dikkate davet ediyor. Hizmet aldığınız kişilerle yol ayrımları meydana gelebilir, yurtdışı bağlantılı işlerde, ticari konularda beklenmedik durumlar ortaya çıkartabilir.

Ay düğümleri, Güneş ve Ay tutulmalarının 4. ve 10. evler arasında gerçekleşmesi aile, ev, yuva konularınıza vurgu yapıyor. Ailede sağlık konuları, ailevi ilişkilerde dönüşümler meydana gelebilir. Taşınmalar, yer değişimleri, emlak alım satımı, duygusal hayatınızda yeni başlangıçlar meydana gelirken, kötü giden ve mutsuz bir evliliği de bitirebilirsiniz.

2021 gelecek hedefleriniz anlamında oldukça belirleyici olacaktır. Kariyeriniz de büyük kapıları size açabilir.

Sağlıklı ve başarılı bir yıl dilerim.