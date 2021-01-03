Yükselen Kova: Şanslı tesadüfler

Uzun zamandır beklediğiniz fırsatlar ve şanslarla karşılaşırken, Satürn sizi baştan aşağıya yenileyecek. Ancak bu yenilenmenin hızlı bir şekilde olacağını beklemeyin. Olaylar ağır, yavaş ancak sağlam ilerleyecek. Yolunuzda yeni hedefler belirleyebilir, gelişiminize katkı sağlayacak imkanlar bulabilirsiniz. Mesleki anlamda yeni projelere dahil olurken, işinizi topluluklara tanıtmak adına elverişli bir yolculuğa başlıyorsunuz. Ortaklı projelere adım atabilir, yeni organizasyonlara, yeni sosyal çevrelere katılabilirsiniz. Sosyalleşecek ve çevrenizden destek göreceksiniz.

İkili ilişkilerde yeni tanışmalar, yeni ilişki başlangıçları yaşamınıza gelebilir. Süregelen bir beraberliğiniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. Toplumsal statüde değişimler meydana gelirken, çocuk sahibi olabilirsiniz.

Özellikle Yükselen burcunuzun üzerinden Satürn geçerken yıl boyu sağlık konuları dikkat çekecek. Kendi sağlığınızla birlikte, ebeveyn sağlığında özellikle dolaşım, kalp, tansiyon, nörolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Rutin kontrollerinizi yaptırın ve sağlığınızı ihmal etmeyin.

Jüpiter 13 Mayıs- 28 Temmuz arasında kısa süreli Balık burcuna geçiş yapacak. Maddi konular, mesleğiniz, gelir gideriniz, istekleriniz, paranız konularında bazı sınavlar verebilirsiniz. Çalıştığınız yerde değişiklikler yaşanabilir. Maddi konularda değişim ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Adımlarınızı sağlam atın, kazançlı yatırımlara yönelin. Toplum önündeki imajınızda, fiziksel görüntünüzde estetik vb. değişimler yapabilirsiniz. Yaşamdan ne istediğinize, beklentilerinize bu dönem zaman harcayın, gerçekçi hareket edin. Uranüs- Satürn karesi sorumlulukları arttırırken, ev, aile, gayrimenkul konularında sorunları karşınıza getirebilir.

Güneş ve Ay tutulmaları yıl boyunca 5.-11.evleriniz arasında gerçekleşecek. 26 Mayıs'taki Ay tutulması ve 10 Haziran tarihindeki Güneş tutulması yıl sonuna kadar etkilerini gösterecek. Aşk yaşamınızda bazı sınavlardan geçebileceğiniz, arkadaşlarınızla bazı sınanmalar yaşayabileceğiniz konular karşınıza çıkabilir. Kimileriniz bu dönemde yeni aşklara da yelken açabilir. Bir arkadaşlığın aşka dönüşmesi söz konusu olurken, yeni arkadaş ortamları yeni bir aşkı getirebilir. Yılın sonuna doğru gerçekleşecek 19 Kasım'daki Ay tutulması ise ev, yuva, aile ve mesleğiniz anlamında çeşitli sorumluluklar ve değişimler konusuna ışık tutuyor. Yinelemek gerekirse doğru ve sağlam adımlara yıl boyunca dikkat etmek gerekiyor.

Mutlu yıllar dilerim.