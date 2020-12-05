Balık – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

14 Aralık’ta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. İş ve kariyer ile ilgili konularda oldukça hareketli bir dönem olacak. Fikirlerinizle, sözlerinizle çok dikkat çekici olacaksınız. Kariyerinize katkı sağlayacak bir eğitime başlayabilirsiniz isterseniz. İş değiştirmek, terfi almak ya da en azından bunu talep edebilirsiniz. Kendi işinizi büyütmek, reklam çalışmaları yapmak içinde kolları sıvayabilirsiniz.

17 Aralık’ta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. 12. Evinizde 3 sene kadar seyahat edecek. Satürn'ün bu transitinin ana teması yalnızlıktır. Siz bunu isteyin veya istemeyin! Kendinizi kalabalıklar içinde bile yalnız hissedersiniz, bazen siz bile kendinize yetemeyebilir ve bu yalnızlık hissinden kurtulamayabilirsiniz. Bu transit aslında ruhsal anlamda olgunlaşma sürecidir.

Hayatınızda küçük şeyleri fazlaca büyütebilir, vesveseli bir yapıya bürünebilirsiniz. Tüm ilişkilerde zorlanılabilecek bir süreçtir bu. Bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız ve huzursuz hissedebilirsiniz. Bu transit zamanı kendinizi ruhsal anlamda geliştirebilirsiniz, bunun yanı sıra sağlığınıza da extra dikkat etmeniz gereken bir süreçtir ve bünyeniz daha hassas olabilir. Ben bu Satürn transitini yaşadım, 7,5 sene önce. Kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak sizlere anlatayım. Ne kadar gizli derinde gömülü kalmış hastalık varsa hepsi hortladı, hepsiyle uğraştım evelallah!

Sonra süper yalnızdım işin garip tarafı yalnızlığı ben seçmedim, kendiliğinden oldu her şey. Ruhsal olarak kendimi deli gibi eğitmeye çalıştım, hep ruhsal konularla önüme geldi bir bir, gözümden kaçırdığım ne varsa hepsini yakaladım. İt gibi çalıştım ama çalışmalarım desteklenmedi, verilen sözler tutulmadı, tırnaklarımla kazıya kazıya bir şeyler yapmaya çalıştım, benim kontrolümün dışına büyük kayıplar yaşadım, ölümlerde oldu. İnsanlara güvenimi kaybettim, ruhsal olarak çöktüğüm anlar oldu, panik atak geliştirdim.

Falan fıstık bu gibi olaylarla uğraştım durdum, uyku düzeni diye bir şey zaten kalmadı, yarasaya döndüm. Benim 12. evimden geçerken deneyimlediklerim bunlardı. İçimi boşaltmak size kısmetmiş, ben sırası savdım şimdi sizlerde, haydi kolay gelsin bakalım. Dünya öyle laylay kakara kikiriii bir yer olmadığını anladım sizde anlarsınız. Bu dönem kendi kendinize yetmeyi öğreneceğiniz bir dönem. İş kurmak içinde harikadır bu ara bilginiz olsun. Hayatı daha fazla sorgulayacağınız, asıl olmak istediğiniz insana dönüşmeye bu zaman diliminde başlayacaksınız.

Sene boyunca Jüpiter 11. Evinizde seyahat edecek. 11. evinize giriş yapacak olan Jüpiter sosyal çevrenizi genişletmek için çalışmaya başlayacak. Hayatınıza size maddi manevi destek olabilecek birçok insanla bir araya getirecek. Size destek olacak yeni kişiler ile tanışacaksınız. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsat ve şanslarla karşılaşmaya başlayacaksınız. Sosyal çevre ilişkilerinize karşı daha iyimser, barışçıl ve sahiplenici bir tavır içine girebilirsiniz. Grup çalışmaları içerisine girebilir, kalabalık gruplar içinde aktif bir şekilde rol alabilirsiniz.

Sosyal çevrenizle ilgili fikirleriniz daha felsefi bir hal alabilir. Hayatınıza yabancı uyruklu yeni kişiler girebilir, arkadaşlarınızla beraber uzak yerlere seyahatler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte size kazanç sağlayacak projelere de başlangıç yapabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilir, iş arıyorsanız eğer, organizatörlük vb. işlerle ilgilenebilirsiniz. Başka insanlara da fayda sağlayacak projelerde aktif görevler alabilirsiniz. Derneklerde, klüplerde çalışabilir, hayır işlerine daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Umutlar ve istekler alanında ilerleyecek olan Jüpiter; neyin hayalini kuruyorsanız, neyi hedefliyorsunuz, idealize ettiğiniz konu her ne ise buna ulaşmanız konusunda güçlü kişilerden güzel destekler alacaksınız.

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu 1 sene bu burçta seyahat edecek. 12. evinize giren Jüpiter; sizleri olası dedikodular, düşmanlara karşı doğal bir koruma çemberine alacaktır. Ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişiler bir araya gelerek onlardan bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Analitik psikoloji ile yakından ilgilenebilirsiniz. Ökült, mistik, psikolojik konular üzerine daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz.

Jüpiter, hayatınızın çok görünür bir tarafında olmayacak bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünya ile ilişkili olmayacaktır. İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. Sizler için ruhsal anlamda olgunlaşma ve büyüme süreci başlamış olacak. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayabilirsiniz. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir ama bunu zorunluluk veya depresif olarak değil, hoşunuza gideceğinden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayır ve yardım kuruluşlarında aktif bir çalışma yapabilirsiniz.

Meditasyonlar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek aktivitelere daha çok zaman ayırabilirsiniz. Felsefesi ve ruhu olan özel konulara yoğunlaşabilirsiniz. Korku ve endişe duyduğunuz tüm konulardan uzaklaşmak, bunlardan sıyrılmak için harika destekler. Tabii hem Satürn hem Jüpiterin aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir.