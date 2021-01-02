Yükselen Yay: Yeniliği kucakla

Yazmak, çizmek, eğitimler anlamında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kitap yazmak, kişisel gelişim, bilim, teknoloji, eğitimler almak, eğitimler vermek, yeni bir dil öğrenmek gibi konularda şanslar yakalayabilirsiniz. Hayata karşı ilgi alanlarınız genişleyecektir. Ticari girişimlerde yenilikler, tanıtımlar, işinizi göstermek ve yaymak anlamında değişimler söz konusu olabilir.

Satürn'ün bu konularda sınavlarını pek tabii unutmamak gerek. İletişim sorunları, aldığınız kararları sorgulama hem kendinizi ifade etme hem karşı tarafı anlama gibi durumlarda gökyüzü sizi temkinli olmaya davet ediyor. Yine de yılın en şanslı olanaklarına sahip burçlardan biri sizsiniz.

13 Mayıs- 28 Temmuz arasında Jüpiter'in kısa süreli Balık burcu geçişi ailevi, yatırım ve mülk konularında yenilikler getirebilir. Yeni sözleşmeler, imzalar atabilir, yeni iş başlangıçları yapabilirsiniz. Maddi konularda adımlarınızı daha sağlamcı atmak isteyebilirsiniz. Ev alım satım mülk değişimleri yaparken, ailenizden maddi destek görebilirsiniz.



17 Şubat- 15 Haziran- 24 Aralık tarihlerinde gökyüzündeki Uranüs- Satürn kare açısı kardeşlerinizin, yakın arkadaşlarınızın, kuzen ve yakın akrabalarınızın hayatında bazı dönüşüm ve gerilimleri ortaya çıkartabilir. İş ve mesleki durum, çalışma koşulları, çalışma arkadaşları, iş girişimleri gibi konularda kontrol dışı bazı durumlar ortaya çıkabilir. Kazançlarınızı düzgün yönlendirin. Ruhsal anlamda bu dönem kendinizi depresif, agresif, kaygılı hissedebilirsiniz. Rutinlerinizde düzensizlikler, sağlık sorunları ön plana çıkabilir. Öğrenciyseniz eğitim konularında sıkıntılar yaşanabilir.

Bu yıl Güneş ve Ay tutulmaları, karmik etkiler taşıyan Ay düğümleri İkizler- Yay aksında olacağından kuşkusuz bu yıl sizin için önemli etkileri ortaya çıkartacaktır. 2002 yılını gözden geçirin, eğer o tarihte hayatınızda önemli olaylar yaşadıysanız aynısı olmasa da benzer durumları yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs'taki Ay tutulması ve 4 Aralık'taki Güneş tutulması sizin burcunuzda gerçekleşecek. Maddi konularda rahatlayabilir, çeşitli seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Duygu dünyasında kimilerinize değişimler, duygusal ilişkilerinizde ayrılıklar, sonlanmalar gündeme gelirken, kimilerine de yeni ilişki kapıları açılabilir. Yılın ikinci yarısında fiziksel görüntünüzde, imajınızda değişimler yapabilirsiniz.

Mutlu yıllar.