Balık – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile hayatın felsefesi, yaşam felsefesi hakkında daha çok şey öğrenebilir, deneyimleyebilir, okuyabilir ve araştırabilirsiniz. Yabancı kültürler, inançlar hakkında araştırmalar yapabilirsiniz. Bazılarınız yurt dışına veya evinden çok uzak mesafelere yolculuk etmek durumunda kalabilir, bazılarınız ise vize, pasaport işlemleri ile ilgilenebilirsiniz.

4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bütçe, para, başkalarına ait finansal kaynaklar, ortaklaşa işlerden kazanılan gelirlerle ilgili konularda yaşamınızda daha hızlı gelişmeler söz konusu olacak, yalnız siz yinede bütçenizi doğru ve etkin bir şekilde kontrol altında tutmaya özen gösterin. Mars kazandırır ama akabinde deli gibi harcatır da adama. Kuvvetle muhtemel bu dönem kredi, borç arayışları içine gireceksiniz ama abartmamaya özen gösterin, finansal kaynaklar stres haline dönüşebilir zira. Bir de bu dönem ortaklaşa işlerden edilen gelirleriniz varsa veya miras, nafaka gibi konularınız varsa hakkınızın yenmediğine emin olun derim.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs, Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, uzak yerlere seyahatler gündeme gelebilir, tatil planları yapabilir, yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hatırı sayılır, mevki ve statü sahibi özellikle bayan kişilerden destekler alabilirsiniz, önemli görüşmeler gündeme gelebilir, fakat kolay kolay güvenemeyebilir, karşınızdaki kişileri fazlası ile sorgulayabilirsiniz. Bazılarını ise hayatın soyut, mistik, felsefi yönleri ile daha yakından ilgilenmeye başlayabilir.

13 Ekim’de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Dolunay, sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Dolunay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, yurt dışı, eğitim, yayıncılık, tanıtım, reklam, hukuksal konular üzerine olacaktır. Bazılarınız pasaportlarınızı hazırlayıp yurt dışı seyahat planları yapabilirler, bazılarınız ise mesleki anlamda yeni bir eğitim sürecine giriş yapabilir. Bu dönem mevki, statü sahibi önemli kişilerden harika destekler alabileceksiniz. Hukuksal konular bir sonuca bağlanabilecektir.

28 Ekim’de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Uzun mesafeli seyahatler, yabancılarla ilişkiler, yüksek eğitim, hukuksal konular bu Yeni Ay’ın merceği altında. Yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, seyahate çıkmanız gerekebilir, teziniz için destek alabilir, yeni bir araştırma konusuna başlayabilirsiniz. Ayrıca uzun zamandır görüşmediğiniz akrabalarınızla da bir araya gelebilirsiniz.