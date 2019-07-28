Balık – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay harika etkilere sahip. Size keyif ve mutluluk verecek bir seyahate çıkabilir, yakın çevrenizden sürpriz güzel haberler alabilirsiniz. Finansal anlamda kazanç sağlayacak proje teklifleri gelebilir, freelance işler alabilirsiniz.

Sağlık konusunda öncelikle kendinize çeki düzen verebilirsiniz. Diyete başlayabilir, bunun için profesyonel anlamda bir destek alabilirsiniz. Bunun yanı sıra günlük yaşantınızı daha doğrusu yaşam kalitenizi yükseltecek araştırmalar yapabilir, girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğer ki evcil bir hayvan istiyorsanız bu Yeni Ay size bunun da getirebilir. Eğer ki kendi işinizi patronu iseniz, bu Yeni Ay zamanı yeni bir asistan alabilir, yardımcı tutabilirsiniz kendinize. Ve işlerinizi büyütmek için girişimlerde bulunabilirsiniz.

11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha keyifli ve size mutluluk veren bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda yine destekleyici etkiler devrede olacak. Kişisel gelişim, diyet, spor gibi konulara başlayabilirsiniz. 15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile de içe dönme olabilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, ruhsal konularla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Rüyalarınız bu Dolunay zamanı ön planda olacak. Elde olmayan bir şartlar ve koşullar oluşabilir, platonik duygular çok ön plana çıkabilir. Bu hafta kendinizi çok motive ve mutlu hissetmeyebilirsiniz. Bir takım kötü haberler üst üste gelebilir, sağlıkla ilgili özellikle kan değerleriniz, baldırlarınız, bacaklarınızla ilgili sorunlar oluşabilir. Biraz gözlerden uzak kalmayı tercih edebilir, tek başınıza bir yerlere kaçabilirsiniz kafanızı dinlemek, kendinizi toparlamak adına.

18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda mücadele dönemi başlıyor. Enerjinizi kanalize edeceğiniz alanlar bunlar olacak. Bu konularda daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Yalnız olanlar ise, oldukça tutkulu ve cinselliğin ön planda olduğu ilişkiler içine çekilebilirsiniz. Hayatınıza hareket ve renk geliyor, şimdiden hazırlanın. Evli olanlar veya birlikteliği olanlar partneriniz veya ortağınız bu süreçte daha hassas olabilir, dokunsan patlayacak moda, bu yüzden onlarla ilişkilerde kullandığınız sözlere ve davranışlara dikkat etmeniz gereken bir süreçtir. 21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkileri olanları daha çok huzur ve mutluluk dolu günler bekliyor olacak, bazılarınız söz, nişan, evlilik için adımlar atabilirsiniz. Yalnız olanlar, ciddi ilişkilere adım atabilirler, bazılarınız ise önemli iş anlaşmaları ve ortaklıklara adım atabilirler. Ortağınızı veya partnerinizi çok daha kolay yönetebilecek ve yönlendirebileceksiniz.

29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, imzalar gündeme gelebilir. Bazılarınız evlilik yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklık teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Merkür ikili ilişkilerden yana sizleri oldukça iletişim odaklı bir hale getirecektir. İlişkilerinizi sorgulayabilir ve kararlar verebilirsiniz. Bu süreç karşınızdaki kişiyi daha fazla düşünmenize ve ona mantıklı önermeler sunarak destek olmanızı sağlayabilir. Ticari ilişkiler geliştirmek, ortaklık kurmak, mevcut ilişki ve ortaklıklarınızda aksayan noktaları tespit ederek akılcı çözümler üretmek için de bu dönem ilaç gibi gelecektir. Eğer hukuksal bir konunuz varsa, sizi temsil etmesine ihtiyaç duyduğunuz bir avukat arayışınız varsa bu dönem gayet akıllı, zeki, analitik bir zihne sahip bir avukat ile de yolunuz kesişebilir.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Ortaklıklar, ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar konuları üzerinde etkili olacak bu Yeni Ay. Kurduğunuz ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda bir takım kararlar vermenin arefesinde olabilirsiniz. Bu bir ortaklığı veya ilişkiyi bitirmek veya yeni bir şeyler başlatmak adına olabilir. Yeni anlaşmaların, sözleşmelerin gündemde olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Eğer ki yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalanacaksa tüm maddeleri dikkatli bir şekilde okuyun, işinize gelmeyen noktalar varsa bunları değiştirmeye çalışın. Hafta boyunca dışarıdan gelen her türlü etkiye açık olacaksınız, diğer insanların ne söylediği, fikirleri sizlerin kararlarında etkili olacaktır.