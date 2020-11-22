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ASTROLOJİ
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Zayıf ilişkiler bu hafta bitebilir
  • @dincerguner

Zayıf ilişkiler bu hafta bitebilir

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki güzel etkileşim ile başlayacağız. Hafta boyunca iletişim dilimiz oldukça yumuşak, konuşurken kelimelerimizi özenle seçeceğiz. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 23 Kasım haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...
Kasım 22, 2020
Zayıf ilişkiler bu hafta bitebilir
Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki güzel etkileşim ile başlayacağız. Hafta boyunca iletişim dilimiz oldukça yumuşak, konuşurken kelimelerimizi özenle seçeceğiz. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 23 Kasım haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Hayallere dalmak, sanatla ilgilenmek ve yaratıcı işlerle ilgilenmek içinde çok güzel bir hafta olacak. Yalnız Venüs ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile ilişkilerde ani ve şok edici gelişmelere açık olabilirsiniz.

HAFTA BOYUNCA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

*Koç – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Boğa – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*İkizler – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yengeç – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Aslan – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Başak – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Terazi – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Akrep – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yay – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Oğlak – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Kova – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Balık – 23 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

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Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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