Yükselen Oğlak: Sağlam Adımlar

Sorumluklar, kısıtlamalar, hastalıklar, ayrılıklar, kayıplarla birlikte yıllar sonra bile hatırlayacağınız önemli değişimler yaşamış olabilirsiniz. Artık bu iki gezegenin 2021 yılındaki Kova burcu seyri sizi rahatlatacak. Omuzlarınızdaki tüm yükleri ardınızda bırakacaksınız. Jüpiter şansı, bolluğu bereketi temsil eder.

Satürn ise disiplinli bir öğretmendir, düzen sever, disipline sokar. Yıl boyu maddi düzeninizin, gelir gider dengenizin kısaca para konularının ön plana çıkacağı bir döneme başlıyorsunuz. Sürpriz mesleki başarılar, terfiler alabilirsiniz. Kazançlarınız artabilir, yeni iş imkanları, yeni fırsatlar bularak maddi olanaklarınızı geliştirebilirsiniz. Mesleki anlamda sorumluluklarınız artacaktır. Maddi güvencenizin, maddi emniyet duygunuzun öne çıkacağı bir dönemdesiniz. Parayı nereye harcadığınızı sorgulayabilir, bütçe planlaması oluşturabilirsiniz. Bu yıl hangi konuda olursa olsun sağlam adımlar atacaksınız.

Harcamalara dikkat etmek önemli, gereksiz masraflardan uzak durmak gerekiyor.

Jüpiter 13 Mayıs- 28 Temmuz arasında kısa süreli Balık burcuna geçiş yapacak. Bahar ve yaz aylarıyla kısa seyahatler gündeme gelebilir. Çevrenizle iletişiminizin arttığı, dostlarınızla, ailenizle eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni eğitim fırsatları karşınıza çıkarken, ticari konularda şanslar yakalayabilirsiniz. Yazmak, çizmek, yeteneklerinizi ortaya çıkarmak anlamında gökyüzü kendinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Kariyerde fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Aslında 2021 yılının tamamında etkin olan, ancak 17 Şubat- 15 Haziran- 24 Aralık tarihlerinde özellikle keskinleşen Uranüs- Satürn kare açısı global anlamda büyük etkilere sebebiyet verecek. Ekonomi, siyasi değişimler, halk ayaklanmaları gibi konular yıl süresince önem taşıyacak. Bireysel anlamda da çeşitli stresler yaşatacak bu açı size etkisini sadece maddi konularda hissettirebilir. Masraflar artarken, yatırımlarınız konusunda risklerden uzak durmakta fayda var.

Aşk hayatınız, partneriniz, ilişkileriniz, çocuklarınızla ilgili konular, özellikle eğitimlerine dair değişimler, yeni kararlar gündeme gelebilir.

2021 yılı boyunca Güneş ve Ay tutulmaları 6.- 12.evleriniz arasında olacak. Sağlığınıza yılın ikini yarısı özellikle dikkat edin. Kronik bir sağlık sorununuz varsa tedavi yoluna gidebilir, psikolojik anlamda danışmanlık alabilirsiniz. İşinizde ayrılıklar, mesleki değişimler, rutinleriniz, alışkanlıklarınız, çalışma koşullarınız, çalışma arkadaşlarınızda değişimler yaşanabilir.

Aynı yenilik ve değişim hizmet aldığınız kişilerle ilgili de ortaya çıkabilir. Zararlı bir alışkanlığı bırakabilir, beslenme sisteminizi yenilemek, spora başlamak adına yaşamınıza yeni bir düzen getirebilirsiniz. Huzurlu bir yıl dilerim