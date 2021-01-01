Yükselen Yengeç: Kaynaklarını doğru kullan

Satürn ve Jüpiter'in 2021'deki Kova burcu yolculuğu ise size köklü değişimleri getirmeye hazır. İçsel dönüşümler yaşayacak, yüzleşemediğiniz konuların üzerine gideceksiniz. Güçleneceksiniz.

Yıl boyu maddi konular, finansal durumunuz önem taşıyacak. Borç-alacak, hisseli yatırımlar, eş, aile ya da ortaklarla paylaşılan kazanımlar, gelir-gider dengesi yaşamınızda etkin olacak. Vergiler, çözülemeyen miras, kredilerle ilgili sürüncemede kalmış ya da hali hazırda var olan sorunlarınızı çözüm yoluna gideceksiniz. Uzun vadeli kredi başvurusu yapabilir, sigorta, nafaka konularında gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Gelirlerinizle ilgili önemli fırsatlar gündeme gelebilir. 8. Ev eşinizin gelirlerini de temsil ettiğinden eşinizin ya da partnerinizin farklı iş birlikleri ya da finansal kaynaklarıyla ilgili yeni durumları ortaya çıkartabilir. Sadece dikkat edilmesi gereken konu yıl boyu harcamalarınıza, varsa para piyasalarından elde edilen gelirlere, yatırımlar konusundaki adımlara dikkat etmek gerekiyor. Şansınıza, malınıza, mülkünüze güvenmeyin, çalışın diyor gökyüzü. Borçtan uzak durmaya ve ödeme zorluğu çekilecek hiçbir şeyin altına imza atmamanızda fayda var.

14 Mayıs- 28 Temmuz arasında Jüpiter'in kısa süreli Balık burcu yolculuğu size fırsat ve şanslar getirebilir. Hayata daha iyimser ve pozitif bakabilirsiniz. Yurtdışıyla bağlantılı işlerde, uzak çevrelerle, yüksek eğitim ve akademik konularla ilgili başarılar elde edebilirsiniz. Özellikle öğrenciler adına güzel bir dönem.

Uranüs -Satürn Karesi global anlamda büyük etkiler yaratacak önemli gelişmelere gebe. Ekonomik sistemin yıl genelinde toplumsal etkilerini çok konuşacağız. Bireysel olarak 17 Şubat- 15 Haziran- 24 Aralık civarları keskinleşen gezegen hareketi yeniden maddi durumunuza ışık tutacak. Bu dönemlerde borçlanmamaya dikkat edin, temkinli adımlar atın, riskli hareket etmeyin. Var olan gelir dengenizde bazı beklenmedik gelişmeler ya da kayıplar yaşanabilir. Her türlü ikili ilişkilerde ise kopuşlar, bitişler meydana gelebilir. Özellikle belirtilen tarihlerde ani hareketlerden kaçınmak, öfkeli hareket ve konuşmalardan uzak durmak gerekiyor.

2021'deki tutulmalar 6. ve 12. ev aksında gerçekleşiyor. 26 Mayıs 2021 Yay burcunda Ay tutulması ve 10 Haziran'da meydana gelecek İkizler burcundaki Güneş tutulması, yaşamınızdaki rutinleriniz ve alışkanlıklarınızla ilgili değişimleri meydana getirebilir. Sağlığınızı tetikleyen bir zararlı alışkanlığın bırakılması, süregelen bir sağlık probleminin tedavisi, meslek hayatınızdaki çalışma şartlarının değişimi gibi konularda yenilenmeler olabilir. İşten ayrılabilir, yeni iş başlangıçlarına yol alabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişiler adına değişimler de meydana gelebilir.

Yılın son ayında 19 Aralık'ta karşıt burcunuzda gerçekleşecek Venüs'ün Oğlak burcu retrosu sizin adınıza önemli olayları yaşamınıza getirebilir. Kuşkusuz ilişki evinizde gerileyen Venüs, aşk ve partner konularında sizi yorabilir, eski çözülememiş problemleri çözmeniz adına önünüze getirebilir ya da geçmişte bıraktığınız kişileri yeniden karşınıza getirebilir. Eskiyi geride bırakıp yeniye odaklanmak yıl boyu mottonuz olmalı. 2021'in sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.