Balık – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Aralık'ta Merkür, Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve mesleki konulardan yana şanslı ve keyifli bir süreç başlamış olacak sizler için. Bazılarınız terfiler alabilir, bazılarınız iş değiştirebilir, bazılarınız ise yeni müşterilerle çalışabilir. Mesleki anlamda bir eğitim veya seminere de girebilirsiniz.

12 Aralık'ta 19. derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım ve satım konuları ön planda olacak. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. İş ve mesleki konularda özellikle yavaş ve sakin davranmakta yarar var. Kandırılmayın, kendinizi güvence altına almadan ya da net bir şekilde güvenmeden girişimlerde bulunmayın. Size her şey bir şekilde rahatsız edici gelebilir, batabilir, ama bu etki geçici!

20 Kasım'da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. İlişkilerde kriz zamanlarına işaret etmekte. Eğer bir ilişkiniz var ise bu süreçte ilişkinizin seyrini, sizi sevip sevmediğini sorgulayabilir, gereksiz kıskançlık ve kaprisler yapabilirsiniz. İlişkilerden yana pek şanslı bir dönemde değilsiniz doğruyu söylemek gerekir ise, ha şöyle bir şey olabilir gizli pek de etrafınız tarafından onaylanmayacak ilişkilere çekilebilirsiniz. Mesela evli bir adamla flört edebilir, sevgilisi olan biri ile yazışabilir, sizden yaşça çok büyük veya küçük biri ile görüşebilirsiniz. Özellikle Venüs'ün bu transiti zamanında cinsel yolla bulaşabilen hastalıklara karşıda dikkatli olmanızda yarar var. Biliyorum şu ana kadar okuduklarınız yüzünden bile benden nefret ettiniz, ama benim elimde olan bir şey değil, olası potansiyel etkileri yazıyorum sonuçta. Bu transitin olası bir diğer etkisi de kendinizi bir ilişkiye layık görmeme, kendinizi yalnız hissetme veya bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız hissetme şeklinde nüksedebilir.

26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. 11. evinizde meydana gelecek tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz.